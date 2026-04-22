विधानसभा चुनाव: ईवीएम पर स्याही, गोंद या इत्र लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई, चुनाव आयोग ने जारी किए कड़े निर्देश

विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं।
विधानसभा चुनाव ों की तैयारियों के बीच भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कड़ा दिशा-निर् देश जारी किया है। आयोग ने सभी पीठासीन अधिकारियों को यह स्पष्ट निर् देश दिए हैं कि मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या गैर-कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से ईवीएम के बटनों पर टेप, गोंद, स्याही, इत्र या किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया
गया है। आयोग का मानना है कि इस तरह के कृत्य न केवल मतदान की गोपनीयता को भंग करते हैं बल्कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति या अधिकारी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसे एक गंभीर चुनावी अपराध माना जाएगा और दोषी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत तत्काल आपराधिक कार्यवाही की जाएगी। चुनाव आयोग के आधिकारिक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि ईवीएम की बैलट यूनिट पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। किसी भी बटन को ढंकना या उस पर कोई निशान लगाना कानूनन जुर्म है। पीठासीन अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे इस बात की सतत निगरानी रखें कि मतदान केंद्र के भीतर कोई भी ऐसी वस्तु न ले जाई जाए जिससे मशीन के कामकाज में बाधा आए। यदि किसी भी स्तर पर मशीन से छेड़छाड़ की शिकायत मिलती है या कोई संदिग्ध पदार्थ पाया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी को तुरंत अपने वरिष्ठ सेक्टर अधिकारी या संबंधित निर्वाचन अधिकारी को सूचित करना होगा। ऐसे मामलों में जरूरत पड़ने पर उस मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान करवाने का विकल्प भी खुला रखा गया है। यह निर्देश न केवल सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि मतदाताओं में विश्वास जगाने का एक सशक्त माध्यम भी हैं ताकि वे बिना किसी भय या संशय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त, चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव प्रचार समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व उन सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निर्वाचन क्षेत्र से बाहर जाना अनिवार्य है जो उस क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता नहीं हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बाहरी व्यक्तियों का क्षेत्र में बने रहना चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है, जिसे रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। किसी भी अधिकारी द्वारा कर्तव्य में लापरवाही या किसी विशेष दल के प्रति पक्षपात को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। आयोग ने देश के सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे चुनाव आचार संहिता का अक्षरशः पालन करें। यह पूरी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि भारत में चुनावी उत्सव का माहौल शांतिपूर्ण, पारदर्शी और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बना रहे। चुनाव आयोग की यह पहल भविष्य में होने वाले सभी चुनावों के लिए एक मिसाल कायम करेगी, जहां तकनीक का उपयोग पूरी सुरक्षा और सतर्कता के साथ किया जाएगा
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