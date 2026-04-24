विराट कोहली की बायोपिक में काम करने के लिए उत्सुक साकिब सलीम, बचपन में रहे हैं स्टेट लेवल के क्रिकेटर

अभिनेता साकिब सलीम ने विराट कोहली की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि वे बचपन में स्टेट लेवल के क्रिकेटर रह चुके हैं और उनका क्रिकेट से गहरा लगाव है।

बॉलीवुड और क्रिकेट का नाता सदियों पुराना रहा है, और भारतीय दर्शकों ने हमेशा पर्दे पर क्रिकेट रों की जीवन कहानियों को सराहा है। क्रिकेट की दुनिया के नायकों पर आधारित फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करती हैं, क्योंकि ये फिल्में न केवल खेल के प्रति जुनून को दर्शाती हैं बल्कि प्रेरणादायक कहानियों से भी भरपूर होती हैं। वर्तमान में, पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की जीवनी पर आधारित फिल्म का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसने क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है। इस बीच, अभिनेता साकिब सलीम , जिन्होंने फिल्म '83' में मोहिंदर अमरनाथ की भूमिका निभाकर अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया है, ने भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान स्टार विराट कोहली की बायोपिक में काम करने की अपनी प्रबल इच्छा व्यक्त की है। साकिब सलीम का यह बयान क्रिकेट और बॉलीवुड के प्रशंसकों के लिए एक रोमांचक खबर है, क्योंकि वे पर्दे पर विराट कोहली के जीवन को साकार होते देखना चाहते हैं। साकिब सलीम ने एक साक्षात्कार के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कभी विराट कोहली पर फिल्म बनने का अवसर मिलता है, तो वे उस भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने अपने क्रिकेट के प्रति प्रेम और लगाव का खुलासा करते हुए बताया कि उनका क्रिकेट से गहरा नाता रहा है। साकिब ने बताया कि वे बचपन से ही क्रिकेट खेलते आए हैं और इस खेल को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक जुनून है, और वे इस जुनून को पर्दे पर उतारने के लिए उत्सुक हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे किसकी बायोपिक में काम करना पसंद करेंगे, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के विराट कोहली का नाम लिया। साकिब ने आगे बताया कि उन्होंने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग ( CCL ) के दौरान अपनी बल्लेबाजी के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए थे, जिसके बाद प्रशंसकों ने उनकी प्रतिभा की सराहना करते हुए कमेंट्स की बाढ़ लगा दी थी। कई प्रशंसकों ने सुझाव दिया कि साकिब सलीम को विराट कोहली की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना जाना चाहिए। प्रशंसकों का मानना है कि साकिब सलीम की खेलने की शैली और मैदान पर उनका जोश काफी हद तक विराट कोहली से मिलता-जुलता है। साकिब सलीम ने बायोपिक की तैयारियों और अपनी इच्छा के बारे में बात करते हुए उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे तो पहले से ही पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने कभी भी इस भूमिका को निभाने से इनकार नहीं किया है। साकिब ने कहा कि यदि विराट कोहली की बायोपिक बनती है, तो उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनने में बहुत खुशी होगी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब यह पूरी तरह से विराट कोहली और फिल्म निर्माताओं के निर्णय पर निर्भर करता है कि वे इस परियोजना को आगे बढ़ाते हैं या नहीं। साकिब सलीम ने यह भी खुलासा किया कि वे एक समय में स्टेट लेवल के क्रिकेट र रह चुके हैं। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि साकिब सलीम ने एक दौर में जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था। दिल्ली के रहने वाले साकिब सलीम ने क्रिकेट ग्राउंड पर विराट कोहली के साथ भी खेला है। साकिब सलीम जानी-मानी अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई हैं। इसके अतिरिक्त, कई लोगों का मानना है कि फिल्म 'डिशूम' में साकिब सलीम ने विराट कोहली से प्रेरित एक किरदार निभाया था, जिसका नाम विराज शर्मा था। इस किरदार में साकिब ने विराट कोहली की तरह ही आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रदर्शन किया था, जिसने दर्शकों को प्रभावित किया। साकिब सलीम की क्रिकेट के प्रति रुचि और उनकी अभिनय प्रतिभा को देखते हुए, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे भविष्य में विराट कोहली की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर पाते हैं.

बॉलीवुड और क्रिकेट का नाता सदियों पुराना रहा है, और भारतीय दर्शकों ने हमेशा पर्दे पर क्रिकेटरों की जीवन कहानियों को सराहा है। क्रिकेट की दुनिया के नायकों पर आधारित फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करती हैं, क्योंकि ये फिल्में न केवल खेल के प्रति जुनून को दर्शाती हैं बल्कि प्रेरणादायक कहानियों से भी भरपूर होती हैं। वर्तमान में, पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की जीवनी पर आधारित फिल्म का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसने क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है। इस बीच, अभिनेता साकिब सलीम, जिन्होंने फिल्म '83' में मोहिंदर अमरनाथ की भूमिका निभाकर अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया है, ने भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान स्टार विराट कोहली की बायोपिक में काम करने की अपनी प्रबल इच्छा व्यक्त की है। साकिब सलीम का यह बयान क्रिकेट और बॉलीवुड के प्रशंसकों के लिए एक रोमांचक खबर है, क्योंकि वे पर्दे पर विराट कोहली के जीवन को साकार होते देखना चाहते हैं। साकिब सलीम ने एक साक्षात्कार के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कभी विराट कोहली पर फिल्म बनने का अवसर मिलता है, तो वे उस भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने अपने क्रिकेट के प्रति प्रेम और लगाव का खुलासा करते हुए बताया कि उनका क्रिकेट से गहरा नाता रहा है। साकिब ने बताया कि वे बचपन से ही क्रिकेट खेलते आए हैं और इस खेल को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक जुनून है, और वे इस जुनून को पर्दे पर उतारने के लिए उत्सुक हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे किसकी बायोपिक में काम करना पसंद करेंगे, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के विराट कोहली का नाम लिया। साकिब ने आगे बताया कि उन्होंने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग (CCL) के दौरान अपनी बल्लेबाजी के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए थे, जिसके बाद प्रशंसकों ने उनकी प्रतिभा की सराहना करते हुए कमेंट्स की बाढ़ लगा दी थी। कई प्रशंसकों ने सुझाव दिया कि साकिब सलीम को विराट कोहली की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना जाना चाहिए। प्रशंसकों का मानना है कि साकिब सलीम की खेलने की शैली और मैदान पर उनका जोश काफी हद तक विराट कोहली से मिलता-जुलता है। साकिब सलीम ने बायोपिक की तैयारियों और अपनी इच्छा के बारे में बात करते हुए उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे तो पहले से ही पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने कभी भी इस भूमिका को निभाने से इनकार नहीं किया है। साकिब ने कहा कि यदि विराट कोहली की बायोपिक बनती है, तो उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनने में बहुत खुशी होगी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब यह पूरी तरह से विराट कोहली और फिल्म निर्माताओं के निर्णय पर निर्भर करता है कि वे इस परियोजना को आगे बढ़ाते हैं या नहीं। साकिब सलीम ने यह भी खुलासा किया कि वे एक समय में स्टेट लेवल के क्रिकेटर रह चुके हैं। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि साकिब सलीम ने एक दौर में जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था। दिल्ली के रहने वाले साकिब सलीम ने क्रिकेट ग्राउंड पर विराट कोहली के साथ भी खेला है। साकिब सलीम जानी-मानी अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई हैं। इसके अतिरिक्त, कई लोगों का मानना है कि फिल्म 'डिशूम' में साकिब सलीम ने विराट कोहली से प्रेरित एक किरदार निभाया था, जिसका नाम विराज शर्मा था। इस किरदार में साकिब ने विराट कोहली की तरह ही आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रदर्शन किया था, जिसने दर्शकों को प्रभावित किया। साकिब सलीम की क्रिकेट के प्रति रुचि और उनकी अभिनय प्रतिभा को देखते हुए, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे भविष्य में विराट कोहली की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर पाते हैं





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