विवेक विहार अग्निकांड: नौ लोगों की मौत, परिजनों का आक्रोश

दिल्ली के विवेक विहार में एक चार मंजिला इमारत में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों के परिजनों ने दमकल विभाग की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और सरकार से आर्थिक मदद लेने से इनकार कर दिया है।

नई दिल्ली : विवेक विहार स्थित एक चार मंजिला इमारत में आग लगने से हुई दुखद घटना में जान गंवाने वाले नौ लोगों का पोस्टमॉर्टम रविवार को जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में किया गया। इसके बाद, निगम बोध घाट में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। डेढ़ साल के एक बच्चे का अंतिम संस्कार अलग से किया गया। इस हृदयविदारक हादसे में अरविंद जैन और उनके परिवार के पांच सदस्यों की जान चली गई। अरविंद जैन के बेटे दीपक और बहू सोनाली मानेसर में अपने जुड़वा बच्चों का जन्मदिन मनाने गए थे। परिवार के अन्य सदस्य भी रविवार को वहां जाने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश, इससे पहले ही यह भीषण आग लग गई। अंतिम संस्कार के दौरान माहौल गमगीन था और लोगों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। विवेक विहार के सी ब्लॉक में स्थित अग्रसेन धर्मशाला में दीपक और सोनाली ने शोक सभा का आयोजन किया, जहां परिजनों और मित्रों ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं, सूर्य नगर स्थित जैन स्थान में नितिन के परिवार की ओर से भी शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान नितिन के छोटे बेटे प्रांशुख शोक के भार को सह न पाने के कारण बेहोश हो गए, जिन्हें तत्काल आसपास के लोगों ने संभाला। अब नितिन के परिवार में केवल प्रांशुख ही एकमात्र जीवित सदस्य बचा है। पीड़ित परिवार के सदस्यों का कहना है कि इस अपूरणीय क्षति की भरपाई कभी नहीं हो सकती। सोमवार को इमारत में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ पीड़ितों के रिश्तेदार और परिचित इमारत में आते-जाते रहे, लेकिन हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। लोग अपने-अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पड़ोसियों ने बताया कि ज्यादातर लोग लगभग 1998 से इस इमारत में रह रहे थे और सभी मिल-जुलकर रहते थे। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पीड़ितों ने दमकल विभाग की कार्रवाई पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और बचाव कार्य में देरी को लेकर सवाल उठाए हैं। अरविंद जैन की बहू सोनाली ने सरकार से आर्थिक मदद लेने से इनकार करते हुए कहा कि पैसों से उनका परिवार वापस नहीं आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि दमकल की टीम मौके पर पहुंचने के बाद भी आधे घंटे तक तैयारी में लगी रही और उनके पाइप लीक हो रहे थे। तेज हवा के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया था, जिससे दूसरी और तीसरी मंजिल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सोनाली ने यह भी बताया कि फ्लैट में कोई डिजिटल लॉक नहीं था और बचाव दल के पास आग काटने के लिए आवश्यक उपकरण भी नहीं थे। उन्होंने प्रशासन पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, जिसके कारण उनके परिवार की जान चली गई। इस घटना से प्रशासन और दमकल विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है.

नई दिल्ली: विवेक विहार स्थित एक चार मंजिला इमारत में आग लगने से हुई दुखद घटना में जान गंवाने वाले नौ लोगों का पोस्टमॉर्टम रविवार को जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में किया गया। इसके बाद, निगम बोध घाट में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। डेढ़ साल के एक बच्चे का अंतिम संस्कार अलग से किया गया। इस हृदयविदारक हादसे में अरविंद जैन और उनके परिवार के पांच सदस्यों की जान चली गई। अरविंद जैन के बेटे दीपक और बहू सोनाली मानेसर में अपने जुड़वा बच्चों का जन्मदिन मनाने गए थे। परिवार के अन्य सदस्य भी रविवार को वहां जाने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश, इससे पहले ही यह भीषण आग लग गई। अंतिम संस्कार के दौरान माहौल गमगीन था और लोगों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। विवेक विहार के सी ब्लॉक में स्थित अग्रसेन धर्मशाला में दीपक और सोनाली ने शोक सभा का आयोजन किया, जहां परिजनों और मित्रों ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं, सूर्य नगर स्थित जैन स्थान में नितिन के परिवार की ओर से भी शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान नितिन के छोटे बेटे प्रांशुख शोक के भार को सह न पाने के कारण बेहोश हो गए, जिन्हें तत्काल आसपास के लोगों ने संभाला। अब नितिन के परिवार में केवल प्रांशुख ही एकमात्र जीवित सदस्य बचा है। पीड़ित परिवार के सदस्यों का कहना है कि इस अपूरणीय क्षति की भरपाई कभी नहीं हो सकती। सोमवार को इमारत में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ पीड़ितों के रिश्तेदार और परिचित इमारत में आते-जाते रहे, लेकिन हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। लोग अपने-अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पड़ोसियों ने बताया कि ज्यादातर लोग लगभग 1998 से इस इमारत में रह रहे थे और सभी मिल-जुलकर रहते थे। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पीड़ितों ने दमकल विभाग की कार्रवाई पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और बचाव कार्य में देरी को लेकर सवाल उठाए हैं। अरविंद जैन की बहू सोनाली ने सरकार से आर्थिक मदद लेने से इनकार करते हुए कहा कि पैसों से उनका परिवार वापस नहीं आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि दमकल की टीम मौके पर पहुंचने के बाद भी आधे घंटे तक तैयारी में लगी रही और उनके पाइप लीक हो रहे थे। तेज हवा के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया था, जिससे दूसरी और तीसरी मंजिल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सोनाली ने यह भी बताया कि फ्लैट में कोई डिजिटल लॉक नहीं था और बचाव दल के पास आग काटने के लिए आवश्यक उपकरण भी नहीं थे। उन्होंने प्रशासन पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, जिसके कारण उनके परिवार की जान चली गई। इस घटना से प्रशासन और दमकल विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है





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