विराट कोहली ने 'धुरंधर: द रिवेंज' की जमकर की तारीफ, रणवीर सिंह की फिल्म को बताया 'अविश्वसनीय सिनेमा'

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की बॉक्स ऑफिस पर सफलता जारी है, और अब विराट कोहली ने भी फिल्म की सराहना की है। कोहली ने फिल्म को 'अविश्वसनीय सिनेमा' बताया और रणवीर सिंह की शानदार अभिनय की प्रशंसा की। आदित्य धर ने कोहली की प्रशंसा पर प्रतिक्रिया दी।

मनोरंजन डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म ' धुरंधर: द रिवेंज ' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म को सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुए 20 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन इसकी कमाई की गति जरा भी कम नहीं हुई है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस जासूसी थ्रिलर फिल्म ने रणवीर सिंह को बॉक्स ऑफिस का 'किंग' बना दिया है। अब हाल ही में रणवीर सिंह की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म पर क्रिकेट जगत के 'किंग' विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 'मैंने कभी ऐसा सिनेमा नहीं देखा'- विराट कोहली

क्रिकेट के बादशाह विराट कोहली ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'धुरंधर 2' की प्रशंसा करते हुए एक लंबा पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा, आज मैंने फिल्म देखी और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में मैंने इससे पहले कभी ऐसा सिनेमा अनुभव नहीं किया। इस फिल्म ने हर तरह की भावनाओं को उभारा है और 4 घंटे तक मैं एक सेकंड के लिए भी ऊब नहीं पाया। विराट ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, आदित्य धर, आपका कौशल और विश्वास आपकी बनाई गई इस फिल्म में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है... आपको सलाम। आप प्रतिभाशाली हैं। वैसे तो हर कलाकार अपने किरदार में बहुत ही शानदार था, लेकिन रणवीर सिंह, इस फिल्म के बाद आप एक अलग स्तर पर ही पहुंच चुके हैं। आपकी प्रस्तुति बेहतरीन से भी बहुत आगे की थी। वाकई लाजवाब। \यह भी पढ़ें- धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, तीसरे सप्ताहांत में ध्वस्त किए ये रिकॉर्ड्स विराट कोहली की प्रशंसा से भावुक हुए आदित्य धर क्रिकेटर विराट कोहली से अपनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की इतनी प्रशंसा पाकर निर्देशक आदित्य धर काफी भावुक हो गए। उन्होंने विराट को 'एक पीढ़ी में जन्म लेने वाला महान' बताते हुए उनके पोस्ट का जवाब दिया। आदित्य ने लिखा, वाऊ... मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। विराट, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं अंडर-19 विश्व कप के दिनों से ही आपका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। एक पीढ़ी में जन्म लेने वाले आप जैसे महान जब फिल्म को इस कदर प्यार देते हैं, तो वह दिल को एक अलग ही स्तर पर छूता है। आदित्य धर ने विराट का आभार व्यक्त करते हुए आगे लिखा, जिस तरह से आप हर बार हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह हम सभी के लिए बेहद प्रेरणादायक है। हम भी अपनी इस फिल्म के माध्यम से भारत को गौरवान्वित महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं... जय हिन्द। क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली से पहले आमिर खान, विक्की कौशल, अनुपम खेर और आयुष्मान खुराना, आलिया भट्ट सहित सितारे भी 'धुरंधर: द रिवेंज' पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं।\ यह भी पढ़ें- धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा बताने वालों को रवि किशन ने लगाई फटकार, बोले- नया कबूतर पकड़ लिए हैं... फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की सफलता लगातार जारी है और बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई का सिलसिला अभी भी जारी है। फिल्म के प्रति दर्शकों का उत्साह और प्यार कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि फिल्म ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। फिल्म की कहानी, निर्देशन, अभिनय और संगीत सभी को सराहा जा रहा है, और यही वजह है कि यह बॉक्स ऑफिस पर सफल हो रही है। इस फिल्म में रणवीर सिंह के अभिनय की काफी सराहना हो रही है, और उन्हें एक नए स्तर पर पहुंचने वाला कलाकार माना जा रहा है। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की भी प्रशंसा हो रही है, जिन्होंने एक शानदार फिल्म बनाई है। फिल्म की सफलता से पूरी टीम उत्साहित है और आगे भी इसी तरह की शानदार फिल्में बनाने की उम्मीद कर रही है। फिल्म की कहानी में दर्शकों को बांधे रखने की क्षमता है, और यही वजह है कि यह बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर रही है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और रोमांच का मिश्रण है, जो दर्शकों को पसंद आ रहा है। फिल्म की सफलता भारतीय सिनेमा के लिए एक अच्छी खबर है और यह दिखाता है कि दर्शकों को अच्छी कहानियों और शानदार अभिनय वाली फिल्में पसंद आती हैं। फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और यह अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म की सफलता इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत और अच्छी कहानी हमेशा सफल होती है





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