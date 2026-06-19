बीजेपी ने अपनी रणनीति से ये ट्रेड सेट किया है कि जो भी बाहर से पार्टी के अंदर आता है। यदि उसमें संभावना है, तो बीजेपी उसे आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटती।

विद्रोह का बंपर रिटर्न गिफ्ट!

जब विरोधी डूबे तो बीजेपी बनी तारणहार, सम्राट- सुवेंदु के बाद अब झारखंड की बारी बीजेपी ने अपनी रणनीति से ये ट्रेड सेट किया है कि जो भी बाहर से पार्टी के अंदर आता है। यदि उसमें संभावना है, तो बीजेपी उसे आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटती। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बंगाल सीएम सुवेंदु अधिकारी इसके प्रमाण हैं। झारखंड में हुए दो सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर तो पहले ही इस संभावना पर मुहर लग गई थी कि यहां भी बीजेपी के रणनीतिकार बिहार वाला दाव खेलेंगे। अंतर सिर्फ इतना हुआ कि बिहार में महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने की मुख्य भूमिका कांग्रेस विधायकों ने निभाई तो झारखंड में इसका बदला लेते राजद विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार की लुटिया डुबो डाली। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि पार्टी से विद्रोह कर बीजेपी से हाथ मिलाने पर राजनीति के बड़े लाभ मिलना तो तय है। चलिए जानते हैं कि कैसे बीजेपी अब विरोधी दलों के नेताओं का भी तारणहार बनते जा रही है। इन दिनों बीजेपी उन दलों के विधायकों पर काफी मेहरवान है जो पार्टी से विद्रोह कर उनके साथ खड़े रहे। वर्ष 2024 में नीतीश सरकार को बहुमत साबित करने वाले तमाम विधायकों को सम्मानित किया गया। राजद से बीजेपी में आने वाले सूर्यगढ़ा के विधायक रहे प्रहलाद यादव को भी सम्मान मिला। बिहार के सूर्यगढ़ा से विधायक प्रहलाद यादव को 2024 में हुए फ्लोर टेस्ट (शक्ति परीक्षण) के दौरान एनडीए (NDA) सरकार का समर्थन करने के पुरस्कार के रूप में बिहार सरकार द्वारा राज्य उप-मंत्री का दर्जा देकर सम्मानित किया गया है। मोहनिया की विधायक संगीता कुमारी ने भी 2024 में हुए फ्लोर टेस्ट (शक्ति परीक्षण) के दौरान एनडीए (NDA) सरकार का समर्थन की थी। ये बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी ने इन्हें भी राज्यस्तरीय 20सूत्री कमिटी का सदस्य बनाकर उप मंत्री का दर्जा दिया। भरत बिंद बिहार के भभुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। वह कैमूर जिले के अंतर्गत आने वाली इस सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक हैं। इसके पहले ये राजद से विधायक थे। वर्ष 2024 में हुए फ्लोर टेस्ट (शक्ति परीक्षण) के दौरान एनडीए (NDA) सरकार का समर्थन किया था। बीजेपी ने इन्हें भी राज्यस्तरीय 20सूत्री कमिटी का सदस्य बना कर उप मंत्री का दर्जा दिया। वर्ष 2024 में हुए फ्लोर टेस्ट (शक्ति परीक्षण) के दौरान अनंत सिंह ने एनडीए सरकार के बहुमत साबित करने में अपनी पत्नी नीलम देवी का पाला बदलकर एनडीए के पक्ष में लाया था। इसका पुरस्कार अनंत सिंह को भी मिला। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बिहार विधानसभा की 'पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति' का सदस्य नियुक्त किया गया है। इन्हें भी उप मंत्री का दर्जा दिया। वर्ष 2024 में हुए फ्लोर टेस्ट (शक्ति परीक्षण) के दौरान नीलम देवी ने एनडीए (NDA) सरकार का समर्थन किया था। बीजेपी ने इन्हें भी राज्यस्तरीय 20सूत्री कमिटी का सदस्य बना कर उपमंत्री का दर्जा दिया। मुरारी प्रसाद गौतम भी चेनारी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे थे। इन्होंने तब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बचाया था। बदलेमें बीजेपी ने इन्हें लोजपा आर में एडजस्ट कराया और वे अब चेनारी विधानसभा से लोजपा आर के विधायक हैं। बीजेपी ने इन्हें भी 20 सूत्री समिति का सदस्य बना कर उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया। सम्राट चौधरी कभी राजद में मंत्री रहे सम्राट चौधरी ने राजद छोड़ जदयू का दामन थामा। फिर ये हम में चले गए। बीजेपी ज्वाइन कर लिए। बीजेपी ने इन्हें एमएलसी बनाया। विधानपरिषद् का नेता प्रतिपक्ष बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया और अब तो मुख्यमंत्री ही बन गए। भीम सिंह ने राजद छोड़ कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की तो इन्हें राज्य सभा भेजा गया। वरिष्ट पत्रकार ओम प्रकाश अश्क का मानना है कि बीजेपी एक विश्वसनीय दल बन गई है। समझौता के दौरान आपने जिस शर्त पर बीजेपी की तरफदारी या बीजेपी में शामिल होने की शर्त मंजूर करा ली, बीजेपी के रणनीतिकार उसे 100 फीसदी पूरा करते हैं। इस विश्वास के कारण कई दल के नेता, विधायक अपनी प्रतिबद्धता को त्याग कर बीजेपी का समर्थन करने की तैयार रहती है। इसके ताजा उदाहरणहै जहां राजद के विधायकों ने बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को समर्थन तो दिया वही माले के विधायक ने भी अपना रास्ता बदल बिलकुल विपरीत नीति वाले बीजेपी के साथ खड़ा हो गए। पत्रकारिता की शुरुआत 1988 से बतौर फ्री लांसर नवभारत टाइम्स और दैनिक हिंदुस्तान के साथ की। विधिवत 1996 में हस्तक्षेप, राष्ट्रीय सहारा नोएडा से शुरू किया। 2012 में विशेष संवाददाता बना। 2020 में राष्ट्रीय सहारा पटना का स्थानीय संपादक, 2022 में सलाहकार संपादक राष्ट्रीय सहारा। और अब सितंबर 2022 से नवभारत टाइम्स ऑन लाइन में संपादकीय सलाहकार। कविता की दो पुस्तक 'ऊसर में नवान्न' व 'गोयता थापती लड़की'। कला साहित्य व संस्कृति के समीक्षात्मक पहलू को समेटे तीसरी पुस्तक दूसरा पक्ष। की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं





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