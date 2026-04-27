विराट कोहली ने आईपीएल में रचा इतिहास, 9000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने

विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में 9000 आईपीएल रन पूरे किए, जो एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। उन्होंने भारत में 10,000 टी20 रन भी पूरे किए।

नई दिल्ली: क्रिकेट जगत में जब भी रनों के पहाड़ और रिकॉर्ड ों की बात आती है, तो विराट कोहली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण आया जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के शानदार बल्लेबाज विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चल रहे मैच में अपनी पारी का 11वां रन लेते ही इंडियन प्रीमियर लीग ( आईपीएल ) के इतिहास में 9,000 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। वह इस अभूतपूर्व उपलब्धि को हासिल करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आने वाले कई वर्षों तक शायद ही कोई तोड़ पाए। मैच शुरू होने से पहले विराट कोहली 8,989 रनों के साथ इस मील के पत्थर के करीब थे। पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 81 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर इस कीर्तिमान के और भी करीब पहुंच गए थे। जैसे ही उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना 11वां रन पूरा किया, पूरा स्टेडियम ‘कोहली-कोहली’ के नारों से गूंज उठा। यह पल न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए गर्व का क्षण था। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और 2026 तक यह सफर एक ऐसे शिखर पर पहुंच गया है जहां फिलहाल किसी अन्य बल्लेबाज का नामोनिशान नहीं दिखता। विराट कोहली ने अपनी निरंतरता, समर्पण और कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि प्रतिभा के साथ-साथ लगन और अनुशासन भी सफलता की कुंजी हैं। यह रिकॉर्ड उनकी क्रिकेट प्रतिभा का प्रमाण है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली अब एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां से दूसरे नंबर पर मौजूद रोहित शर्मा (7,183 रन) भी काफी पीछे छूट गए हैं। 275 मैचों के अपने शानदार करियर में विराट ने 8 शतक और 66 से अधिक अर्धशतक जड़े हैं। 2026 के इस सीजन में भी कोहली का बल्ला जमकर बोल रहा है और वह ऑरेंज कैप की दौड़ में भी मजबूती से बने हुए हैं। उन्होंने न केवल आईपीएल में 9,000 रन पूरे किए, बल्कि भारत की धरती पर 10,000 टी20 रन भी पूरे कर लिए। किसी एक ही देश में इतने टी20 रन बनाने वाले वह दुनिया के गिने-चुने बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। यह उनकी पिछले 18-19 सालों की अथक मेहनत, बेहतरीन फिटनेस और निरंतर प्रदर्शन का ही परिणाम है कि वह आज भी युवा खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक रन मशीन की तरह खेल रहे हैं। विराट कोहली का यह रिकॉर्ड क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है और यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने क्रिकेट को एक नई ऊँचाई दी है और यह साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है.

नई दिल्ली: क्रिकेट जगत में जब भी रनों के पहाड़ और रिकॉर्डों की बात आती है, तो विराट कोहली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण आया जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के शानदार बल्लेबाज विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चल रहे मैच में अपनी पारी का 11वां रन लेते ही इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इतिहास में 9,000 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। वह इस अभूतपूर्व उपलब्धि को हासिल करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आने वाले कई वर्षों तक शायद ही कोई तोड़ पाए। मैच शुरू होने से पहले विराट कोहली 8,989 रनों के साथ इस मील के पत्थर के करीब थे। पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 81 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर इस कीर्तिमान के और भी करीब पहुंच गए थे। जैसे ही उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना 11वां रन पूरा किया, पूरा स्टेडियम ‘कोहली-कोहली’ के नारों से गूंज उठा। यह पल न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए गर्व का क्षण था। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और 2026 तक यह सफर एक ऐसे शिखर पर पहुंच गया है जहां फिलहाल किसी अन्य बल्लेबाज का नामोनिशान नहीं दिखता। विराट कोहली ने अपनी निरंतरता, समर्पण और कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि प्रतिभा के साथ-साथ लगन और अनुशासन भी सफलता की कुंजी हैं। यह रिकॉर्ड उनकी क्रिकेट प्रतिभा का प्रमाण है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली अब एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां से दूसरे नंबर पर मौजूद रोहित शर्मा (7,183 रन) भी काफी पीछे छूट गए हैं। 275 मैचों के अपने शानदार करियर में विराट ने 8 शतक और 66 से अधिक अर्धशतक जड़े हैं। 2026 के इस सीजन में भी कोहली का बल्ला जमकर बोल रहा है और वह ऑरेंज कैप की दौड़ में भी मजबूती से बने हुए हैं। उन्होंने न केवल आईपीएल में 9,000 रन पूरे किए, बल्कि भारत की धरती पर 10,000 टी20 रन भी पूरे कर लिए। किसी एक ही देश में इतने टी20 रन बनाने वाले वह दुनिया के गिने-चुने बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। यह उनकी पिछले 18-19 सालों की अथक मेहनत, बेहतरीन फिटनेस और निरंतर प्रदर्शन का ही परिणाम है कि वह आज भी युवा खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक रन मशीन की तरह खेल रहे हैं। विराट कोहली का यह रिकॉर्ड क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है और यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने क्रिकेट को एक नई ऊँचाई दी है और यह साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है





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