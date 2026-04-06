विराट कोहली ने 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह की एक्टिंग की जमकर की तारीफ, बोले 'एकदम वाओ'

विराट कोहली ने फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस को सराहा, इसे 'एकदम वाओ' बताया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1,019.53 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है।

विराट कोहली ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘ धुरंधर 2 ’ में रणवीर सिंह की शानदार परफॉर्मेंस की दिल खोलकर तारीफ की है। उन्होंने रणवीर की एक्टिंग को एक 'अलग ही लेवल' पर बताया है, जिससे फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है। कोहली ने कहा कि उन्होंने फिल्म में रणवीर सिंह के अभिनय को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और यह उन्हें बेहद प्रभावित करने वाला था। उन्होंने फिल्म के अन्य कलाकारों की भी प्रशंसा की, लेकिन रणवीर की परफॉर्मेंस को विशेष रूप से सराहा, इसे 'एकदम वाओ' कहकर संबोधित किया। विराट ने

बताया कि फिल्म में हर तरह के इमोशंस हैं, जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। फिल्म की अवधि लगभग चार घंटे की होने के बावजूद, उन्होंने एक पल के लिए भी बोरियत महसूस नहीं की। कोहली ने कहा कि उन्होंने पूरी फिल्म के दौरान एकटक नजरें बनाए रखीं, जो फिल्म की मनोरंजक क्षमता को दर्शाता है। विराट का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे फिल्म के प्रति दर्शकों की दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही, सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चा जोरों पर है, और फैंस फिल्म देखने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।\'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तब से ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है, जिससे यह साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई है। भारत में फिल्म ने अब तक 1,019.53 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, जबकि वर्ल्डवाइड इसका कलेक्शन 1,605.43 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा फिल्म की लोकप्रियता और दर्शकों के बीच इसकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे दिग्गज कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी, शानदार अभिनय और प्रभावशाली निर्देशन ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा है। फिल्म ने दर्शकों को एक मनोरंजक अनुभव प्रदान किया है, जो उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा। फिल्म की सफलता ने फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को उत्साहित किया है और भविष्य में और भी बेहतर फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया है।\'धुरंधर 2' की कहानी एक रोमांचक और मनोरंजक कहानी है जो दर्शकों को बांधे रखती है। फिल्म में एक्शन, ड्रामा और इमोशन का एक अद्भुत मिश्रण है। रणवीर सिंह ने इस फिल्म में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जिसे दर्शकों और आलोचकों दोनों ने सराहा है। संजय दत्त ने भी अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है, और अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी ने भी अपने किरदारों को प्रभावी ढंग से निभाया है। फिल्म का निर्देशन उत्कृष्ट है, जिसने कहानी को जीवंत और आकर्षक बनाया है। फिल्म के संवाद प्रभावशाली हैं और दर्शकों को प्रभावित करते हैं। फिल्म के गाने भी लोकप्रिय हुए हैं, जिससे फिल्म की सफलता में और भी योगदान मिला है। फिल्म का संगीत दर्शकों को उत्साहित करता है और कहानी को आगे बढ़ाता है। फिल्म के वीएफएक्स भी शानदार हैं, जिससे फिल्म का अनुभव और भी बेहतर होता है। कुल मिलाकर, 'धुरंधर 2' एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों को जरूर देखना चाहिए। फिल्म एक उत्कृष्ट सिनेमाई अनुभव प्रदान करती है और मनोरंजन का एक बेहतरीन माध्यम है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, जो दर्शकों को एक यादगार अनुभव प्रदान करेगी। फिल्म की सफलता भविष्य में भारतीय सिनेमा के लिए नए अवसर पैदा करेगी





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