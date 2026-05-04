विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आगे, असम में हिमंता बिस्वा सरमा और तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी आगे

पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नवीनतम अपडेट। ममता बनर्जी भवानीपुर में आगे, हिमंता बिस्वा सरमा दूसरी बार सीएम बनने की राह पर, और थलपति विजय की टीवीके पार्टी तमिलनाडु में सबसे आगे।

पश्चिम बंगाल और असम सहित कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आने लगे हैं और राजनीति क परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर अभी भी आगे चल रही हैं, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी सुवेंदु अधिकारी पीछे हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) 115 सीटों पर आगे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। यह एक अत्यंत रोमांचक मुकाबला रहा है, जिसमें दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। चुनाव परिणाम न केवल इन दोनों दलों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। असम में, हिमंता बिस्वा सरमा जलुकबारी सीट से आगे हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने असम में बढ़त बनाए रखी है, जिससे राज्य में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनने की उम्मीद बढ़ गई है। हिमंता बिस्वा सरमा ने इस चुनाव में अपनी मजबूत पकड़ का प्रदर्शन किया है और वे असम के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी जीत असम के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी। तमिलनाडु में, थलपति विजय की टीवीके पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। शुरुआती रुझानों में टीवीके 101 सीटों पर बढ़त बनाकर प्रदेश में सबसे आगे है। थलपति विजय , जो एक लोकप्रिय अभिनेता हैं, ने राजनीति में प्रवेश करके एक नया इतिहास रच दिया है। उनकी पार्टी की जीत तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। थलपति विजय की जीत के लिए उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन तिरुपति पहुंचीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस खुशी से झूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे भाजपा मुख्यालय जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की संभावना है। यह संबोधन भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा होगा और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेगा। चुनाव परिणाम ों के बाद, राजनीति क दलों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है और सरकार बनाने की कवायद जारी है। पश्चिम बंगाल में TMC और BJP दोनों ही सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जिससे राज्य में राजनीति क अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। असम में, BJP गठबंधन सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हिमंता बिस्वा सरमा जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में, टीवीके पार्टी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और थलपति विजय राज्य के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इन चुनावों के परिणाम देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे और आने वाले समय में राजनीति क परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। यह चुनाव लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण है और यह दर्शाता है कि जनता अपनी पसंद के नेताओं को चुनने में सक्षम है। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रही, जिसके लिए चुनाव आयोग (ECI) को बधाई दी जानी चाहिए.

पश्चिम बंगाल और असम सहित कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आने लगे हैं और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर अभी भी आगे चल रही हैं, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी सुवेंदु अधिकारी पीछे हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस (TMC) 115 सीटों पर आगे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। यह एक अत्यंत रोमांचक मुकाबला रहा है, जिसमें दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। चुनाव परिणाम न केवल इन दोनों दलों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। असम में, हिमंता बिस्वा सरमा जलुकबारी सीट से आगे हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने असम में बढ़त बनाए रखी है, जिससे राज्य में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनने की उम्मीद बढ़ गई है। हिमंता बिस्वा सरमा ने इस चुनाव में अपनी मजबूत पकड़ का प्रदर्शन किया है और वे असम के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी जीत असम के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी। तमिलनाडु में, थलपति विजय की टीवीके पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। शुरुआती रुझानों में टीवीके 101 सीटों पर बढ़त बनाकर प्रदेश में सबसे आगे है। थलपति विजय, जो एक लोकप्रिय अभिनेता हैं, ने राजनीति में प्रवेश करके एक नया इतिहास रच दिया है। उनकी पार्टी की जीत तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। थलपति विजय की जीत के लिए उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन तिरुपति पहुंचीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस खुशी से झूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे भाजपा मुख्यालय जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की संभावना है। यह संबोधन भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा होगा और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेगा। चुनाव परिणामों के बाद, राजनीतिक दलों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है और सरकार बनाने की कवायद जारी है। पश्चिम बंगाल में TMC और BJP दोनों ही सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। असम में, BJP गठबंधन सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हिमंता बिस्वा सरमा जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में, टीवीके पार्टी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और थलपति विजय राज्य के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इन चुनावों के परिणाम देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे और आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। यह चुनाव लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण है और यह दर्शाता है कि जनता अपनी पसंद के नेताओं को चुनने में सक्षम है। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रही, जिसके लिए चुनाव आयोग (ECI) को बधाई दी जानी चाहिए





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

विधानसभा चुनाव 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव असम चुनाव तमिलनाडु चुनाव ममता बनर्जी सुवेंदु अधिकारी हिमंता बिस्वा सरमा थलपति विजय चुनाव परिणाम भाजपा TMC टीवीके

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'अपना करियर उड़ाने के बाद...', 'चिड़िया उड़' खेलते नजर आए पृथ्‍वी शॉ; यूजर्स ने लगा दी क्‍लासआईपीएल 2026 के 43वें मुकाबले में शुक्रवार को राजस्‍थान रॉयल्‍स और दिल्‍ली कैपिटल्‍स की जंग हुई।

Read more »

IPL का गणित- दिल्ली चौथी जीत से नंबर-6 पर आई: राजस्थान चौथे स्थान पर कायम, चेन्नई-मुंबई प्लेऑफ रेस में बने ...Indian Premier League (IPL) 2026 Playoff Qualification Scenario Update; Follow IPL 2026, MI, RCB, CSK, KKR, SRH, RR, DC, GT, PBKS Points Table Standing Latest News, Reports On Dainik Bhaskar.

Read more »

Women's T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का एलान, पहले मैच में पाकिस्‍तान से होगी टक्‍कर12 जून 2026 से शुरू होने वाले विमंस टी20 विश्‍व कप 2026 के लिए बीसीसीआई ने शनिवार को भारतीय महिला टीम का एलान किया।

Read more »

CSK vs MI Live: सीजन में दूसरी बार भिड़ रहे हैं चेन्नई-मुंबईआईपीएल 2026, CSK vs MI Today Match Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2026 का 44वां मैच चेन्नई में खेला जा रहा है।

Read more »

IPL का गणित- चेन्नई की उम्मीदें कायम, मुंबई मुश्किल में: सभी मैच जीतने ही होंगे; आज हैदराबाद के पास टॉप पर ...Indian Premier League (IPL) 2026 Playoff Qualification Scenario Update; Follow IPL 2026, MI, RCB, CSK, KKR, SRH, RR, DC, GT, PBKS Points Table Standing Latest News, Reports On Dainik Bhaskar.

Read more »

आज का आईपीएल मैच, 3 मई 2026: सुपर संडे में SRH का पहला मैच, पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंचना मकसदAaj Ka IPL 2026 Match, 3 May: आईपीएल 2026 का 45वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच आज यानी 3 मई को खेला जाना है।

Read more »