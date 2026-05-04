विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: पश्चिम बंगाल में बीजेपी आगे, असम में हिमंता बिस्वा सरमा दूसरी बार CM बनने की राह पर, तमिलनाडु में थलपति विजय का जलवा

पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि असम में हिमंता बिस्वा सरमा दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं। तमिलनाडु में थलपति विजय की टीवीके पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है।

पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनावों के परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं और राजनीति क परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी अभी भी आगे चल रही हैं, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी सुवेंदु अधिकारी पीछे हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) 115 सीटों पर आगे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। यह एक आश्चर्यजनक परिणाम है, क्योंकि चुनावों से पहले TMC और BJP के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। ममता बनर्जी की जीत की संभावना अभी भी बरकरार है, लेकिन सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है। इस चुनाव में TMC और BJP के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, और दोनों दलों ने एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। मतदाताओं ने इस बार बदलाव की लहर दिखाई है, और इसका परिणाम यह है कि पश्चिम बंगाल में एक नई सरकार बनने जा रही है। असम में, हिमंता बिस्वा सरमा जलुकबारी सीट से आगे चल रहे हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने असम में बढ़त बनाए रखी है और सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। हिमंता बिस्वा सरमा ने इस चुनाव में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है और उन्होंने अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर दी है। असम में BJP की जीत से पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी शाम 6:30 बजे भाजपा मुख्यालय जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। तमिलनाडु में, थलपति विजय की टीवीके (TVK) पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है और शुरुआती रुझानों में 101 सीटों पर बढ़त बनाई है। थलपति विजय , जो एक लोकप्रिय अभिनेता हैं, ने राजनीति में प्रवेश करके एक नया सियासी सितारा बनकर उभरे हैं। उनकी पार्टी की जीत से तमिलनाडु की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। थलपति विजय की जीत के लिए उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन तिरुपति पहुंचीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस खुशी से झूम रहे हैं। तमिलनाडु में टीवीके की सेंचुरी ने सभी को चौंका दिया है, और यह एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। इन चुनावों के परिणाम देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम बंगाल में BJP की बढ़त से TMC के लिए एक बड़ा झटका लगा है, जबकि असम में BJP की जीत से पार्टी की ताकत और बढ़ गई है। तमिलनाडु में थलपति विजय की टीवीके की जीत से राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। इन चुनावों में मतदाताओं ने विकास और सुशासन के मुद्दों पर ध्यान दिया है, और उन्होंने उन दलों को चुना है जो उन्हें बेहतर भविष्य का वादा करते हैं। चुनाव आयोग (ECI) ने चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन परिणामों से यह स्पष्ट है कि भारतीय लोकतंत्र मजबूत है और मतदाता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। इन चुनावों के बाद, देश में राजनीति क स्थिरता और विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई सरकारें किस प्रकार से अपने वादों को पूरा करती हैं और देश को आगे ले जाती हैं। इन चुनावों ने यह भी साबित कर दिया है कि राजनीति में किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता संभव है, चाहे वह अभिनेता हो या कोई और। थलपति विजय की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है, और यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनावों के परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी अभी भी आगे चल रही हैं, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी सुवेंदु अधिकारी पीछे हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस (TMC) 115 सीटों पर आगे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। यह एक आश्चर्यजनक परिणाम है, क्योंकि चुनावों से पहले TMC और BJP के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। ममता बनर्जी की जीत की संभावना अभी भी बरकरार है, लेकिन सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है। इस चुनाव में TMC और BJP के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, और दोनों दलों ने एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। मतदाताओं ने इस बार बदलाव की लहर दिखाई है, और इसका परिणाम यह है कि पश्चिम बंगाल में एक नई सरकार बनने जा रही है। असम में, हिमंता बिस्वा सरमा जलुकबारी सीट से आगे चल रहे हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने असम में बढ़त बनाए रखी है और सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। हिमंता बिस्वा सरमा ने इस चुनाव में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है और उन्होंने अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर दी है। असम में BJP की जीत से पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी शाम 6:30 बजे भाजपा मुख्यालय जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। तमिलनाडु में, थलपति विजय की टीवीके (TVK) पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है और शुरुआती रुझानों में 101 सीटों पर बढ़त बनाई है। थलपति विजय, जो एक लोकप्रिय अभिनेता हैं, ने राजनीति में प्रवेश करके एक नया सियासी सितारा बनकर उभरे हैं। उनकी पार्टी की जीत से तमिलनाडु की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। थलपति विजय की जीत के लिए उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन तिरुपति पहुंचीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस खुशी से झूम रहे हैं। तमिलनाडु में टीवीके की सेंचुरी ने सभी को चौंका दिया है, और यह एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। इन चुनावों के परिणाम देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम बंगाल में BJP की बढ़त से TMC के लिए एक बड़ा झटका लगा है, जबकि असम में BJP की जीत से पार्टी की ताकत और बढ़ गई है। तमिलनाडु में थलपति विजय की टीवीके की जीत से राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। इन चुनावों में मतदाताओं ने विकास और सुशासन के मुद्दों पर ध्यान दिया है, और उन्होंने उन दलों को चुना है जो उन्हें बेहतर भविष्य का वादा करते हैं। चुनाव आयोग (ECI) ने चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन परिणामों से यह स्पष्ट है कि भारतीय लोकतंत्र मजबूत है और मतदाता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। इन चुनावों के बाद, देश में राजनीतिक स्थिरता और विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई सरकारें किस प्रकार से अपने वादों को पूरा करती हैं और देश को आगे ले जाती हैं। इन चुनावों ने यह भी साबित कर दिया है कि राजनीति में किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता संभव है, चाहे वह अभिनेता हो या कोई और। थलपति विजय की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है, और यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है





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