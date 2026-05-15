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विधायक द्वारा प्रधानमंत्री की अपील पर बदला सफर का रास्ता, काफिला छोड़ वंदे भारत से पटना पहुंचे

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विधायक द्वारा प्रधानमंत्री की अपील पर बदला सफर का रास्ता, काफिला छोड़ वंदे भारत से पटना पहुंचे
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📆15-05-2026 17:22:00
📰Dainik Jagran
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विधायक विनय बिहारी ने प्रधानमंत्री की सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील के बाद सड़क मार्ग छोड़कर वंदे भारत ट्रेन से पटना का सफर किया। उन्होंने देशहित और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के प्रति वैयक्तिक सुविधा से ऊपर खड़े होने का संदेश दिया। उनके इस कदम से न केवल धन की बचत हुई बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिली। विधायक ने लोकल ट्रेन से सफर करने के दौरान अपनी और उसके दो अंगरक्षकों के खर्चों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अन्य दलों के नेताओं से भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए पहल करने का आग्रह किया।

विधायक विनय बिहारी ने प्रधानमंत्री की सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील के बाद सड़क मार्ग छोड़कर वंदेभारत ट्रेन से पटना का सफर किया। उन्होंने देशहित और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के प्रति वैयक्तिक सुविधा से ऊपर खड़े होने का संदेश दिया। उनके इस कदम से न केवल धन की बचत हुई बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिली। विधायक ने लोकल ट्रेन से सफर करने के दौरान अपनी और उसके दो अंगरक्षकों के खर्चों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अन्य दलों के नेताओं से भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए पहल करने का आग्रह किया.

विधायक विनय बिहारी ने प्रधानमंत्री की सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील के बाद सड़क मार्ग छोड़कर वंदेभारत ट्रेन से पटना का सफर किया। उन्होंने देशहित और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के प्रति वैयक्तिक सुविधा से ऊपर खड़े होने का संदेश दिया। उनके इस कदम से न केवल धन की बचत हुई बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिली। विधायक ने लोकल ट्रेन से सफर करने के दौरान अपनी और उसके दो अंगरक्षकों के खर्चों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अन्य दलों के नेताओं से भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए पहल करने का आग्रह किया

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