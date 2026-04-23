विधानसभा चुनाव: आज कहां हो रहा मतदान, 2021 में कितने पड़े थे वोट, इस बार कितने उम्मीदवार आजमा रहे किस्मत?

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो रहा है। जानिए 2021 में कितने प्रतिशत वोट पड़े थे और इस बार कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।

आज तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव ों के लिए मतदान हो रहा है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों और पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। यह चुनाव दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वहां की सरकारों का भविष्य तय होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी है और मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। तमिलनाडु में इस बार 4,023 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत 5.

73 करोड़ मतदाताओं के हाथों में है। इन मतदाताओं में 2.80 करोड़ पुरुष और 2.93 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। राज्य सरकार ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए 75,032 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु में 73.46% मतदान हुआ था। उस चुनाव में कुलिथलई विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 87% मतदान दर्ज किया गया था, जबकि विलीवक्कम सीट पर सबसे कम 56% मतदान हुआ था। इस बार द्रविड़ पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन एक अभिनेता के नेता बनने की संभावना भी बनी हुई है। मतदाता यह तय करेंगे कि क्या द्रविड़ पार्टियों का शासन जारी रहेगा या कोई नया चेहरा सत्ता संभालेगा। तमिलनाडु की राजनीति में यह चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें 1478 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 3.60 करोड़ मतदाता इन उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे, जिनमें 1.84 करोड़ पुरुष और 1.75 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। राज्य सरकार ने मतदान के लिए 80,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में 83.18% मतदान हुआ था। उस चुनाव में कतुलपुर विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 91% मतदान हुआ था, जबकि कुलटी सीट पर सबसे कम 69% मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन अन्य दलों की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। मतदाता यह तय करेंगे कि क्या तृणमूल कांग्रेस सत्ता पर बनी रहती है या भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने में सफल होती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह चुनाव एक निर्णायक साबित हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और मतदाताओं को बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चुनाव के नतीजे दोनों राज्यों के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। मतदाता अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक बेहतर भविष्य के लिए मतदान कर रहे हैं। यह चुनाव लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण है और यह दर्शाता है कि मतदाता अपने नेताओं को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनाव के बाद, दोनों राज्यों में नई सरकारें गठित होंगी जो विकास और कल्याण के लिए काम करेंगी





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