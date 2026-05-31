विराट कोहली ने आईपीएल 2026 फाइनल में जड़ा सबसे तेज अर्धशतक, आरसीबी बनी चैंपियन

आईपीएल 2026 के फाइनल में विराट कोहली ने सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक जड़कर अपने करियर का सबसे तेज फिफ्टी बनाया। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता।

आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में विराट कोहली ने अपने करियर का सबसे तेज अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल े गए इस रोमांचक मैच में विराट ने सिर्फ 25 गेंदों में 50 रन पूरे किए। आरसीबी की ओर से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आक्रामक अंदाज दिखाया। टीम को जीत के लिए सिर्फ 156 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उन्होंने अपनी तूफानी पारी से लगभग अकेले दम पर हासिल कर लिया। यह विराट के आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक है, जिसने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इससे पहले उन्होंने 2018 में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 26-26 गेंदों पर फिफ्टी बनाई थी। विराट के इस प्रदर्शन ने आरसीबी को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। मैच में आरसीबी ने 18 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने फाइनल मुकाबले को और भी यादगार बना दिया, जहां गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए थे। खिताबी मुकाबले में विराट का यह प्रदर्शन आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक ों की सूची में शामिल हो गया है। इस सूची में डेविड वॉर्नर का 2016 में 24 गेंदों पर अर्धशतक पहले नंबर पर है, जबकि रोहित शर्मा ने 2015 में 25 गेंदों पर फिफ्टी बनाई थी। विराट का यह अर्धशतक भी 25 गेंदों पर आया, जो रोहित के साथ संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज है। मैच के दौरान विराट ने शुरुआती ओवरों में संभल कर खेल ते हुए तीसरे और चौथे ओवर में जमकर रन बटोरे। मोहम्मद सिराज के खिलाफ दो चौके और कागिसो रबाडा के सामने तीन चौके और एक छक्का लगाकर उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। 25 गेंदों पर पचासा पूरा करने के बाद उन्होंने अरशद खान की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री पार भेजकर अपनी फॉर्म का जलवा दिखाया। इस जीत के साथ आरसीबी ने आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया, और विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। उनकी इस पारी ने क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर याद दिलाया कि वे किसी भी दबाव में कैसे धमाकेदार प्रदर्शन कर सकते हैं। फाइनल मुकाबले में विराट के इस शानदार अर्धशतक ने न सिर्फ रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह बनाई, बल्कि आरसीबी को लगातार दूसरी बार खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यह मैच क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार फाइनल में से एक बन गया है.

आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में विराट कोहली ने अपने करियर का सबसे तेज अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मैच में विराट ने सिर्फ 25 गेंदों में 50 रन पूरे किए। आरसीबी की ओर से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आक्रामक अंदाज दिखाया। टीम को जीत के लिए सिर्फ 156 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उन्होंने अपनी तूफानी पारी से लगभग अकेले दम पर हासिल कर लिया। यह विराट के आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक है, जिसने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इससे पहले उन्होंने 2018 में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 26-26 गेंदों पर फिफ्टी बनाई थी। विराट के इस प्रदर्शन ने आरसीबी को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। मैच में आरसीबी ने 18 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने फाइनल मुकाबले को और भी यादगार बना दिया, जहां गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए थे। खिताबी मुकाबले में विराट का यह प्रदर्शन आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतकों की सूची में शामिल हो गया है। इस सूची में डेविड वॉर्नर का 2016 में 24 गेंदों पर अर्धशतक पहले नंबर पर है, जबकि रोहित शर्मा ने 2015 में 25 गेंदों पर फिफ्टी बनाई थी। विराट का यह अर्धशतक भी 25 गेंदों पर आया, जो रोहित के साथ संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज है। मैच के दौरान विराट ने शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलते हुए तीसरे और चौथे ओवर में जमकर रन बटोरे। मोहम्मद सिराज के खिलाफ दो चौके और कागिसो रबाडा के सामने तीन चौके और एक छक्का लगाकर उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। 25 गेंदों पर पचासा पूरा करने के बाद उन्होंने अरशद खान की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री पार भेजकर अपनी फॉर्म का जलवा दिखाया। इस जीत के साथ आरसीबी ने आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया, और विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। उनकी इस पारी ने क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर याद दिलाया कि वे किसी भी दबाव में कैसे धमाकेदार प्रदर्शन कर सकते हैं। फाइनल मुकाबले में विराट के इस शानदार अर्धशतक ने न सिर्फ रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह बनाई, बल्कि आरसीबी को लगातार दूसरी बार खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यह मैच क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार फाइनल में से एक बन गया है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

विराट कोहली आईपीएल 2026 सबसे तेज अर्धशतक आरसीबी गुजरात टाइटंस

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

जरूरत की खबर- नौतपा में छोटे बच्चों को रखें सेफ: स्कूल भेजते हुए ध्यान रखें 7 बातें, आइसक्रीम की जगह पिलाएं ये हेल्दी ड्रिंक्सSummer 2026 Nautapa Loo Heat Stroke Symptoms Explained; How To Protect Child From Heatwave? Follow Nautapa 2026, Summer Safety Tips Details On Dainik Bhaskar.

Read more »

वैभव सूर्यवंशी ने पलट दिया 19 साल का IPL इतिहास, पहली बार किसी बल्लेबाज ने पावरप्ले में बनाए 500 रन | Vaibhav Suryavanshi Creates History To Become First Player To Score 500 Runs In PowerplayVaibhav Suryavanshi in IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में सूर्यवंशी ने 1 शतक और 5 अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 776 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ डाले।

Read more »

CUET UG 2026: तकनीकी गड़बड़ी के कारण परीक्षा में देरी, NTA ने मांगी माफीदेशभर में 30 मई 2026 को आयोजित किया गया CUET UG 2026 परीक्षा तकनीकी समस्याओं के कारण शुरू नहीं हुआ। NTA ने अपologies दी और अतिरिक्त समय दिया।

Read more »

RCB vs GT Pitch Report: फाइनल में होगी रनों की बरसात या लगेगी विकेटों झड़ी? पढ़ें अहमदाबाद की पिच रिपोर्टIPL 2026 Final Pitch Report: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का खिताबी मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में होने वाला है।

Read more »

RCB vs GT Live: रजत पाटीदार गुजरात के लिए खतराआईपीएल 2026, RCB vs GT IPL 2026 Final Live Score: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आज खेला जाएगा।

Read more »

IPL 2026 के विजेता को लेकर अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी, बताया RCB या GT कौन और क्‍यों उठाएगा ट्रॉफी? | R Ashwin Big Prediction About The Winner Of Ipl 2026 Rcb Vs Gt Final MatchR Ashwin prediction for IPL 2026 winner: आर अश्विन ने आईपीएल 2026 के फाइनल से पहले विजेजा को लेकर बड़ी भविष्‍यवाणी की है। उन्‍होंने डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी को ही विजेता बताया है।

Read more »