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विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026: भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित चार टीमें खिताब की प्रबल दावेदार

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विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026: भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित चार टीमें खिताब की प्रबल दावेदार
विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026भारतीय महिला क्रिकेट टीमऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट
📆12-06-2026 00:36:00
📰Dainik Bhaskar
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विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें अपनी ताकत और फॉर्म के आधार पर इस बार चैंपियन बनने की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं।

विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का भव्य आगाज होने जा रहा है, जिसमें दुनिया की 12 सर्वश्रेष्ठ टीमें हिस्सा लेंगी। इस बार प्रतियोगिता का रोमांच चरम पर होगा क्योंकि मौजूदा फॉर्म, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और टीम संयोजन के आधार पर चार टीमें सबसे आगे नजर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ऐसी टीमें हैं जिनके पास खिताब जीतने की पूरी क्षमता है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने महिला क्रिकेट में अपनी एक ऐसी बादशाहत कायम की है जिसे भेदना किसी भी टीम के लिए एक कठिन कार्य रहा है। उन्होंने अब तक के 9 टी-20 वर्ल्ड कप में से 6 बार खिताब जीतकर यह साबित किया है कि वे इस खेल की असली महारथी हैं। अब एलिसा हीली के बाद सोफी मोलिन्यूक्स की कप्तानी में टीम मैदान पर उतरेगी। एलिस पेरी, बेथ मूनी, एश्ले गार्डनर और ताहलिया मैक्ग्रा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी ऑस्ट्रेलिया को किसी भी परिस्थिति में मजबूत बनाती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 80.

6 प्रतिशत है, जो कि सभी टीमों में सबसे अधिक है। हालांकि, पिछले कुछ समय में टीम को कुछ झटके लगे हैं, जैसे 2025 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत से हारना और 2024 टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के हाथों बाहर होना। अब सोफी मोलिन्यूक्स के लिए यह पहली बड़ी आईसीसी चुनौती होगी और उनकी कप्तानी में टीम का प्रदर्शन काफी महत्वपूर्ण होगा। दूसरी ओर, भारतीय महिला टीम इस समय एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरी हुई है। साल 2025 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतकर भारत ने क्रिकेट जगत में इतिहास रच दिया था और अब हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम टी-20 वर्ल्ड कप जीतकर लगातार दो आईसीसी खिताब जीतने का लक्ष्य लेकर उतरी है। यदि भारत यह खिताब जीतता है, तो वह ऑस्ट्रेलिया के बाद लगातार दो आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन जाएगी। भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप में अब तक 40 मैच खेले हैं, जिनमें से 22 में जीत दर्ज की है। हाल के समय में भारत का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है, खासकर 2025-26 के दौरान खेले गए 21 टी-20 मैचों में से 12 जीत हासिल करना उनकी मजबूती को दर्शाता है। स्मृति मंधाना, जिन्होंने पिछले वनडे वर्ल्ड कप में रनों का अंबार लगाया था, टीम की मुख्य उम्मीद होंगी। उनके साथ ऋचा घोष की आक्रामक बल्लेबाजी, जेमिमा रोड्रिग्स की चतुराई, दीप्ति शर्मा का शानदार ऑलराउंड खेल और रेणुका सिंह की सटीक गेंदबाजी भारत को एक संतुलित और खतरनाक टीम बनाती है। इंग्लैंड की टीम भी इस बार किसी भी कीमत पर ट्रॉफी जीतना चाहेगी। साल 2009 में पहला खिताब जीतने के बाद इंग्लैंड लंबे समय से दोबारा चैंपियन बनने का इंतजार कर रही है। टीम ने 2012, 2014 और 2018 में रनरअप बनकर संतोष किया, लेकिन अब वे इस सिलसिले को तोड़ना चाहते हैं। इंग्लैंड का जीत प्रतिशत 75 प्रतिशत है, जो ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है। हाल ही में न्यूजीलैंड और भारत जैसी मजबूत टीमों को 2-1 से हराना यह दर्शाता है कि इंग्लैंड की टीम अपनी लय में है। कप्तान नैट सिवर-ब्रंट की अनुपस्थिति में भी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अब उनकी चोट से वापसी के बाद टीम की बल्लेबाजी और ऑलराउंड क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। सोफी एक्लेस्टोन और चार्ली डीन जैसे गेंदबाज विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम पिछले दो टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह ट्रॉफी नहीं उठा सकी। 2023 में ऑस्ट्रेलिया और 2024 में न्यूजीलैंड ने उन्हें मात दी। हालांकि, दक्षिण अफ्रीकी टीम अब पहले से कहीं अधिक परिपक्व और शक्तिशाली हो गई है। कप्तान लौरा वोल्वार्ट की कप्तानी में टीम ने कई महत्वपूर्ण जीत दर्ज की हैं। वोल्वार्ट की बल्लेबाजी क्षमता और उनके शतक लगाने के रिकॉर्ड उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बनाते हैं। मरिजान कैप और सुने लुस जैसी खिलाड़ियों का अनुभव और शबनम इस्माइल की वापसी ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण को और अधिक घातक बना दिया है। भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज में 4-1 की जीत ने यह संकेत दे दिया है कि यह टीम इस बार केवल फाइनल में पहुंचने के लिए नहीं बल्कि खिताब जीतने के लिए आएगी। इस महाकुंभ की शुरुआत बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होने वाले पहले मैच से होगी। उद्घाटन समारोह में ब्रिटिश अभिनेत्री एमा किंग्सटन की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी। यह टूर्नामेंट न केवल खेल कौशल की परीक्षा होगा, बल्कि यह यह भी तय करेगा कि आने वाले समय में महिला क्रिकेट की दुनिया पर किसका राज होगा। सभी टीमों के पास अपनी रणनीतियां तैयार हैं और अब बस मैदान पर उनके वास्तविक प्रदर्शन का इंतजार है। क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक प्रतियोगिता को लेकर बेहद उत्साहित हैं क्योंकि यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों को एक मंच पर देखने का सुनहरा अवसर है

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विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट हरमनप्रीत कौर ICC टूर्नामेंट

 

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