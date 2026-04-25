विराट कोहली ने आईपीएल में रचा इतिहास, 300 छक्कों के क्लब में शामिल, ऑरेंज कैप भी जीती

विराट कोहली ने गुजरात के खिलाफ शानदार पारी खेलकर आईपीएल में 300 छक्कों का आंकड़ा पार किया और ऑरेंज कैप हासिल की। उन्होंने क्रिस गेल और रोहित शर्मा के बाद यह उपलब्धि हासिल की है।

विराट कोहली ने आईपीएल 2024 में एक और शानदार उपलब्धि हासिल की है। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में उन्होंने 81 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसके दौरान उन्होंने आईपीएल इतिहास में 300 से अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के खास क्लब में अपनी जगह बना ली। कोहली से पहले यह उपलब्धि केवल रोहित शर्मा और क्रिस गेल ने ही हासिल की थी। इस शानदार प्रदर्शन ने न केवल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत की ओर अग्रसर किया, बल्कि कोहली को ऑरेंज कैप का भी हकदार बना दिया। कोहली की 81 रनों की पारी 184.

09 के शानदार स्ट्राइक रेट से खेली गई, जिसमें उन्होंने कई शानदार छक्के लगाए। इस पारी के साथ ही, उन्होंने आईपीएल में 300 छक्कों का आंकड़ा पार कर लिया। क्रिस गेल अभी भी इस मामले में शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 142 मैचों में कुल 357 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा 276 मैचों में 310 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। कोहली ने 274 मैचों में 303 छक्के लगाकर इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यह उपलब्धि कोहली के निरंतर प्रदर्शन और आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है। उन्होंने अपनी पारी के दौरान मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाए, जिससे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ। उनकी इस पारी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक मजबूत नींव रखी, जिसके कारण टीम 206 रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर पाई। गुजरात के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने इस मैच में 81 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई। इस शानदार प्रदर्शन के बाद, कोहली ने आईपीएल 2024 के शीर्ष स्कोरर की सूची में भी पहला स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है, जिनके खाते में 323 रन हैं। कोहली अब तक सात मैचों में 328 रन बना चुके हैं, जबकि हेनरिक क्लासेन 320 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। ऑरेंज कैप पर कोहली का कब्जा आईपीएल 2024 में उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता है। वह लगातार रन बना रहे हैं और टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी की आक्रामक शैली और शानदार तकनीक उन्हें एक खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। कोहली की इस उपलब्धि पर उनके प्रशंसकों और क्रिकेट प्रेमियों ने सोशल मीडिया पर जमकर बधाई दी। आईपीएल में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची इस प्रकार है: क्रिस गेल (357 छक्के), रोहित शर्मा (310 छक्के), विराट कोहली (303 छक्के), महेंद्र सिंह धोनी (264 छक्के), एबी डिविलियर्स (251 छक्के), डेविड वॉर्नर (236 छक्के), संजू सैमसन (234 छक्के), आंद्रे रसेल (223 छक्के), कीरोन पोलार्ड (223 छक्के), केएल राहुल (218 छक्के)। यह सूची आईपीएल में बल्लेबाजों के दबदबे और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाती है। इन सभी बल्लेबाजों ने आईपीएल में कई यादगार पारियां खेली हैं और दर्शकों का मनोरंजन किया है





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