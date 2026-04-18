विपक्ष पर जयशंकर का तीखा प्रहार: 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के विरोध से महिला सशक्तिकरण के अवसर को गंवाया

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के लोकसभा में पारित न होने पर विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह महिला सशक्तिकरण के ऐतिहासिक अवसर को गंवाने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं के वैध अधिकारों को छीनने का काम किया है, और इस कृत्य को देश कभी माफ नहीं करेगा।

विदेश मंत्री और राज्यसभा सांसद एस.

जयशंकर ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के लोकसभा में पारित नहीं हो पाने की स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश ने इन दलों का असली चेहरा देखा है, जिन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को रोककर महिलाओं के वैध अधिकारों से उन्हें वंचित करने का काम किया है। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि आज पूरा देश, विशेष रूप से देश की महिलाएं, इस पूरे घटनाक्रम को देख रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि 'नारी शक्ति' का जो अपमान हुआ है, उसे कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। यह संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से पारित नहीं हो सका। शुक्रवार को हुए मतदान में, 528 सदस्यों में से 298 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 230 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट किया। इस प्रकार, विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से सरकार लगभग 54 वोटों से पीछे रह गई। इस घटनाक्रम के बाद, संसद में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के फ्लोर लीडर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एनडीए के सभी घटक दल संसद में विपक्ष के महिला सशक्तिकरण के विरोध के इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। सरकार ने तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और प्रस्तुति की गई थी। इस सत्र का उद्देश्य देश के सामने महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को प्रस्तुत करना था, जिसमें महिला आरक्षण एक प्रमुख एजेंडा था। हालांकि, विपक्ष के विरोध ने इस महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने में बाधा उत्पन्न की। विपक्ष ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के विरोध का मुख्य कारण महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने को बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सदन में सभी दलों से महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े इस विधेयक का समर्थन करने की भावुक अपील की थी। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि सभी दल मिलकर इस ऐतिहासिक कानून को पारित करेंगे। इसी क्रम में, गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह स्पष्ट किया था कि इस विधेयक के पारित होने से दक्षिणी राज्यों को उनकी मौजूदा सीटों के अनुपात में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। उन्होंने इन राज्यों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया था कि उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके बावजूद, विपक्ष अपने रुख पर अड़ा रहा और विधेयक के विरोध में मतदान किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संदर्भ में कहा कि विपक्ष ने महिलाओं को सशक्त बनाने के एक ऐसे ऐतिहासिक अवसर को खो दिया है, जो शायद सदियों में एक बार आता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में समान भागीदारी का अधिकार देता, लेकिन विपक्ष की जिद ने इसे फिलहाल रोक दिया है। यह स्थिति न केवल महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को झटका देती है, बल्कि देश की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करती है





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