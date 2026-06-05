विराट कोहली से हार्दिक पांड्या तक, इन क्रिकेटर्स के Stylish Earrings Designs से लें इंस्पिरेशन

क्रिकेटर्स के इयररिंग्स डिजाइन्स से लें इंस्पिरेशन, जानें कैसे पहनें और कैसे बनवाएं।

अगर आप क्रिकेट फैन हैं या फैशन ट्रेंड फॉलो करते हुए अपने लिए स्टाइलिश इयररिंग डिजाइन की तलाश में हैं, तो यहां दिए गए 5 क्रिकेटर्स के इयररिंग डिजाइन्स से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तेजी से युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है और कई भारतीय क्रिकेटर्स भी अलग-अलग ईयररिंग डिजाइन कैरी करते नजर आते हैं। अब इयररिंग्स पहनना सिर्फ महिलाओं के फैशन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बदलते ट्रेंड के साथ यह पुरुषों के फैशन का भी अहम हिस्सा बन गया है। वैसे तो हिंदू धर्म के सोलह संस्कारों में से एक 'कर्णवेध संस्कार' यानी कान छेदने की परंपरा के चलते लोग पुराने समय में इयररिंग्स पहनते थे, लेकिन समय के साथ यह चलन कम हो गया था। अब पिछले कुछ सालों से यह दोबारा फैशन ट्रेंड में वापस आ गया है। ऐसे में अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और इयर पियर्सिंग कराने का सोच रहे हैं, तो नीचे दिए गए 5 क्रिकेटरों के इयररिंग्स से इंस्पिरेशन लेकर अपने लिए खरीदारी कर सकते हैं। अपने खेल और पर्सनल लाइफ के साथ-साथ फैशन के लिए भी चर्चा में रहते हैं। ऐसे में अगर आप विराट कोहली को फॉलो करते हैं या वे आपके फेवरेट हैं, तो आप उनकी तरह चांदी या अगर आपका बजट अधिक है, तो सफेद सोने (White Gold) के हूप इयररिंग्स (Hoop Earrings) बनवा सकते हैं। इन्हें आप बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं और ये स्टाइलिश दिखने के साथ ही ऑफिस के कैजुअल कपड़ों पर भी अच्छे लगते हैं। क्रिकेटर शिखर धवन अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी अपने फैशन और पर्सनल लाइफ के चलते छाए रहते हैं। ऐसे में अगर आप शिखर के फैन हैं या अपने लिए किसी नए डिजाइन के ट्रेंडी इयररिंग्स की तलाश में हैं, तो आप उनकी तरह नग वाले या डायमंड स्टड इयररिंग्स (Stud Earrings) खरीद सकते हैं। ये ट्रेंडी होने के साथ-साथ एवरग्रीन लुक के लिए भी बेस्ट होते हैं। ये सिंपल होने के बावजूद सादगी के साथ एक क्लासी लुक देते हैं। अगर आप गोल स्टड इयररिंग्स पहनकर बोर हो गए हैं और कुछ नए डिजाइन की तलाश में हैं, तो क्रिकेटर तिलक वर्मा की तरह आप ज्यामितीय (Geometric) स्टड या बैगुएट कट (Baguette Cut) इयररिंग्स खरीद सकते हैं। इस तरह के इयररिंग्स हर तरह के कपड़ों के साथ काफी अच्छे दिखते हैं। अगर आपको पारंपरिक चीजें पसंद हैं और आप अपने लिए एवरग्रीन के साथ-साथ ट्रेडिशनल लुक वाला कुछ लेने का सोच रहे हैं, तो आप क्रिकेटरजैसे कुंडल ले सकते हैं। यह काफी पुराना डिजाइन होने के बावजूद आज के समय में भी लोग इसे पहनना पसंद करते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हैवी होते हैं, ऐसे में अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीदते हैं, तो ये आपके दोनों काम पूरे करेंगे। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या खेल के अलावा अपने फैशन और पर्सनल लाइफ के चलते आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में अगर आप हार्दिक के फैन हैं या अपने लिए रेगुलर डिजाइन से हटकर कोई इयररिंग डिजाइन खोज रहे हैं, तो आप उनकी तरह समचतुर्भुज (Rhombus) या डायमंड शेप में इयररिंग्स खरीद सकते हैं.

अगर आप क्रिकेट फैन हैं या फैशन ट्रेंड फॉलो करते हुए अपने लिए स्टाइलिश इयररिंग डिजाइन की तलाश में हैं, तो यहां दिए गए 5 क्रिकेटर्स के इयररिंग डिजाइन्स से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तेजी से युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है और कई भारतीय क्रिकेटर्स भी अलग-अलग ईयररिंग डिजाइन कैरी करते नजर आते हैं। अब इयररिंग्स पहनना सिर्फ महिलाओं के फैशन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बदलते ट्रेंड के साथ यह पुरुषों के फैशन का भी अहम हिस्सा बन गया है। वैसे तो हिंदू धर्म के सोलह संस्कारों में से एक 'कर्णवेध संस्कार' यानी कान छेदने की परंपरा के चलते लोग पुराने समय में इयररिंग्स पहनते थे, लेकिन समय के साथ यह चलन कम हो गया था। अब पिछले कुछ सालों से यह दोबारा फैशन ट्रेंड में वापस आ गया है। ऐसे में अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और इयर पियर्सिंग कराने का सोच रहे हैं, तो नीचे दिए गए 5 क्रिकेटरों के इयररिंग्स से इंस्पिरेशन लेकर अपने लिए खरीदारी कर सकते हैं। अपने खेल और पर्सनल लाइफ के साथ-साथ फैशन के लिए भी चर्चा में रहते हैं। ऐसे में अगर आप विराट कोहली को फॉलो करते हैं या वे आपके फेवरेट हैं, तो आप उनकी तरह चांदी या अगर आपका बजट अधिक है, तो सफेद सोने (White Gold) के हूप इयररिंग्स (Hoop Earrings) बनवा सकते हैं। इन्हें आप बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं और ये स्टाइलिश दिखने के साथ ही ऑफिस के कैजुअल कपड़ों पर भी अच्छे लगते हैं। क्रिकेटर शिखर धवन अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी अपने फैशन और पर्सनल लाइफ के चलते छाए रहते हैं। ऐसे में अगर आप शिखर के फैन हैं या अपने लिए किसी नए डिजाइन के ट्रेंडी इयररिंग्स की तलाश में हैं, तो आप उनकी तरह नग वाले या डायमंड स्टड इयररिंग्स (Stud Earrings) खरीद सकते हैं। ये ट्रेंडी होने के साथ-साथ एवरग्रीन लुक के लिए भी बेस्ट होते हैं। ये सिंपल होने के बावजूद सादगी के साथ एक क्लासी लुक देते हैं। अगर आप गोल स्टड इयररिंग्स पहनकर बोर हो गए हैं और कुछ नए डिजाइन की तलाश में हैं, तो क्रिकेटर तिलक वर्मा की तरह आप ज्यामितीय (Geometric) स्टड या बैगुएट कट (Baguette Cut) इयररिंग्स खरीद सकते हैं। इस तरह के इयररिंग्स हर तरह के कपड़ों के साथ काफी अच्छे दिखते हैं। अगर आपको पारंपरिक चीजें पसंद हैं और आप अपने लिए एवरग्रीन के साथ-साथ ट्रेडिशनल लुक वाला कुछ लेने का सोच रहे हैं, तो आप क्रिकेटरजैसे कुंडल ले सकते हैं। यह काफी पुराना डिजाइन होने के बावजूद आज के समय में भी लोग इसे पहनना पसंद करते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हैवी होते हैं, ऐसे में अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीदते हैं, तो ये आपके दोनों काम पूरे करेंगे। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या खेल के अलावा अपने फैशन और पर्सनल लाइफ के चलते आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में अगर आप हार्दिक के फैन हैं या अपने लिए रेगुलर डिजाइन से हटकर कोई इयररिंग डिजाइन खोज रहे हैं, तो आप उनकी तरह समचतुर्भुज (Rhombus) या डायमंड शेप में इयररिंग्स खरीद सकते हैं





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

विराट कोहली हार्दिक पांड्या शिखर धवन तिलक वर्मा क्रिकेटर्स के इयररिंग्स डिजाइन्स स्टाइलिश इयररिंग्स फैशन ट्रेंड

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

शेप अप योर साड़ी स्टाइल विथ सेक्सी ब्लाउज डिज़ाइनLatest saree blouse designs for 2025, featuring stylish and trendy back neck designs. Explore celebrity-inspired looks and find readymade options or customize your own.

Read more »

Bridal Earrings: अपनी शादी में दुल्हन पहनें ये खास ईयररिंग्स, देखते ही रह जाएंगे सभी!मार्केट में दुल्हानों के लिए अलग-अलग तरह के ईयररिंग्स मौजूद हैं लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे ईयररिंग्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप अपने लुक के मुताबिक कैरी कर सकती हैं.

Read more »

Latest Pakistani Suit Designs for WomenThis article showcases the latest Pakistani suit designs that are popular among women. Pakistani suits are known for their traditional beauty and modern designs, making them suitable for various occasions. The article highlights the comfort, versatility, and stylish appeal of these suits, noting their embroidery work, fabric quality, and suitability for women of all ages.

Read more »

Golden Earrings Designs: ब्लैक साड़ी में रॉयल लुक पाने के लिए ट्राई करें ये गोल्डन झुमकेGolden Earrings Designs: ब्लैक साड़ी के साथ गोल्डन ईयररिंग्स का कॉम्बिनेशन कमाल का लगता है. आइए जानें कुछ ऐसे खूबसूरत डिजाइन्स के बारे में जो आपके लुक में चार चांद लगा देंगे. फैशन | लाइफ़स्टाइल

Read more »

Fridge Magnets Vastu Tips: Learn If You Have Decorative Magnets on Your Fridge and Its Impact on Your Living SpaceDiscover the impact of decorative magnets on your fridge and learn how to choose the right designs to enhance positivity and prosperity in your home, according to Hindu Astrology (Vastu Shastra).

Read more »

सावधान! कंपनियों के झांसे में आकर कहीं आप भी तो नहीं गंवा रहे पैसे? समझें क्या होते हैं 'Dark Patterns' - what are dark patterns how deceptive app designs sneakily push you to spend moreवेबसाइट्स और एप्स अक्सर 'डार्क पैटर्न्स' के नाम से जानी जाने वाली बारीक और भ्रामक डिजाइन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको ज्यादा पैसे खर्च करने या अपनी निजी जानकारी शेयर करने के लिए मैनिपुलेट किया जा सके।

Read more »