विधायक मैथिली ठाकुर ने अयोध्या में टेका मत्था, रामलला के आशीर्वाद के साथ अलीनगर के विकास का लिया संकल्प

बिहार की भाजपा विधायक और प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने अयोध्या यात्रा के दौरान रामलला के दर्शन किए और अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए कौशल विकास एवं रोजगार के नए अवसर सृजित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
बिहार की राजनीति और संगीत जगत का एक जाना-माना नाम, मैथिली ठाकुर , जो वर्तमान में अलीनगर क्षेत्र से भाजपा विधायक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं, ने हाल ही में धर्मनगरी अयोध्या की यात्रा की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप रामलला के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना था। विधायक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली अयोध्या यात्रा थी, जिसे उन्होंने अपने जीवन का एक अत्यंत सौभाग्यशाली और अविस्मरणीय क्षण बताया। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मैथिली ठाकुर भक्ति के सागर में डूब गईं और उन्होंने राम दरबार के दर्शन किए। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि राम दरबार और पूरे मंदिर परिसर की भव्यता एवं वहां की दिव्य ऊर्जा को शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है। यह अनुभव उनके लिए केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति की तरह था जिसने उन्हें मानसिक शांति और नई ऊर्जा प्रदान की। रामलला के दर्शन के पश्चात मैथिली ठाकुर ने अयोध्या के अन्य अत्यंत पवित्र और प्राचीन मंदिरों का भी भ्रमण किया। उन्होंने हनुमान गढ़ी जाकर संकटमोचन हनुमान जी की पूजा-अर्चना की और कनक भवन में विशेष पूजन किया, जहां उन्होंने प्रभु राम और माता सीता के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा अर्पित की। यात्रा का एक सबसे भावुक क्षण वह था जब वह सरयू नदी के तट पर पहुंचीं। शाम के समय सरयू तट पर आयोजित होने वाली भव्य आरती में शामिल होते हुए मैथिली ठाकुर इतनी भावुक हो गईं कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने बताया कि उस पवित्र वातावरण और आरती की गूंज ने उनके हृदय को गहराई से छू लिया और वह स्वयं को संभाल नहीं पाईं। उनके लिए सरयू का तट केवल एक नदी का किनारा नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का वह केंद्र है जहां पहुंचकर हर भक्त खुद को प्रभु के करीब महसूस करता है। इस आध्यात्मिक यात्रा के साथ-साथ मैथिली ठाकुर का एक अन्य उद्देश्य अपनी कला के माध्यम से भक्ति का प्रसार करना भी था। उन्होंने खुलासा किया कि वह अयोध्या में एक विशेष धार्मिक गीत की शूटिंग के सिलसिले में भी आई हुई हैं। अयोध्या के विभिन्न पवित्र स्थलों और ऐतिहासिक स्थानों पर कई भजनों और गीतों को फिल्माया जा रहा है, जिन्हें वह जल्द ही अपने प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के बीच साझा करेंगी। मैथिली का मानना है कि संगीत ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल और सुंदर मार्ग है और वह अपनी गायकी के जरिए राम राज्य की अवधारणा और प्रभु राम के आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाना चाहती हैं। उनके लिए कला और राजनीति दोनों ही सेवा के माध्यम हैं, और वह इन दोनों के बीच एक सुंदर संतुलन बनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती हैं। राजनीतिक मोर्चे पर अपनी नई जिम्मेदारी के बारे में बात करते हुए मैथिली ठाकुर ने अत्यंत विनम्रता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और अलीनगर की जनता ने उन्हें अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया। उन्होंने स्वीकार किया कि एक विधायक के रूप में उनके कंधों पर अब हजारों लोगों की उम्मीदों का बोझ है और वह इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने के लिए संकल्पित हैं। मैथिली ने स्पष्ट किया कि वह अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर सक्रिय हैं और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। उनके अनुसार, क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी संभव है जब वहां के आम नागरिकों की बुनियादी समस्याओं का त्वरित निवारण हो। अपने भविष्य के विजन पर चर्चा करते हुए मैथिली ठाकुर ने विशेष रूप से युवाओं के मुद्दे को प्राथमिकता दी। उन्होंने बताया कि उनकी आगामी योजनाओं का मुख्य केंद्र युवाओं का कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन और आधुनिक प्रशिक्षण के अभाव में युवा रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। वह अलीनगर में ऐसे केंद्र स्थापित करना चाहती हैं जहां युवाओं को नई तकनीक, डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि वे न केवल नौकरी पा सकें बल्कि स्वयं के उद्यम शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। मैथिली का मानना है कि जब युवा सशक्त होगा, तभी समाज और राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित होगी। प्रभु राम के आशीर्वाद के साथ, वह अब अपने क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
बिहार की राजनीति और संगीत जगत का एक जाना-माना नाम, मैथिली ठाकुर, जो वर्तमान में अलीनगर क्षेत्र से भाजपा विधायक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं, ने हाल ही में धर्मनगरी अयोध्या की यात्रा की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप रामलला के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना था। विधायक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली अयोध्या यात्रा थी, जिसे उन्होंने अपने जीवन का एक अत्यंत सौभाग्यशाली और अविस्मरणीय क्षण बताया। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मैथिली ठाकुर भक्ति के सागर में डूब गईं और उन्होंने राम दरबार के दर्शन किए। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि राम दरबार और पूरे मंदिर परिसर की भव्यता एवं वहां की दिव्य ऊर्जा को शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है। यह अनुभव उनके लिए केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति की तरह था जिसने उन्हें मानसिक शांति और नई ऊर्जा प्रदान की। रामलला के दर्शन के पश्चात मैथिली ठाकुर ने अयोध्या के अन्य अत्यंत पवित्र और प्राचीन मंदिरों का भी भ्रमण किया। उन्होंने हनुमान गढ़ी जाकर संकटमोचन हनुमान जी की पूजा-अर्चना की और कनक भवन में विशेष पूजन किया, जहां उन्होंने प्रभु राम और माता सीता के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा अर्पित की। यात्रा का एक सबसे भावुक क्षण वह था जब वह सरयू नदी के तट पर पहुंचीं। शाम के समय सरयू तट पर आयोजित होने वाली भव्य आरती में शामिल होते हुए मैथिली ठाकुर इतनी भावुक हो गईं कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने बताया कि उस पवित्र वातावरण और आरती की गूंज ने उनके हृदय को गहराई से छू लिया और वह स्वयं को संभाल नहीं पाईं। उनके लिए सरयू का तट केवल एक नदी का किनारा नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का वह केंद्र है जहां पहुंचकर हर भक्त खुद को प्रभु के करीब महसूस करता है। इस आध्यात्मिक यात्रा के साथ-साथ मैथिली ठाकुर का एक अन्य उद्देश्य अपनी कला के माध्यम से भक्ति का प्रसार करना भी था। उन्होंने खुलासा किया कि वह अयोध्या में एक विशेष धार्मिक गीत की शूटिंग के सिलसिले में भी आई हुई हैं। अयोध्या के विभिन्न पवित्र स्थलों और ऐतिहासिक स्थानों पर कई भजनों और गीतों को फिल्माया जा रहा है, जिन्हें वह जल्द ही अपने प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के बीच साझा करेंगी। मैथिली का मानना है कि संगीत ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल और सुंदर मार्ग है और वह अपनी गायकी के जरिए राम राज्य की अवधारणा और प्रभु राम के आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाना चाहती हैं। उनके लिए कला और राजनीति दोनों ही सेवा के माध्यम हैं, और वह इन दोनों के बीच एक सुंदर संतुलन बनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती हैं। राजनीतिक मोर्चे पर अपनी नई जिम्मेदारी के बारे में बात करते हुए मैथिली ठाकुर ने अत्यंत विनम्रता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और अलीनगर की जनता ने उन्हें अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया। उन्होंने स्वीकार किया कि एक विधायक के रूप में उनके कंधों पर अब हजारों लोगों की उम्मीदों का बोझ है और वह इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने के लिए संकल्पित हैं। मैथिली ने स्पष्ट किया कि वह अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर सक्रिय हैं और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। उनके अनुसार, क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी संभव है जब वहां के आम नागरिकों की बुनियादी समस्याओं का त्वरित निवारण हो। अपने भविष्य के विजन पर चर्चा करते हुए मैथिली ठाकुर ने विशेष रूप से युवाओं के मुद्दे को प्राथमिकता दी। उन्होंने बताया कि उनकी आगामी योजनाओं का मुख्य केंद्र युवाओं का कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन और आधुनिक प्रशिक्षण के अभाव में युवा रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। वह अलीनगर में ऐसे केंद्र स्थापित करना चाहती हैं जहां युवाओं को नई तकनीक, डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि वे न केवल नौकरी पा सकें बल्कि स्वयं के उद्यम शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। मैथिली का मानना है कि जब युवा सशक्त होगा, तभी समाज और राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित होगी। प्रभु राम के आशीर्वाद के साथ, वह अब अपने क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं
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