विराट कोहली और 2027 वनडे वर्ल्ड कप: संजय बांगर ने आलोचकों को दिया करारा जवाब

पूर्व भारतीय कोच संजय बांगर ने विराट कोहली के 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की वकालत करते हुए कहा कि उनका टीम में होना भारत के लिए अनिवार्य है और उनकी जगह पर सवाल उठाना गलत है।

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की उम्र और उनके भविष्य के खेल करियर को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। वर्तमान में विराट कोहली 37 वर्ष के हो चुके हैं और जब साल 2027 में दक्षिण अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होगा, तब तक उनकी आयु 38 वर्ष हो जाएगी। इसी आयु के कारण कुछ क्रिकेट विशेषज्ञ और प्रशंसक यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोहली को 2027 के वर्ल्ड कप में खिलाना सही निर्णय होगा या फिर टीम इंडिया को अब युवा चेहरों पर दांव लगाना चाहिए। हालांकि, विराट कोहली की फिटनेस का स्तर आज भी दुनिया के किसी भी युवा खिलाड़ी से कहीं बेहतर है, जिसके कारण यह बहस और भी दिलचस्प हो गई है। इसी विवाद के बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कोच संजय बांगर ने एक बेहद कड़ा और स्पष्ट बयान दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या विराट कोहली 2027 के वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, तो उन्होंने इस सवाल पर अपनी हैरानी जताई। संजय बांगर ने सीधे तौर पर उन लोगों को चुनौती देते हुए कहा कि आखिर वे लोग कौन हैं जो विराट कोहली की टीम में जगह पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोहली जैसे महान खिलाड़ी के बारे में ऐसी चर्चा करना पूरी तरह से तर्कहीन है। बांगर के अनुसार, विराट कोहली का नाम टीम शीट में सबसे ऊपर होना चाहिए क्योंकि उनकी निरंतरता, अनुभव और दबाव को झेलने की क्षमता दुनिया में बेमिसाल है। संजय बांगर ने याद दिलाया कि लोग अक्सर बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि कोहली ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में क्या अविश्वसनीय प्रदर्शन किया था। उन्होंने उस टूर्नामेंट में कुल 765 रन बनाए थे, जो कि किसी भी एक वर्ल्ड कप संस्करण में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रनों का विश्व रिकॉर्ड है। बांगर ने तर्क दिया कि यदि विराट कोहली 2027 के वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होते हैं, तो यह विराट का नुकसान नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आईसीसी जैसे बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको ऐसे अनुभवी खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है जो बड़े मंच पर दबाव को संभाल सकें और टीम को दिशा दिखा सकें। इसके अतिरिक्त, संजय बांगर ने दक्षिण अफ्रीका की पिचों के तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका में गेंद अधिक उछलती है और पेस काफी ज्यादा होती है। ऐसी परिस्थितियों में टीम को एक ऐसे भरोसेमंद नंबर 3 बल्लेबाज की जरूरत होती है जो पारी को नियंत्रित कर सके और विपरीत परिस्थितियों में भी रन बनाने का साहस रखे। उनके अनुसार, इस विशेष भूमिका के लिए विराट कोहली आज भी सबसे उपयुक्त और सक्षम खिलाड़ी हैं। कोहली की तकनीक और उनके खेल ने का तरीका उन्हें कठिन पिचों पर भी सफल बनाता है, जो टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा। विराट कोहली के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने भारत के लिए 311 मैचों की 291 पारियों में कुल 14,797 रन बनाए हैं, जिनमें 54 शतक और 77 अर्धशतक शामिल हैं। उनके नाम वनडे क्रिकेट में 1,376 चौके और 168 छक्के दर्ज हैं, जो उनकी आक्रामकता और स्थिरता का प्रमाण हैं। इसके साथ ही उन्होंने 95 वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की, जिसमें 65 मैचों में जीत हासिल की। कोहली ने पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से दूरी बनाने के संकेत दिए हैं या कुछ प्रारूपों को अलविदा कहा है, जिससे अब उनका पूरा ध्यान केवल वनडे क्रिकेट पर केंद्रित हो सकता है। अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि विराट कोहली केवल एक बल्लेबाज नहीं बल्कि भारतीय टीम के लिए एक प्रेरणास्रोत हैं। उनकी मौजूदगी ड्रेसिंग रूम में युवा खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। संजय बांगर का यह बयान उन सभी आलोचकों के लिए एक जवाब है जो केवल उम्र के आधार पर किसी खिलाड़ी की योग्यता का आकलन करते हैं। क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां खिलाड़ियों ने अपनी उम्र के 30 के दशक के उत्तरार्ध में भी दुनिया को चौंकाया है, और कोहली की फिटनेस और जुनून को देखते हुए यह उम्मीद करना स्वाभाविक है कि वह 2027 में भी टीम इंडिया के लिए रनों का अंबार लगाएंगे.

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की उम्र और उनके भविष्य के खेल करियर को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। वर्तमान में विराट कोहली 37 वर्ष के हो चुके हैं और जब साल 2027 में दक्षिण अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होगा, तब तक उनकी आयु 38 वर्ष हो जाएगी। इसी आयु के कारण कुछ क्रिकेट विशेषज्ञ और प्रशंसक यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोहली को 2027 के वर्ल्ड कप में खिलाना सही निर्णय होगा या फिर टीम इंडिया को अब युवा चेहरों पर दांव लगाना चाहिए। हालांकि, विराट कोहली की फिटनेस का स्तर आज भी दुनिया के किसी भी युवा खिलाड़ी से कहीं बेहतर है, जिसके कारण यह बहस और भी दिलचस्प हो गई है। इसी विवाद के बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कोच संजय बांगर ने एक बेहद कड़ा और स्पष्ट बयान दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या विराट कोहली 2027 के वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, तो उन्होंने इस सवाल पर अपनी हैरानी जताई। संजय बांगर ने सीधे तौर पर उन लोगों को चुनौती देते हुए कहा कि आखिर वे लोग कौन हैं जो विराट कोहली की टीम में जगह पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोहली जैसे महान खिलाड़ी के बारे में ऐसी चर्चा करना पूरी तरह से तर्कहीन है। बांगर के अनुसार, विराट कोहली का नाम टीम शीट में सबसे ऊपर होना चाहिए क्योंकि उनकी निरंतरता, अनुभव और दबाव को झेलने की क्षमता दुनिया में बेमिसाल है। संजय बांगर ने याद दिलाया कि लोग अक्सर बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि कोहली ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में क्या अविश्वसनीय प्रदर्शन किया था। उन्होंने उस टूर्नामेंट में कुल 765 रन बनाए थे, जो कि किसी भी एक वर्ल्ड कप संस्करण में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रनों का विश्व रिकॉर्ड है। बांगर ने तर्क दिया कि यदि विराट कोहली 2027 के वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होते हैं, तो यह विराट का नुकसान नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आईसीसी जैसे बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको ऐसे अनुभवी खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है जो बड़े मंच पर दबाव को संभाल सकें और टीम को दिशा दिखा सकें। इसके अतिरिक्त, संजय बांगर ने दक्षिण अफ्रीका की पिचों के तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका में गेंद अधिक उछलती है और पेस काफी ज्यादा होती है। ऐसी परिस्थितियों में टीम को एक ऐसे भरोसेमंद नंबर 3 बल्लेबाज की जरूरत होती है जो पारी को नियंत्रित कर सके और विपरीत परिस्थितियों में भी रन बनाने का साहस रखे। उनके अनुसार, इस विशेष भूमिका के लिए विराट कोहली आज भी सबसे उपयुक्त और सक्षम खिलाड़ी हैं। कोहली की तकनीक और उनके खेलने का तरीका उन्हें कठिन पिचों पर भी सफल बनाता है, जो टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा। विराट कोहली के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने भारत के लिए 311 मैचों की 291 पारियों में कुल 14,797 रन बनाए हैं, जिनमें 54 शतक और 77 अर्धशतक शामिल हैं। उनके नाम वनडे क्रिकेट में 1,376 चौके और 168 छक्के दर्ज हैं, जो उनकी आक्रामकता और स्थिरता का प्रमाण हैं। इसके साथ ही उन्होंने 95 वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की, जिसमें 65 मैचों में जीत हासिल की। कोहली ने पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से दूरी बनाने के संकेत दिए हैं या कुछ प्रारूपों को अलविदा कहा है, जिससे अब उनका पूरा ध्यान केवल वनडे क्रिकेट पर केंद्रित हो सकता है। अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि विराट कोहली केवल एक बल्लेबाज नहीं बल्कि भारतीय टीम के लिए एक प्रेरणास्रोत हैं। उनकी मौजूदगी ड्रेसिंग रूम में युवा खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। संजय बांगर का यह बयान उन सभी आलोचकों के लिए एक जवाब है जो केवल उम्र के आधार पर किसी खिलाड़ी की योग्यता का आकलन करते हैं। क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां खिलाड़ियों ने अपनी उम्र के 30 के दशक के उत्तरार्ध में भी दुनिया को चौंकाया है, और कोहली की फिटनेस और जुनून को देखते हुए यह उम्मीद करना स्वाभाविक है कि वह 2027 में भी टीम इंडिया के लिए रनों का अंबार लगाएंगे





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