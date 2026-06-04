विप्रो में महिला कर्मी पर धार्मिक उत्पीड़न और जबरन इस्तीफे का मामला

पुणे की एक महिला ने विप्रो टेक्नोलॉजीज में कार्यस्थल पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव और जबरन इस्तीफे का दावा करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की है। प्रबंधन और सहकर्मियों द्वारा धार्मिक उत्पीड़न के आरोपों के बीच कंपनी ने कानूनी और आंतरिक जाँच प्रक्रिया शुरू की है।

पुणे की एक महिला ने वृहद आईटी दिग्गज विप्रो टेक्नोलॉजीज में कार्यस्थल पर धार्मिक उत्पीड़न और जबरन इस्तीफे का दावा करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। यह शिकायत पुणे के हिंजवडी पुलिस थाने में स्वीकार की गई और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों तथा एचआर विभाग के सामने प्रस्तुत एक विस्तृत शिकायत पत्र को कानूनी नोटिस के रूप में भेजा गया है। प्रतिवादी की बातों के अनुसार, महिला को एक सहकर्मी द्वारा कई बार इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डालते हुए मुस्लिम पुरुष के साथ संबंध बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। इस घटना के साक्षियों के बयान से पता चला कि पीड़ित को इस दबाव के कारण नोटिस की संस्कृति का सामना करना पड़ा। उसके अनुसार, उसे उचित बात-चीत का मौका नहीं दिया गया और तनावपूर्ण माहौल में उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। कथित तौर पर, एक टीम मीटिंग में कंपनी की प्रबंधन टीम ने उसे 'इस्तीफा दें' के आग्रह पर कई बार बल दिया। शिकायत में यह भी ज़ोर दिया गया है कि उसके सहयोगी ने उसे हिंदू धर्म छोड़ने तथा धर्म परिवर्तन करने के लिए निगाह डालते हुए कहा कि इससे उसकी 'जीवन आसान' होगी और वह 'विधेश' जाने के बेहतर अवसर प्राप्त करेगी। यह आरोप और घटनाओं को आधार बनाते हुए महिला ने 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है। पून-हिंजवडी पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद केस के जांच विभाग को भेजा और यह सत्यापित कर लिया कि कथित रूप से मदद के मशविरों के बावजूद उसकी शिकायत पर कोई कारवाई नहीं हुई। इन सब चीजों के बाद, वह कंपनी के ओम्बड्स कमेटी की मदद से भी अपने प्रत्यक्ष समालोचना की मांग के बावजूद उसे भी प्रक्रिया में उसने शिकायत दायर कर दी। यह मामला फिर आंशिक रूप से उसी प्रकार के एक दूसरे मामले की याद दिलाता है, जिसमे टीसीएस (TCS) के कर्मचारी के द्वारा किसी सहकर्मी के समक्ष यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन के लिए दवाब के आरोप सामने आए थे। नतीजे के रूप में, वह केस पुलिस एवं कंपनी के तरफ से जांच के तहत आया और तथा यदि पुलिस एवं कंपनी दोनों ने ऐसे झगड़े को संभालने के लिये उचित कदम उठाने के लिये कानूनी सहायता बनाई गई। इस विवादास्पद सबके पीछे इस बात की चिंता है कि आज के कार्यस्थल पर धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण उत्पीड़न किसी भी भिन्नता का शिकार बन सकता है। नागरिक समाज ने भी इस दिशा में आग्रह किया हुआ है कि सभी कंपनियां, विशेषकर बड़े आईटी फर्म, अपने कर्मचारियों के बीच धार्मिक भेदभाव तथा जबरन धर्म परिवर्तन को समाप्त करने के लिए निरंकुश नीति लागू करें। इसलिए, अधिकारियों से निवेदन है कि इस तरह के मुद्दों को गंभीरतापूर्वक संभाला जाये और जाँच प्रक्रिया में शीघ्रता लाई जाये। इस मामले के आगे के विकास का भी सही सूचना देने की आवश्यकता है, ताकि समाज में कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के प्रति जागरूकता और परिस्थिति को समझा जा सके.

पुणे की एक महिला ने वृहद आईटी दिग्गज विप्रो टेक्नोलॉजीज में कार्यस्थल पर धार्मिक उत्पीड़न और जबरन इस्तीफे का दावा करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। यह शिकायत पुणे के हिंजवडी पुलिस थाने में स्वीकार की गई और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों तथा एचआर विभाग के सामने प्रस्तुत एक विस्तृत शिकायत पत्र को कानूनी नोटिस के रूप में भेजा गया है। प्रतिवादी की बातों के अनुसार, महिला को एक सहकर्मी द्वारा कई बार इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डालते हुए मुस्लिम पुरुष के साथ संबंध बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। इस घटना के साक्षियों के बयान से पता चला कि पीड़ित को इस दबाव के कारण नोटिस की संस्कृति का सामना करना पड़ा। उसके अनुसार, उसे उचित बात-चीत का मौका नहीं दिया गया और तनावपूर्ण माहौल में उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। कथित तौर पर, एक टीम मीटिंग में कंपनी की प्रबंधन टीम ने उसे 'इस्तीफा दें' के आग्रह पर कई बार बल दिया। शिकायत में यह भी ज़ोर दिया गया है कि उसके सहयोगी ने उसे हिंदू धर्म छोड़ने तथा धर्म परिवर्तन करने के लिए निगाह डालते हुए कहा कि इससे उसकी 'जीवन आसान' होगी और वह 'विधेश' जाने के बेहतर अवसर प्राप्त करेगी। यह आरोप और घटनाओं को आधार बनाते हुए महिला ने 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है। पून-हिंजवडी पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद केस के जांच विभाग को भेजा और यह सत्यापित कर लिया कि कथित रूप से मदद के मशविरों के बावजूद उसकी शिकायत पर कोई कारवाई नहीं हुई। इन सब चीजों के बाद, वह कंपनी के ओम्बड्स कमेटी की मदद से भी अपने प्रत्यक्ष समालोचना की मांग के बावजूद उसे भी प्रक्रिया में उसने शिकायत दायर कर दी। यह मामला फिर आंशिक रूप से उसी प्रकार के एक दूसरे मामले की याद दिलाता है, जिसमे टीसीएस (TCS) के कर्मचारी के द्वारा किसी सहकर्मी के समक्ष यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन के लिए दवाब के आरोप सामने आए थे। नतीजे के रूप में, वह केस पुलिस एवं कंपनी के तरफ से जांच के तहत आया और तथा यदि पुलिस एवं कंपनी दोनों ने ऐसे झगड़े को संभालने के लिये उचित कदम उठाने के लिये कानूनी सहायता बनाई गई। इस विवादास्पद सबके पीछे इस बात की चिंता है कि आज के कार्यस्थल पर धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण उत्पीड़न किसी भी भिन्नता का शिकार बन सकता है। नागरिक समाज ने भी इस दिशा में आग्रह किया हुआ है कि सभी कंपनियां, विशेषकर बड़े आईटी फर्म, अपने कर्मचारियों के बीच धार्मिक भेदभाव तथा जबरन धर्म परिवर्तन को समाप्त करने के लिए निरंकुश नीति लागू करें। इसलिए, अधिकारियों से निवेदन है कि इस तरह के मुद्दों को गंभीरतापूर्वक संभाला जाये और जाँच प्रक्रिया में शीघ्रता लाई जाये। इस मामले के आगे के विकास का भी सही सूचना देने की आवश्यकता है, ताकि समाज में कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के प्रति जागरूकता और परिस्थिति को समझा जा सके





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