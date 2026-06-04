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विवाहित पुरुषों में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं

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विवाहित पुरुषों में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं
विवाहित पुरुषआत्महत्यापारिवारिक कलह
📆04-06-2026 09:25:00
📰DW Hindi
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भारत में विवाहित पुरुषों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में देश में लगभग 1.70 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसकी वजहें पारिवारिक कलह, नशाखोरी, शादी संबंधित विवाद, दहेज, वित्तीय बदहाली और बेरोजगारी हैं।

भारत में विवाहित पुरुष ों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में देश में लगभग 1.70 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसकी वजहें पारिवारिक कलह , नशाखोरी , शादी संबंधित विवाद , दहेज , वित्तीय बदहाली और बेरोजगारी हैं। छात्र-छात्राओं की आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मनोचिकित्सकों का कहना है कि विवाहित पुरुष ों में आत्महत्या एक मूक महामारी के तौर पर फैल रही है। इसके लिए व्यवहार में बदलाव के संकेतों को समय रहते पहचानने और मानसिक और भावनात्मक काउंसलिंग शुरू करना जरूरी है.

भारत में विवाहित पुरुषों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में देश में लगभग 1.70 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसकी वजहें पारिवारिक कलह, नशाखोरी, शादी संबंधित विवाद, दहेज, वित्तीय बदहाली और बेरोजगारी हैं। छात्र-छात्राओं की आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मनोचिकित्सकों का कहना है कि विवाहित पुरुषों में आत्महत्या एक मूक महामारी के तौर पर फैल रही है। इसके लिए व्यवहार में बदलाव के संकेतों को समय रहते पहचानने और मानसिक और भावनात्मक काउंसलिंग शुरू करना जरूरी है

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विवाहित पुरुष आत्महत्या पारिवारिक कलह नशाखोरी शादी संबंधित विवाद दहेज वित्तीय बदहाली बेरोजगारी

 

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