विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में खुद को सर्वाइवर बताया, गोंडा टूर्नामेंट पर जताई चिंता

ओलंपियन विनेश फोगाट ने डब्ल्यूएफ़आई के रैंकिंग टूर्नामेंट को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता व्यक्त की और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में खुद को पीड़ित बताया। डब्ल्यूएफ़आई अध्यक्ष ने सुरक्षा की गारंटी दी, लेकिन राजनीतिकरण का आरोप लगाया।
ओलंपियन और भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए भारतीय कुश्ती संघ ( डब्ल्यूएफ़आई ) के एक रैंकिंग टूर्नामेंट को लेकर कई आशंकाएं ज़ाहिर की हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वो डब्ल्यूएफ़आई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली 6 महिला पहलवानों में से एक हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि डब्ल्यूएफ़आई ने एक रैंकिंग टूर्नामेंट के आयोजन का एलान किया है जो बृजभूषण शरण सिंह के क्षेत्र गोंडा में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि वहां पर मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक़ मिलेगा यह नामुमकिन और असंभव बात है। कौन रैफ़री किसके मैच में जाएगा, कौन कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैट चेयरमैन कहां बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है वह सब बृजभूषण के लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। सभी मेहनती खिलाड़ियों का वज़न ठीक से चेक किया जाएगा, उनकी मेहनत का रिज़ल्ट मैट पर आएगा- मुझे नहीं लगता। विनेश ने आगे कहा कि तीन साल पहले उन्होंने यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और छह महिला खिलाड़ियों ने शिकायतें की थीं, जिनके आधार पर आज भी गवाहियां चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी पीड़ित की पहचान को ज़ाहिर नहीं किया जाए, लेकिन मजबूरी में उन्हें यह बताना पड़ रहा है कि उन छह पीड़ितों में से एक वह भी हैं। उन्होंने कहा कि एथलीट्स पर पहले से ही बहुत प्रेशर रहता है और ऐसी परिस्थिति में कॉम्पीट करना मुश्किल होता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह उस कम्पटीशन में जाती हैं, तो उनके साथ उनकी टीम भी होगी और किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सीधे-सीधे भारत सरकार ज़िम्मेदार होगी। वह मैट पर फ़ैसला हर खिलाड़ी की मेहनत के बेस पर चाहती हैं, न कि किसी गुंडे-बदमाश द्वारा। Wएफ़आई के अध्यक्ष संजय सिंह ने विनेश के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह विनेश फोगाट की सुरक्षा की व्यक्तिगत गारंटी देते हैं, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि विनेश कांग्रेस की विधायक भी हैं, उन्हें इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोंडा में होने वाले नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए लगभग 1200 एंट्रीज़ आई हैं, जिनमें से करीब 800 एंट्रीज़ हरियाणा के पहलवानों की हैं और किसी भी अन्य पहलवान ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि इस प्रतियोगिता के लिए चुने जाने वाले सभी रेफ़री भारतीय कुश्ती महासंघ और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के पैनल से होंगे और यह चयन पूरी तरह निष्पक्ष होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बृजभूषण शरण सिंह और उनका इसमें कोई दख़ल नहीं होगा। टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में स्थित नंदिनी नगर महाविद्यालय में 10 से 12 मई के बीच आयोजित किया जाना है, जो बृजभूषण शरण सिंह द्वारा स्थापित किया गया है.
ओलंपियन और भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफ़आई) के एक रैंकिंग टूर्नामेंट को लेकर कई आशंकाएं ज़ाहिर की हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वो डब्ल्यूएफ़आई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली 6 महिला पहलवानों में से एक हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि डब्ल्यूएफ़आई ने एक रैंकिंग टूर्नामेंट के आयोजन का एलान किया है जो बृजभूषण शरण सिंह के क्षेत्र गोंडा में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि वहां पर मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक़ मिलेगा यह नामुमकिन और असंभव बात है। कौन रैफ़री किसके मैच में जाएगा, कौन कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैट चेयरमैन कहां बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है वह सब बृजभूषण के लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। सभी मेहनती खिलाड़ियों का वज़न ठीक से चेक किया जाएगा, उनकी मेहनत का रिज़ल्ट मैट पर आएगा- मुझे नहीं लगता। विनेश ने आगे कहा कि तीन साल पहले उन्होंने यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और छह महिला खिलाड़ियों ने शिकायतें की थीं, जिनके आधार पर आज भी गवाहियां चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी पीड़ित की पहचान को ज़ाहिर नहीं किया जाए, लेकिन मजबूरी में उन्हें यह बताना पड़ रहा है कि उन छह पीड़ितों में से एक वह भी हैं। उन्होंने कहा कि एथलीट्स पर पहले से ही बहुत प्रेशर रहता है और ऐसी परिस्थिति में कॉम्पीट करना मुश्किल होता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह उस कम्पटीशन में जाती हैं, तो उनके साथ उनकी टीम भी होगी और किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सीधे-सीधे भारत सरकार ज़िम्मेदार होगी। वह मैट पर फ़ैसला हर खिलाड़ी की मेहनत के बेस पर चाहती हैं, न कि किसी गुंडे-बदमाश द्वारा। Wएफ़आई के अध्यक्ष संजय सिंह ने विनेश के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह विनेश फोगाट की सुरक्षा की व्यक्तिगत गारंटी देते हैं, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि विनेश कांग्रेस की विधायक भी हैं, उन्हें इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोंडा में होने वाले नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए लगभग 1200 एंट्रीज़ आई हैं, जिनमें से करीब 800 एंट्रीज़ हरियाणा के पहलवानों की हैं और किसी भी अन्य पहलवान ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि इस प्रतियोगिता के लिए चुने जाने वाले सभी रेफ़री भारतीय कुश्ती महासंघ और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के पैनल से होंगे और यह चयन पूरी तरह निष्पक्ष होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बृजभूषण शरण सिंह और उनका इसमें कोई दख़ल नहीं होगा। टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में स्थित नंदिनी नगर महाविद्यालय में 10 से 12 मई के बीच आयोजित किया जाना है, जो बृजभूषण शरण सिंह द्वारा स्थापित किया गया है
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