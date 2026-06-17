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विधान भवन में समर्थकों के प्रवेश पर रोक

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विधान भवन में समर्थकों के प्रवेश पर रोक
विधान भवनसमर्थकप्रवेश
📆17-06-2026 09:55:00
📰NBT Hindi News
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महाराष्ट्र विधानमंडल सत्र के दौरान मंत्रियों और विधायकों के समर्थकों की वजह से विधान भवन परिसर पूरा भरा रहता था। लेकिन मुंबई में 22 जून से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान समर्थकों को विधान भवन में प्रवेश नहीं मिलेगा।

महाराष्ट्र विधानमंडल सत्र के दौरान मंत्रियों और विधायकों के समर्थक ों की वजह से विधान भवन परिसर पूरा भरा रहता था। लेकिन मुंबई में 22 जून से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान समर्थक ों को विधान भवन में प्रवेश नहीं मिलेगा। विधान परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर विधान भवन में प्रवेश के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। नए नियम के तहत मंत्रियों के साथ सिर्फ 5 लोग विधान भवन में प्रवेश कर सकेंगे। दरअसल मंत्रियों के निजी सचिव, विशेष कार्यकारी अधिकारी, पीए और 2 पुलिस शामिल होगी। वहीं MLA और MLC के साथ सिर्फ एक व्यक्ति विधान भवन में प्रवेश कर सकेगा। वह उनका पासधारक पीए होगा। जबकि मंत्रियों और विधायकों के अंगरक्षकों और वाहन चालकों का प्रवेश विधान भवन परिसर में रोक दिया गया है। विधान भवन के एक अधिकारी ने बताया कि प्रवेश के लिए यह नियम पहली बार लागू किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा, भीड़ और पास को लेकर मिली अ नियम ितता की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है। इस मामले में सभी मंत्रियों और विधायकों को सूचित कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख़्य मंत्रियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। विधान भवन परिसर के बाहर नियम ों का बोर्ड भी लगा दिया गया है। मुंबई में हुए बजट सत्र 2026-27 के दौरान उद्योग मंत्री उदय सामंत ने विधान परिषद में सभापति राम शिंदे से शिकायत किया था कि 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक पैसे लेकर विधानभवन परिसर में एंट्री के पास दिए जा रहे हैं। उदय सामंत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एमआईडीसी डिपार्टमेंट के नकली लेटर हेड का इस्तेमाल करके फर्जी पास बनाए गए थे। नकली लेटरहेड पर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के नाम लिखकर फर्जी साइन करने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। विधानमंडल के प्रत्येक सत्र में विधान भवन परिसर में मंत्रियों और विधायकों के समर्थक ों का हुजूम उमड़ता है। यह इसलिए होता है क्योंकि मंत्री और विधायक वहां आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही कई बार लोग विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही भी देखने आते हैं। वहीं इस दौरान ऐसी घटनाएं हुई हैं कि अपनी मांग को लेकर लोग गैलरी के जरिए सभा में कूद गए हैं। इससे विधान भवन की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए थे। इसलिए सरकार ने इसका तोड़ निकालते हुए मंत्रियों और विधायकों के साथ आने वाले समर्थक ों पर एक तरह से रोक लगा दी है.

महाराष्ट्र विधानमंडल सत्र के दौरान मंत्रियों और विधायकों के समर्थकों की वजह से विधान भवन परिसर पूरा भरा रहता था। लेकिन मुंबई में 22 जून से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान समर्थकों को विधान भवन में प्रवेश नहीं मिलेगा। विधान परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर विधान भवन में प्रवेश के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। नए नियम के तहत मंत्रियों के साथ सिर्फ 5 लोग विधान भवन में प्रवेश कर सकेंगे। दरअसल मंत्रियों के निजी सचिव, विशेष कार्यकारी अधिकारी, पीए और 2 पुलिस शामिल होगी। वहीं MLA और MLC के साथ सिर्फ एक व्यक्ति विधान भवन में प्रवेश कर सकेगा। वह उनका पासधारक पीए होगा। जबकि मंत्रियों और विधायकों के अंगरक्षकों और वाहन चालकों का प्रवेश विधान भवन परिसर में रोक दिया गया है। विधान भवन के एक अधिकारी ने बताया कि प्रवेश के लिए यह नियम पहली बार लागू किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा, भीड़ और पास को लेकर मिली अनियमितता की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है। इस मामले में सभी मंत्रियों और विधायकों को सूचित कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख़्यमंत्रियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। विधान भवन परिसर के बाहर नियमों का बोर्ड भी लगा दिया गया है। मुंबई में हुए बजट सत्र 2026-27 के दौरान उद्योग मंत्री उदय सामंत ने विधान परिषद में सभापति राम शिंदे से शिकायत किया था कि 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक पैसे लेकर विधानभवन परिसर में एंट्री के पास दिए जा रहे हैं। उदय सामंत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एमआईडीसी डिपार्टमेंट के नकली लेटर हेड का इस्तेमाल करके फर्जी पास बनाए गए थे। नकली लेटरहेड पर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के नाम लिखकर फर्जी साइन करने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। विधानमंडल के प्रत्येक सत्र में विधान भवन परिसर में मंत्रियों और विधायकों के समर्थकों का हुजूम उमड़ता है। यह इसलिए होता है क्योंकि मंत्री और विधायक वहां आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही कई बार लोग विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही भी देखने आते हैं। वहीं इस दौरान ऐसी घटनाएं हुई हैं कि अपनी मांग को लेकर लोग गैलरी के जरिए सभा में कूद गए हैं। इससे विधान भवन की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए थे। इसलिए सरकार ने इसका तोड़ निकालते हुए मंत्रियों और विधायकों के साथ आने वाले समर्थकों पर एक तरह से रोक लगा दी है

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विधान भवन समर्थक प्रवेश नियम महाराष्ट्र विधानमंडल सत्र मंत्रियों विधायकों

 

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