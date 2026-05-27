विराट कोहली की चुप्पी: जब प्रशंसकों की नफरत खेल भावना पर भारी पड़ती है

ट्रैविस हेड के परिवार पर सोशल मीडिया हमलों के बाद, विराट कोहली की खामोशी पर उठते सवाल और भारतीय क्रिकेट में विषाक्त फैन कल्चर की समीक्षा।
विराट कोहली के प्रशंसकों द्वारा ट्रैविस हेड की पत्नी और बच्चे को सोशल मीडिया पर निशाना बनाने की घटना ने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह सिर्फ एक खिलाड़ी के परिवार पर हमला नहीं है, बल्कि यह उस विषाक्त फैन कल्चर का प्रतीक है जो खेल की मर्यादा को तार-तार कर रहा है। जब विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी अपने प्रशंसकों की इन हरकतों पर चुप्पी साध लेते हैं, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें बढ़ावा देने जैसा है। कोहली ने खुद अतीत में अपनी बेटी वामिका और पत्नी अनुष्का के खिलाफ ऑनलाइन हमलों का सामना किया है, लेकिन जब दूसरे खिलाड़ियों के परिवारों पर यही जुल्म होता है, तो उनकी खामोशी चुभती है। यह पाखंड ही है कि हम अपने नायक की रक्षा के नाम पर बेकसूर महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाते हैं। ट्रैविस हेड ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में शतक जड़कर भारत को हराया था, और उसके बाद से ही उनकी पत्नी जेसिका को बलात्कार की धमकियां और गालियां मिलती रही हैं। क्या किसी महिला का पाप सिर्फ अपने पति की जीत का जश्न मनाना होता है?
क्या हम खेल की हार को इतनी गंदी हरकतों से बदला लेकर संतुष्ट हो जाते हैं?
यह सोचने वाली बात है कि ऑनलाइन ट्रोलिंग भारत में एक महामारी बन चुकी है, और इसका सबसे बड़ा कारण गुमनामी के पीछे छिपकर गंदगी फैलाने का एक सुरक्षित मंच है। आईपीएल फाइनल में आरसीबी की हार के बाद कोहली की बॉडी लैंग्वेज ने भी संकेत दिए कि वे खेल भावना से दूर होते जा रहे हैं। उनका एक्शन और एटीट्यूड उनके फैंस को प्रभावित करता है, और जब वे खुद विरोधी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाते, तो उनके प्रशंसकों को यह संदेश जाता है कि बदतमीजी जायज़ है। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन आज यह नफरत का अखाड़ा बन गया है। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा को धमकियां देना, मोहम्मद शमी को धार्मिक पहचान के लिए ट्रोल करना, और अब ट्रैविस हेड के परिवार पर हमला - ये सब उसी बीमार मानसिकता के लक्षण हैं। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि हमारे समाज की हीरो-वर्शिप संस्कृति है जो हमें अंधा बना देती है। रजनीकांत, विजय, अजित के फैंस एक-दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं; राजनीति में लोग अपने नेता की आलोचना सुनने से बचने के लिए परिवार तक से मुंह मोड़ लेते हैं। हमने अपने नायकों को भगवान बना लिया है, और उनके विरोध में खड़े हर शख्स को शत्रु मानने लगे हैं। साइबर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ऑनलाइन हैरेसमेंट के मामले में दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शुमार है। डिजिटल भीड़ की अपनी कोई सोच नहीं होती; वह सिर्फ नायक के एक इशारे पर हिंसक हो उठती है। नायकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और कैमरे के सामने आकर साफ कहना चाहिए कि 'मेरे नाम पर किसी भी महिला या बच्चे को गाली देना मेरे प्रशंसक होने का अधिकार नहीं देता।' जब तक ये सुपरस्टार खुद अपने फैंस को लगाम नहीं लगाएंगे, तब तक यह नफरत बढ़ती रहेगी और मैदान की जंग हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। खेल को खेल की तरह लेना सीखना ही होगा, नहीं तो हम अपनी ही सभ्यता को मिटा देंगे। यह समय है कि हम अपने नायकों की आलोचना करने की हिम्मत रखें और उन्हें याद दिलाएं कि असली वीरता खेल भावना में है, न कि जिद और अहंकार में। ट्रैविस हेड और उनके परिवार को बिना शर्त सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वे एक प्रतियोगी हैं, दुश्मन नहीं। हम खेल की हार को व्यक्तिगत नहीं मान सकते। आखिरकार, क्रिकेट सिर्फ एक खेल है, और खेल हमें जीतने और हारने की कला सिखाता है, नफरत नहीं। इसलिए, कीबोर्ड वॉरियर्स को शर्मसार होना चाहिए और अपने नायकों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। अगर विराट कोहली वास्तव में अपने प्रशंसकों की भलाई चाहते हैं, तो उन्हें इस मुद्दे पर बोलना ही होगा। चुप्पी आज सहमति नहीं, बल्कि गुनाह है
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