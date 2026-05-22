विराट कोहली ने बाबर आजम और एलेक्स हेल्स को पीछे छोड़ने के साथ-साथ आईपीएल इतिहास रच दिया

विराट कोहली ने कॉमनवेल्थ में नए कारनामे का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने 60 runs की साझेदारी की। यह उनके लिए इतिहास रचा है। विराट 211 बार 50+ के रन बनाकर आईपीएल में शामिल होने वाली साझेदारी में शामिल संख्या में सबसे अधिक हैं। उन्होंने इससे अधिक कोई बल्लेबाज नहीं किया है। विराट ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का ही नतीजा रहा है कि टीम प्लेऑफ में पहले ही पहुंच चुकी है। विराट ने ईशान किशन के साथ बड़ी साझेदारी की है।

विराट कोहली हैदराबाद के खिलाफ नहीं खेल सकी लेकिन उन्होंने बाबर आजम और एलेक्स हेल्स को पीछे छोड़ दिया है। विराट ने ईशान किशन के साथ बड़ी साझेदारी की है और सम्मिलित 211 बार 50+ रनों की साझेदारी में शामिल होने वाले सबसे अधिक नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली 50 या उससे अधिक रनों की साझेदारी के लिए अकेले हुए सबसे अधिक बार आईपीएल में खेल चुके हैं। कोहली ने शानदार फॉर्म में खेलते हुए 14 मैचों में 557 रन बना लिए हैं। उन्हें टीम प्लेऑफ में पहले ही पहुँच चुकी है। विराट कोहली को सीखा है कैसे पारी को संवारने की कला.

विराट कोहली हैदराबाद के खिलाफ नहीं खेल सकी लेकिन उन्होंने बाबर आजम और एलेक्स हेल्स को पीछे छोड़ दिया है। विराट ने ईशान किशन के साथ बड़ी साझेदारी की है और सम्मिलित 211 बार 50+ रनों की साझेदारी में शामिल होने वाले सबसे अधिक नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली 50 या उससे अधिक रनों की साझेदारी के लिए अकेले हुए सबसे अधिक बार आईपीएल में खेल चुके हैं। कोहली ने शानदार फॉर्म में खेलते हुए 14 मैचों में 557 रन बना लिए हैं। उन्हें टीम प्लेऑफ में पहले ही पहुँच चुकी है। विराट कोहली को सीखा है कैसे पारी को संवारने की कला





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विराट कोहली पारी अनछ पाए आईपीएल बेहतरीन फॉर्म 557 रन 4 अर्धशतक

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