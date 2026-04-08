विनोद पांडेय का भाजपा पर हमला: 'गुमराह करने और सस्ती राजनीति में माहिर'

झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, उन पर जनता को गुमराह करने और सस्ती राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने पंचायतों के लिए राशि पर भाजपा के दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह कोई कृपा नहीं, बल्कि राज्यों का संवैधानिक अधिकार है। पांडेय ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप को निराधार बताया और अपने शासित राज्यों की स्थिति पर ध्यान देने की सलाह दी। झामुमो ने पंचायतों को मिली राशि के पारदर्शी उपयोग का वादा किया।

राज्य ब्यूरो, रांची। झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को जनता को गुमराह करने और सस्ती राजनीति करने में महारत हासिल है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा पंचायत ों के लिए जो राशि की बात कर रही है, वह कोई कृपा नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्यों का अधिकार है। केंद्र सरकार द्वारा जो भी राशि भेजी जाती है, वह करदाताओं के पैसे से आती है, न कि किसी पार्टी की जेब से। विनोद पांडेय ने भाजपा नेताओं द्वारा झारखंड सरकार पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह

निराधार और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले अपने शासित राज्यों की स्थिति पर नजर डालनी चाहिए। हकीकत यह है कि हमारी सरकार पंचायतों को मजबूत करने, ग्रामीण विकास को गति देने और योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। झामुमो नेता ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले उन्हें अपने राज्यों की स्थिति देखनी चाहिए, जहां पंचायतों की हालत किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने ‘कट-कमीशन’ के मुद्दे पर भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि यह भाजपा की पुरानी राजनीतिक भाषा है, जिसका इस्तेमाल केवल आरोप लगाने के लिए किया जाता है। पांडेय ने कहा कि यदि किसी के पास भ्रष्टाचार के ठोस प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए, अन्यथा इस तरह के बेबुनियाद आरोप बंद करें। झामुमो इस बात को स्पष्ट करना चाहती है कि पंचायतों को मिली राशि का उपयोग हमेशा की तरह पूरी पारदर्शिता और जनहित में किया जाएगा।\विनोद पांडेय ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह झूठे वादे करके और भ्रामक प्रचार करके लोगों को गुमराह करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां हमेशा से ही गरीबों और वंचितों के खिलाफ रही हैं। पांडेय ने कहा कि झारखंड में झामुमो सरकार हमेशा से ही विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती रही है, और पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार ने पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे वे अपने विकास कार्यों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकें। पांडेय ने यह भी कहा कि झामुमो सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य झारखंड को एक विकसित राज्य बनाना है, जहां सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें। विनोद पांडेय ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के नेता केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए झारखंड सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को झारखंड की जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है, और वे केवल सत्ता में आने के लिए बेताब हैं।\विनोद पांडेय ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड को विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन नहीं दे रही है। पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार को झारखंड के साथ न्याय करना चाहिए और राज्य के विकास में मदद करनी चाहिए। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे भाजपा के झूठे वादों से सावधान रहें और झामुमो सरकार का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार हमेशा जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। विनोद पांडेय ने झारखंड की जनता से अपील की कि वे एकजुट होकर राज्य के विकास के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि झारखंड एक समृद्ध और विकसित राज्य बन सकता है, बशर्ते सभी लोग मिलकर काम करें। झामुमो नेता ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड के लोगों के लिए समर्पित है और हमेशा उनके कल्याण के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा को झारखंड के विकास से कोई सरोकार नहीं है, और वह केवल सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। झामुमो महासचिव ने कहा कि झामुमो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करती है और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भ्रष्टाचार के किसी भी मामले की सूचना सरकार को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके





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