विधायक नसीम सोलंकी ने कहा, कि वो गेट बंद करवाकर क्या करना चाहता था, इतना बड़ा गुंडा है ?150 लोगों को इकट्‌ठा कर उसने माहौल खराब कर दिया… वो मंडी के गेट बंद करवाकर क्या करना चाहता था…? क्या इतना बड़ा गुंडा है…?

विधायक नसीम सोलंकी ने कहा, कि वो गेट बंद करवाकर क्या करना चाहता था, इतना बड़ा गुंडा है ?150 लोगों को इकट्‌ठा कर उसने माहौल खराब कर दिया… वो मंडी के गेट बंद करवाकर क्या करना चाहता था…?

क्या इतना बड़ा गुंडा है…?

चमनगंज में मंगलवार देर रात हुए हंगामे के बाद यह सवाल थे, सीसामऊ विधायक नसीम सोलंकी के। पूरे मामले की जानकारी देती विधायक नसीम सोलंकी उन्होंने कहा कि मंडी से एक बकरा ले जाने पर 500 रुपए वसूले जा रहे है, वहां इंट्री के नाम के 100 रुपए लिए जा रहे थे। वो कोई मेला नहीं था, जो इंट्री फीस ली जा रही थी। इसी अवैध वसूली की हकीकत जानने के लिए रात करीब एक बजे मैं, पति इरफान सोलंकी, गनर समेत करीब 8-10 लोगों के साथ बकरा मंडी गई थी। वहां भीड़ होने के कारण मैं ग्राउंड के पास कुछ दूरी पर कार में बैठी रही, जबकि इरफान, गनर अजीम अहमद समेत अन्य लोग मंडी में गए थे। कुछ देर बाद मेरे बेटे ने फोन कर बताया गया कि आप यहां मत आइएगा, यहां झगड़ा हो गया है। मैं मौके पर जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन बेटे ने कहा कि आप मत आइएगा, यहां बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है। कोई गाड़ी पर हमला न कर दे, इसलिए मैं वहां से निकल गई। मैने पूरे मामले की हकीकत जानी तो पता चला कि वहां मौजूद लोगों (वफा अब्बास) ने अराजकता का माहौल पैदा कर दिया था। उसने (वफा अब्बास) मेरे पति को पहचानने के बावजूद उनके साथ अभद्रता की। उसने इरफान सोलंकी का नाम लेते हुए कहा कि, हट जाओं यहां से गाड़ी आ रही है। उसके (वफा अब्बास) लहजे में इतनी बदतमीजी थी, कि ऐसा लगा कि जैसे सबको एक ही लकड़ी से हांक रहा हो। इरफान ने उससे कहा कि आराम से बात कर लो, क्या बात हो गई ?

इसके बाद उसने हमारे गनर से भी बदतमीजी की। गनर के विरोध करने पर वफा अब्बास ने कहा कि तुम पुलिसवाले हो तो क्या तुमसे डर जाएंगे ? जिसपर दोनों के बीच बहस होने लगी। इसी दौरान दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इरफान के साथ दो गनर समेत 8 से 10 लोग थे। उसने 100-150 लोगों को लेकर वहां का माहौल एकदम से खराब कर दिया, नारेबाजी और धक्का-मुक्की कर मंडी के सारे गेट बंद करवाने लगा। विधायक नसीम सोलंकी ने कहा कि, आखिर वह गेट बंद कराकर करना चाहता था, क्या इतने बड़े गुंडे हो तुम ?

हलीम कॉलेज के मालिक हो क्या तुम ? नसीम ने कहा कि उसने (वफा अब्बास) ने अपने बयान में कहा है कि मैने बहुत सम्मानजनक तरीके से कहा कि विधायक जी हट जाइए, जो कि सरासर गलत है। मैं फोन पर सुन रही थी, वो पहचानने के बावजूद लगातार इरफान को गालियां दे रहा था। 3 लाख रंगदारी और लूट के आरोप पर नसीम ने कहा कि ऐसे आरोप लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए, एक पुलिसवाला क्या पैसे छीनेगा। उनके खुद के इतने अच्छे इतिहास है, यह सबको पता है। वफा अब्बास की जान पर खतरे के सवाल पर विधायक नसीम सोलंकी ने तंज कसते हुए कहा कि उनको जान का खतरा है ?

मैने तो यह सुना है कि उनपर कोई ऐसी धारा लगी है, जिससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। उनका इतिहास बता रहा है, कि उनसे मुझे और मेरे पति की जान को खतरा है। यह कोई मजाक का विषय नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ वह चीख कर बता रहे है, कि मैने इरफान सोलंकी को चुनाव लड़वाया है, वहीं दूसरी ओर जान को खतरा बता रहे है। मैं उन्हें एक बात साफ करना चाहती हूं कि मेरी ओर से उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। मैं पुलिस कमिश्नर से भी मिलने गई थी, और पूरे प्रकरण से उनको रुबरु कराया, कि किस तरह से हलीम मैदान में अवैध वसूली के मामले की भी जानकारी दी है





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विधायक नसीम सोलंकी गेट बंद अवैध वसूली मंडी हलीम कॉलेज

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