वियतनाम में डेंगू का प्रकोप बढ़ा, 30,000 से अधिक मामले दर्ज

वियतनाम में डेंगू संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है। देश में 30,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और चार लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि मामले बढ़ सकते हैं।

हनोई, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। वियतनाम में डेंगू संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक 30,000 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं और चार लोगों की जान जा चुकी है। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि संक्रमण के मामले आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर होने की आशंका है।

स्थानीय समाचार पत्रों और एजेंसियों के अनुसार, इस वर्ष की शुरुआत से अब तक देश में कुल 31,927 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें दुखद रूप से चार लोगों की मौत भी शामिल है। अधिकांश मामले दक्षिणी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जहां मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से संक्रमण को नियंत्रित करने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग इस प्रकोप की बारीकी से निगरानी कर रहा है और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि संक्रमण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विभाग रोग की रोकथाम के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चला रहा है। इन अभियानों में डेंगू के लक्षणों, रोकथाम के उपायों और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में गर्मी और उमस भरे मौसम के जल्दी शुरू होने और अनियमित बारिश के कारण मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है।

पिछले वर्ष, वियतनाम में डेंगू बुखार के 181,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 36 लोगों की दुखद मौत हुई थी। डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो मच्छरों के काटने से फैलता है।

डेंगू एक गंभीर बीमारी है जिससे निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। यह वायरस संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है और इसके लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। डेंगू से संक्रमित कई लोगों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जबकि कुछ लोगों में तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, जी मिचलाना और शरीर पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अधिकांश लोग एक या दो सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। गंभीर मामलों में, डेंगू जानलेवा भी हो सकता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे मच्छरों के काटने से बचने के लिए आवश्यक उपाय करें, जैसे कि मच्छर भगाने वाले लोशन का उपयोग करना, लंबी आस्तीन के कपड़े पहनना और अपने आसपास के वातावरण को साफ-सुथरा रखना।

यह खबर आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे प्रकाशित हुई है और इसके लिए न्यूज नेशन टीम किसी भी प्रकार की संपादकीय जिम्मेदारी नहीं लेती है। इस खबर की पूरी जिम्मेदारी समाचार एजेंसी की ही होगी





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

डेंगू वियतनाम संक्रमण प्रकोप स्वास्थ्य

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

युवा खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका, हर महीने मिलेंगे 30,000 रुपएONGC Scholarship: युवा खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका, हर महीने मिलेंगे 30,000 रुपए

Read more »

5 करोड़ रुपए मूल्य के 30,000 चीनी पटाखे जब्त, एक गिरफ्तार : डीआरआई5 करोड़ रुपए मूल्य के 30,000 चीनी पटाखे जब्त, एक गिरफ्तार : डीआरआई

Read more »

लखनऊ में 30 हजार स्काउट-गाइड ने कैंप किया: पाकिस्तान-अफगानिस्तान से भी आए, 1 हफ्ते के लिए 350 एकड़ में बसी ...30,000 Scouts and Guides camped in Lucknow.

Read more »

Makaravilakku 2026: ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം; തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെ ശരംകുത്തിയിൽ എത്തുംഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം 30,000 ഭക്തരെ വെർച്വൽ ക്യൂ വഴിയും 5000 പേരെ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴിയും കടത്തിവിടും

Read more »

Flipkart-Amazon दे रहा है 1.5 टन AC पर सबसे बड़ी डील्स, कीमत 30 हजार से कमबढ़ती गर्मी के बीच Flipkart और Amazon 1.5 टन AC पर शानदार डील्स दे रहे हैं। Voltas, Godrej, Hisense, Whirlpool और Lloyd जैसे ब्रांड्स के AC 30,000 रुपये से कम में उपलब्ध हैं। बैंक ऑफर्स के साथ कीमतें और भी कम हो जाती हैं।

Read more »

पत्रकारिता छोड़ बने पोस्टमैन...अब कम तनाव और 3 गुना बढ़ी कमाईअमेरिका के जिम लेक्सा ने 53 साल की उम्र में 30 साल पुराना पत्रकारिता करियर छोड़कर 'United States Postal Service' में डाकिया की नौकरी शुरू की. इस बदलाव से उनकी सालाना आय लगभग 30,000 डॉलर से बढ़कर 85,000 डॉलर हो गई. इसके साथ ही, उनका तनाव कम हुआ और स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ.

Read more »