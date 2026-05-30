विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल हार के बाद प्रशासनिक दमन के खिलाफ किया तीखा बयांन, मां बनकर वापस आयीं कुश्ती की लाइंगन

विनेश फोगाट सेमीफाइनल में हार के बाद भी कहती हैं "मैं हारी नहीं हूँ" और भारतीय कुश्ती महासंघ पर भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अपनी वापसी को माताओं के लिए प्रेरणा बनाती हैं।
विनेश फोगाट ने एशियाई खेलों के चयन ट्रायल्स के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत के सामने 4-6 से हार का सामना करने के बाद एक तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, "मैं हारी नहीं हूँ," और इस हार को अपने मां बनने के बाद के बड़े संघर्षों के बीच एक नई शुरुआत माना। विश्व चैंपियनशिप की पूर्व पदक विजेता फोगाट ने बताया कि वह एक तरफ थी और बाकी सब दूसरी तरफ, यानी प्रशासनिक बाधाओं और मनोवैज्ञानिक दबाव के बावजूद वह अब भी गर्व से मैट पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि वह केवल अपनी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि सभी माताओं के लिए एक संकेत देना चाहती हैं जो कुश्ती में वापस आने की इच्छा रखती हैं। इस क्रम में उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उसे मैट पर लौटने से रोकने की कई कोशिशें कीं, भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की। फोगाट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह अपनी माँ बनने की यात्रा के बाद भी प्रतियोगिता में वापसी करके अपने बेटे के सामने एक उदाहरण स्थापित कर रही हैं और इस प्रकार एक नई पीढी की महिला पहलवानों को प्रेरित कर रही हैं। विनेश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को एक ऐतिहासिक मोड़ बताया, जिसने माताओं को फिर से कुश्ती में हिस्सा लेने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल उनके लिए बल्कि सभी महिला पहलवानों के लिए एक नई आशा की किरण होगी। उन्होंने यह भी उजागर किया कि ट्रायल के दौरान उन्हें वर्ग परिवर्तन की मांग के बावजूद केवल 50 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने कहा गया, जबकि उनका मूल वर्ग 53 किग्रा था। फोगाट ने इसे "मानसिक उत्पीड़न" कहा और बताया कि अधिकारियों के साथ एक घंटे की मौखिक बहस के बाद भी उन्हें वही असुविधा झेलनी पड़ी। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि ड्रॉ में जानबूझकर मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को रखा गया और समय‑सारिणी इस तरह बनायी गयी कि ऊर्जा समाप्त हो जाए, जिससे उनकी प्रदर्शन क्षमता कमजोर हुई। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद फोगाट ने अपनी हार को स्वीकार किया और कहा कि वह अपने फिटनेस और सहनशक्ति की समस्याओं को दूर करके फिर से मैदान में लौटने का इरादा रखती हैं। उन्होंने बताया कि दो साल से वह किसी प्रतियोगिता में नहीं आई थीं और यह उनका पहला टूर्नामेंट था, इसलिए अनुभवान की कमी भी एक कारण रही। फोगाट ने अपनी दृढ़ इच्छा व्यक्त की कि वह कड़ी मेहनत करके फिर से देश की सर्वश्रेष्ठ पहलवानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि माताओं और युवा महिला पहलवानों के लिये एक प्रेरणा बनना है, ताकि भविष्य में ऐसी नीतियां बनें जो माताओं को कुश्ती में वापसी के लिये उचित अवसर और छूट प्रदान करें.
विनेश फोगाट ने एशियाई खेलों के चयन ट्रायल्स के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत के सामने 4-6 से हार का सामना करने के बाद एक तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, "मैं हारी नहीं हूँ," और इस हार को अपने मां बनने के बाद के बड़े संघर्षों के बीच एक नई शुरुआत माना। विश्व चैंपियनशिप की पूर्व पदक विजेता फोगाट ने बताया कि वह एक तरफ थी और बाकी सब दूसरी तरफ, यानी प्रशासनिक बाधाओं और मनोवैज्ञानिक दबाव के बावजूद वह अब भी गर्व से मैट पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि वह केवल अपनी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि सभी माताओं के लिए एक संकेत देना चाहती हैं जो कुश्ती में वापस आने की इच्छा रखती हैं। इस क्रम में उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उसे मैट पर लौटने से रोकने की कई कोशिशें कीं, भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की। फोगाट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह अपनी माँ बनने की यात्रा के बाद भी प्रतियोगिता में वापसी करके अपने बेटे के सामने एक उदाहरण स्थापित कर रही हैं और इस प्रकार एक नई पीढी की महिला पहलवानों को प्रेरित कर रही हैं। विनेश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को एक ऐतिहासिक मोड़ बताया, जिसने माताओं को फिर से कुश्ती में हिस्सा लेने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल उनके लिए बल्कि सभी महिला पहलवानों के लिए एक नई आशा की किरण होगी। उन्होंने यह भी उजागर किया कि ट्रायल के दौरान उन्हें वर्ग परिवर्तन की मांग के बावजूद केवल 50 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने कहा गया, जबकि उनका मूल वर्ग 53 किग्रा था। फोगाट ने इसे "मानसिक उत्पीड़न" कहा और बताया कि अधिकारियों के साथ एक घंटे की मौखिक बहस के बाद भी उन्हें वही असुविधा झेलनी पड़ी। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि ड्रॉ में जानबूझकर मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को रखा गया और समय‑सारिणी इस तरह बनायी गयी कि ऊर्जा समाप्त हो जाए, जिससे उनकी प्रदर्शन क्षमता कमजोर हुई। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद फोगाट ने अपनी हार को स्वीकार किया और कहा कि वह अपने फिटनेस और सहनशक्ति की समस्याओं को दूर करके फिर से मैदान में लौटने का इरादा रखती हैं। उन्होंने बताया कि दो साल से वह किसी प्रतियोगिता में नहीं आई थीं और यह उनका पहला टूर्नामेंट था, इसलिए अनुभवान की कमी भी एक कारण रही। फोगाट ने अपनी दृढ़ इच्छा व्यक्त की कि वह कड़ी मेहनत करके फिर से देश की सर्वश्रेष्ठ पहलवानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि माताओं और युवा महिला पहलवानों के लिये एक प्रेरणा बनना है, ताकि भविष्य में ऐसी नीतियां बनें जो माताओं को कुश्ती में वापसी के लिये उचित अवसर और छूट प्रदान करें
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