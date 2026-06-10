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विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026: इतिहास में केवल दो बार, 1 रन के अंतर से तय हुए नाटकीय जीत और नया रोमांचक सफर

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विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026: इतिहास में केवल दो बार, 1 रन के अंतर से तय हुए नाटकीय जीत और नया रोमांचक सफर
विमेंस टी20 वर्ल्ड कपएक रन अंतरपाकिस्तान बनाम भारत
📆10-06-2026 16:26:00
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विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की अब तक की दो सबसे नज़दीकी जीतों - 2010 में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका और 2012 में पाकिस्तान बनाम भारत - के विवरण के साथ-साथ 2026 के टूर्नामेंट की शुरूआत, प्रमुख मैचों और बेथ मूनी की रिकॉर्ड‑बाधित रन‑संग्रह पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत खबर।

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून को होगा और यह टूर्नामेंट क्रिकेट इतिहास में कुछ विशेष पहलुओं को दोहराएगा। अब तक नौ कपों में केवल दो बार ही कोई टीम केवल एक रन के अंतर से जीत हासिल कर पाई है, और दोनों ही घटनाएँ बड़े तनाव और रोमांच के साथ समाप्त हुईं। पहली ऐसी घटी 2010 में बासेटेरे के मैदान में हुई, जब श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया। श्रीलंकाई महिलाएँ 19.

3 ओवर में केवल 108 रन पर सिमट गईं, जहाँ इनोका गलागेदारा ने 25 रन बनाए और सुविनी डी अल्विज ने 22 रन का योगदान दिया। पाकिस्तान की ओर से बिस्माह मारूफ ने 42 रन बनाकर टीम को 107 रन तक पहुँचाया, जबकि जावेरिया खान ने 14 रन जोड़े। अंत में पाकिस्तान ने केवल एक रन के अंतर से मैच जीत लिया, जिससे यह जीत विश्व कप इतिहास में पहली बार दर्ज हो गई। दूसरी बार का नाटकीय सामना 1 अक्टूबर 2012 को गाले के मैदान पर हुआ, जब पाकिस्तान ने भारत को एक रन से मात दी। पाकिस्तान पहले बैटिंग करने के बाद 98 रन पर 9 विकेट खोते हुए रुक गई, जिसमें कप्तान सना मीर ने 25 रन बनाए और नैन आबिदी ने बराबर 25 रन जोड़े। भारतीय टीम ने 97 रन बनाकर जवाब दिया, जहाँ झूलन गोस्वामी ने 21 रन और पूनम राउत ने 18 रन का योगदान दिया। इस मुकाबले में भी केवल एक रन का अंतर विजयी पक्ष को निर्धारित किया, जो पहले से ही इतिहास में दर्ज एक दुर्लभ घटना बन गई। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब भी कई रोमांचक कहानियों का आगमन होने वाला है। इस बार पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा, और फाइनल 5 जुलाई को इंग्लैंड के प्रतिष्ठित लॉर्ड्स ग्राउंड में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में बेथ मूनी ने अब तक के सबसे अधिक रन बनाए हैं, और ऑस्ट्रेलिया की तीन खिलाड़ी इस सूची में शामिल हैं, जो भविष्य की निरंतरता को दर्शाती है। भारतीय टीम भी इस बार पाकिस्तान के खिलाफ अपने पिछले इतिहास को पलटने की कोशिश करेगी, जबकि इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के टेस्ट मैच में भी कई रोचक घटनाएँ सामने आई हैं। इस प्रकार, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 न केवल इतिहास की दो नज़दीकी जीतों को दोहराएगा, बल्कि नई कहानियों और रिकॉर्ड्स को भी जन्म देगा

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विमेंस टी20 वर्ल्ड कप एक रन अंतर पाकिस्तान बनाम भारत बेथ मूनी लॉर्ड्स फाइनल

 

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