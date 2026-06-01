विराट कोहली ने आईपीएल 2026 फाइनल में इतिहास रच दिया, नाबाद 75 के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चैंपियन बनाया

बेंगलुरु के स्टेडियम में नाबाद 75 रनों की स्फोटक पारी के साथ विराट कोहली ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए और चार प्रमुख अवॉर्ड से भी सम्मानित हुए।

विराट कोहली ने इस वर्ष के आईपीएल फाइनल में अपनी अविश्वसनीय बल्लेबाजी के जरिए टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को चैंपियन बनाने का काम किया। अतुल्य नाबाद 75 रनों की पारी, जिसमें केवल 42 गेंदों का सामना करना पड़ा, ने 178.

57 का स्ट्राइक रेट दिलाया। इस पारी के दौरान कोहली ने 9 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के मारे, इस प्रकार मैच के बहुतेरे पहलुओं में अपराजेय प्रदर्शन किया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 25 गेंद में ही अर्धशतक फटकार कर उन्होंने IPL इतिहास में अपनी गाथा लिखी, जो 26 गेंद में उनके पूर्व रिकॉर्ड से भी बेहतर है। यह उपलब्धि उन्हें IPL फाइनल्स के सबसे तेज अर्धशतकीय बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर रखती है, जबकि डेविड वार्नर जैसी दिग्गजों के 24-गेंद वाले तरीकों से परे सर्वश्रेष्ठ के बीच ल्याती है। इस मैच में, जिसे अहमदाबाद केक्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, कोहली ने अपनी जीती हुई शैली से पूरे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका 10 साल बाद फिर अर्धशतक लगाना, 2016 के फाइनल में शतक के बाद का कारनामा, उन्हें पहले 600+ रन लगातार चार सीज़न में बनाने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में भी पहचान दिलाता है। 37 वर्ष और 207 दिन की उम्र में, वह फ़ाइनल में सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी बन गए जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाज़ा गया। इसके साथ ही उन्होंने सुपर सिक्सेस, रॉस वॉण्डेस्ट 4s और कुल मिलाकर सर्वाधिक प्रदर्शन के लिए कई विशेष पुरस्कार प्राप्त किए। इन सभी कारनामों से यह स्पष्ट है कि कोहली केवल एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक ऐसी पौराणिक धुन हैं, जिनसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सफलता की कहानी जुड़ी है। उनके ऊपर आने वाली नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा के रूप में उनकी यह जीत साबित करती है कि कड़ी मेहनत और समर्पण किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं





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विराट कोहली आईपीएल 2026 फाइनल नाबाद 75 रेकार्ड

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