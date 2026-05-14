विराट कोहली के एक रन के बाद जश्न मनाने का बड़ा कारण

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक अचानक शोर में डूब गए. सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो गई. लोग मुस्कुराए भी, हैरान भी हुए. आखिर एक रन के लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन? और पढ़ेंलेकिन जो लोग विराट को करीब से समझते हैं, उन्हें पता था- यह सिर्फ एक रन नहीं था. यह दबाव से बाहर निकलने की राहत थी. यह उस खिलाड़ी का मानवीय चेहरा था, जिसे दुनिया अक्सर ‘रन मशीन’, ‘चेज मास्टर’ और ‘किंग कोहली’ जैसे नामों में बांध देती है.
एक हल्का-सा फ्लिक... गेंद लेग साइड में गई... सिर्फ एक रन मिला. लेकिन अगले ही पल विराट कोहली ने मुट्ठी भींचकर ऐसा जश्न मनाया, मानो वर्ल्ड कप जीत लिया हो.
रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक अचानक शोर में डूब गए. सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो गई. लोग मुस्कुराए भी, हैरान भी हुए. आखिर एक रन के लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन?
और पढ़ेंलेकिन जो लोग विराट को करीब से समझते हैं, उन्हें पता था- यह सिर्फ एक रन नहीं था. यह दबाव से बाहर निकलने की राहत थी. यह उस खिलाड़ी का मानवीय चेहरा था, जिसे दुनिया अक्सर ‘रन मशीन’, ‘चेज मास्टर’ और ‘किंग कोहली’ जैसे नामों में बांध देती है
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