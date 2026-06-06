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विराट कोहली की चोट से अफगानिस्तान सीरीज में बड़ा बदलाव, यशस्वी जायसवाल को मिला मौका

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विराट कोहली की चोट से अफगानिस्तान सीरीज में बड़ा बदलाव, यशस्वी जायसवाल को मिला मौका
विराट कोहलीयशस्वी जायसवालअफगानिस्तान वनडे सीरीज
📆06-06-2026 09:45:00
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हैम्स्ट्रिंग चोट के कारण विराट कोहली को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे श्रृंखला से बाहर कर दिया गया, जिससे युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को कोहली की जगह टीम में शामिल किया गया। चयनकर्ता अजीत अगरकर ने फिटनेस का अद्यतन बताया और इंग्लैंड सीरीज में कोहली की संभावित वापसी की आशा जताई।

भारतीय क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ निर्धारित वनडे सीरीज में एक बड़ा बदलाव किया है। कप्तान विराट कोहली को इंटर्नल प्रीमियर लीग 2026 की फाइनल में हुई हैम्स्ट्रिंग चोट के कारण इस सीरीज में शामिल नहीं किया गया है। इस निर्णय की पुष्टि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ने आधिकारिक तौर पर कर दी है। परिणामस्वरूप टीम प्रबंधन को एक नए बल्लेबाज की जरूरत पड़ी, और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने युवा बाएँ‑हाथी यशस्वी जायसवाल को कोहली की जगह मंज़ूर किया। यशस्वी ने अब तक चार वनडे मैचों में 171 रन बनाए हैं, जिसका औसत 57 है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता है। वह पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू में भी कोहली के स्थान पर खेल चुका था, और अब फिर से उसे वह अवसर मिला है जिसमें वह अपनी जगह को निश्चित बना सके। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि कोहली का पुनर्वास अभी शुरुआती चरण में है और फिजियोथेरेपिस्ट से अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वह कब पूरी तरह फिट होंगे। उन्होंने कहा कि कोहली की चोट को देखते हुए अब तक कोई निश्चित समय‑सीमा नहीं दी जा सकती, परन्तु आशा है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज तक तैयार हो सकेंगे। कोहली की अनुपस्थिति ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को गहरा झटका पहुँचाया है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन वनडे में 240 रन बनाए थे, औसत 80 और स्ट्राइक‑रेट 105.

26 के साथ। वैरायटी में केवल वनडे क्रिकेट में ही उन्होंने अभी तक अपना प्रतिनिधित्व जारी रखा है, जबकि टेस्ट और टी20 से उन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया है। अब सभी की निगाहें 13 जून से शुरू होने वाली अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में यशस्वी जायसवाल पर टिकी हैं। वह न केवल कोहली के स्थान पर प्रवेश करेगा, बल्कि उसे टीम में अपनी जगह मजबूत करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। टीम में शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उप‑कप्तान), केएल राहुल, ईशान किशन और अन्य अनुभवी खिलाड़ियों का समर्थन भी यशस्वी के लिए सकारात्मक संकेत है। इस नई संरचना के साथ भारतीय टीम को उम्मीद है कि वह सीरीज में एक सकारात्मक शुरुआत कर सकेगी और आगे आने वाली इंग्लैंड सीरीज में कोहली के वापसी की तैयारी भी कर सकेगी

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