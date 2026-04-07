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विवादित होर्डिंग के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अखिलेश यादव को 'रहमान डकैत' बताने पर फूटा गुस्सा

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विवादित होर्डिंग के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अखिलेश यादव को 'रहमान डकैत' बताने पर फूटा गुस्सा
अखिलेश यादवसमाजवादी पार्टीहोर्डिंग
📆07-04-2026 18:31:00
📰Dainik Jagran
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लखनऊ में अखिलेश यादव को 'धुरंधर' फिल्म के रहमान डकैत के रूप में दर्शाने वाली होर्डिंग के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग फाड़ी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, आरोप लगाया कि यह अखिलेश यादव की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ । सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को धुरंधर फिल्म के रहमान डकैत के रूप में दर्शाने वाली विवादित होर्डिंग के खिलाफ मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। यह होर्डिंग आशियाना, बंगला बाजार और पीजीआई क्षेत्रों में लगाई गई थी, जिसमें अखिलेश यादव की छवि को नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया था। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए होर्डिंग फाड़ दी और आशियाना थाने में मामला दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। यह विरोध यूथ अगेंस्ट माफिया नामक एक संस्था द्वारा लगाई गई

होर्डिंग के खिलाफ था, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष आशुतोष सिंह और महामंत्री अभिषेक तिवारी थे। होर्डिंग में अखिलेश यादव को काले चश्मे में फिल्म 'धुरंधर' के खलनायक रहमान डकैत के रूप में दिखाया गया था, जिसके नीचे सवाल लिखा था, 'आपको क्या चाहिए? अखिलेश का ल्यारी राज या धुरंधर सीए?'।\होर्डिंग में अखिलेश यादव के 2012 से 2017 तक सपा सरकार के दौरान हुए मुजफ्फरनगर और शामली दंगों और अन्य आपराधिक घटनाओं से संबंधित खबरों की कटिंग भी लगाई गई थीं। इसी के विपरीत, 'धुरंधर सीएम' के पक्ष में योगी आदित्यनाथ और अतीक अहमद के खात्मे से जुड़ी खबरों की कटिंग लगाई गई थीं। विवादित होर्डिंग लगाए जाने की खबर फैलते ही सपा छात्र सभा के कार्यकर्ता आशियाना पहुंच गए, जहां छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार शुक्ल ने कहा कि यह सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए की गई एक साजिश है, जो जनप्रिय नेता अखिलेश यादव की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में सबसे अधिक दुराचार हुए हैं। सपा के कैंट विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रीतेश साहू ने आशियाना थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि पीडीए के जननेता अखिलेश यादव के खिलाफ लगाई गई इस तरह की विवादित होर्डिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम आवास के पास लगी होर्डिंग में संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष आशुतोष सिंह और महामंत्री अभिनव तिवारी के नाम तस्वीरों के साथ अंकित थे, जो इस पूरे विवाद को और हवा दे रहे थे।\सपा कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन अखिलेश यादव के प्रति एकजुटता दिखाने और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों का विरोध करने का एक स्पष्ट संकेत था। कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग को फाड़कर और पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस घटना ने एक बार फिर राजनीतिक विरोध और प्रचार के तरीकों पर बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस तरह के हथकंडे चुनाव से पहले मतदाताओं को गुमराह करने और नेताओं की छवि को खराब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी ओर, सरकार में शामिल लोग अक्सर इन आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं कि वे स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और किसी भी नेता या पार्टी को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। यह घटनाक्रम आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक माहौल को और भी गर्म कर सकता है, जहां सभी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और विरोध प्रदर्शनों की संभावना बनी रहेगी। इस तरह की घटनाएं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को और तेज कर सकती हैं, जिससे आने वाले दिनों में और भी गरमागरम बहस और प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं।

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