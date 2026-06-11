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विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026: ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका खिताब की प्रमुख दावेदार

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विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026: ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका खिताब की प्रमुख दावेदार
विमेंस टी-20 वर्ल्ड कपऑस्ट्रेलियाभारत
📆11-06-2026 23:30:00
📰Dainik Bhaskar
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विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका खिताब की मजबूत दावेदार हैं। लेख में इन टीमों के रिकॉर्ड, फॉर्म और कप्तानी का विश्लेषण।

विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। मौजूदा फॉर्म, वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, टीम कॉम्बिनेशन और कप्तानी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया , भारत , इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका खिताब की सबसे मजबूत दावेदार नजर आती हैं। ऑस्ट्रेलिया 6 बार की चैंपियन है, भारत ने पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप जीता, जबकि साउथ अफ्रीका लगातार दो बार फाइनलिस्ट रही है। इन चारों टीमों के प्रदर्शन और संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण यहां प्रस्तुत है। ऑस्ट्रेलिया विमेंस क्रिकेट में सबसे सफल टीम रही है। उसने 9 में से 6 टी-20 वर्ल्ड कप जीते हैं। टीम का जीत प्रतिशत टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 80.

6% है। उसने 49 मैचों में 39 जीत हासिल की हैं। पिछले डेढ़ साल में टीम ने 12 में से 10 टी-20 मुकाबले जीते हैं। हालांकि हाल के ICC टूर्नामेंट्स में टीम अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी। 2025 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उसे भारत ने हराया, और 2024 टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने बाहर किया। कप्तानी अब सोफी मोलिन्यूक्स के हाथों में है, जिनका यह पहला बड़ा ICC टूर्नामेंट है। उनकी कप्तानी में टीम ने अपना पांचवां सबसे बड़ा टोटल 211 रन बनाया। एलिस पेरी, बेथ मूनी, एश्ले गार्डनर, ताहलिया मैक्ग्रा और मेगन शुट जैसे स्टार खिलाड़ी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। भारत ने 2025 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। अब हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम टी-20 वर्ल्ड कप जीतकर लगातार दो ICC खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बनना चाहेगी। ऐसा अब तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कर पाया है। भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप में 40 मैच खेले हैं, जिसमें 22 जीत और 18 हार मिली हैं। जीत प्रतिशत 55 है। टीम 2020 में फाइनल और 2018 व 2023 में सेमीफाइनल तक पहुंची। पिछले डेढ़ साल में भारत ने 21 टी-20 में 12 जीते, जो चारों दावेदारों में सबसे ज्यादा है। लेकिन टीम को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका दौरे पर सीरीज हार का सामना करना पड़ा। घर में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हराया। हरमनप्रीत कौर ने कप्तान के रूप में 81 टी-20 मैच जीते हैं। स्मृति मंधाना, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए, टीम की सबसे बड़ी उम्मीद हैं। ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह जैसी खिलाड़ी टीम को संतुलन देती हैं।इंग्लैंड ने 2009 में पहला विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप जीता था लेकिन उसके बाद ट्रॉफी नहीं जीत सका। टीम 2012, 2014 और 2018 में रनरअप रही। इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में 42 मैचों में 31 जीत हासिल की हैं, जीत प्रतिशत 75% है, जो ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बेहतर रिकॉर्ड है। हाल ही में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड और भारत को 2-1 से हराया, और यह कप्तान नैट सिवर-ब्रंट की गैरमौजूदगी में किया। एलिस कैप्सी, सोफी एक्लेस्टोन, चार्ली डीन और हीदर नाइट शानदार फॉर्म में हैं। 2025 के बाद से इंग्लैंड ने 17 टी-20 में 9 जीते, जीत प्रतिशत 52.94% रहा। नैट सिवर-ब्रंट कप्तानी में लौट रही हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में चोट के बाद फिट हो गई हैं। उनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने 16 टी-20 में 11 जीते हैं। वह अपनी बल्लेबाजी और ऑलराउंड क्षमता के कारण टीम की सबसे बड़ी ताकत हैं। साउथ अफ्रीका लगातार दो टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुकी है, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत सकी। 2023 में ऑस्ट्रेलिया और 2024 में न्यूजीलैंड से हारी। टीम का टूर्नामेंट में जीत प्रतिशत 46% है, हालांकि हाल में ICC टूर्नामेंट्स में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। 2025 के बाद से 18 टी-20 में 10 जीते, जीत प्रतिशत 55.56% रहा। इस दौरान टीम ने 220 रन का बेस्ट स्कोर बनाया और भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज में 4-1 से जीत दर्ज की। कप्तान लॉरा वोल्वार्ट के नेतृत्व में टीम ने 21 टी-20 मैच जीते हैं। वोल्वार्ट ने वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में शतक लगाया और टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर रहीं। मरिजान कैप, सुने लुस, क्लो ट्रायन और डेन वान नीकर्क जैसी खिलाड़ी टीम में शामिल हैं। शबनम इस्माइल की वापसी ने गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत किया है। यह चार टीमें विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 की प्रमुख दावेदार हैं, और उनके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी

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विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया भारत इंग्लैंड साउथ अफ्रीका

 

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