विपक्षी आईएनडीए गठबंधन की अहम बैठक, चुनावी झटकों के बीच ममता-राहुल की लंबी बातचीत

विपक्षी आईएनडीए गठबंधन के घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक छह जून को होने जा रही है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस सहित कई सहयोगी दलों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक से पहले ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच लंबी बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि बैठक में केवल भाजपा के खिलाफ रणनीति ही नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के राजनीतिक भविष्य और गठबंधन की दिशा पर भी चर्चा हो सकती है।
विपक्षी आईएनडीए गठबंधन के घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक छह जून को होने जा रही है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस सहित कई सहयोगी दलों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक से पहले बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच गुरुवार को फोन पर लंबी वार्ता हुई है। सूत्रों के अनुसार, ममता छह जून को दिल्ली में होने वाली आइएनडीआइए गठबंधन की बैठक में शामिल हो सकती हैं। माना जा रहा है कि बैठक में केवल भाजपा के खिलाफ रणनीति ही नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के राजनीतिक भविष्य और गठबंधन की दिशा पर भी चर्चा हो सकती है.
