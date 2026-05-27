विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की, ठेकेदार रिशु श्री और बीडीओ चंद्र मोहन पासवान के ठिकानों पर छापेमारी

विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई ने पटना व दरभंगा में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान नकदी, जेवरात, दस्तावेज और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पटना के मीठापुर स्थित कांताराम सखी एंक्लेव में ठेकेदार रिशु श्री के फ्लैट पर छापेमारी की गई। जांच एजेंसियों को संदेह है कि ठेके हासिल करने के लिए कई अधिकारियों को मोटी कमीशन दी गई थी। दरभंगा के केवटी प्रखंड के बीडीओ चंद्र मोहन पासवान के कार्यालय, सरकारी आवास और निजी ठिकानों समेत छह स्थानों पर छापेमारी की गई। प्रारंभिक जांच में बीडीओ चंद्र मोहन पासवान के पास 89 लाख 13 हजार 500 रुपये की अवैध संपत्ति होने के प्रमाण मिले हैं। फिलहाल दोनों मामलों में जांच एजेंसियां दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जांच कर रही हैं।

विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई ने पटना व दरभंगा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ठेकेदार रिशु श्री और बीडीओ चंद्र मोहन पासवान के ठिकानों पर छापेमारी की गई। दरभंगा बीडीओ चंद्र मोहन पासवान पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान नकदी, जेवरात, दस्तावेज और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पटना के मीठापुर स्थित कांताराम सखी एंक्लेव में ठेकेदार रिशु श्री के फ्लैट पर छापेमारी की गई। जांच एजेंसियों को संदेह है कि ठेके हासिल करने के लिए कई अधिकारियों को मोटी कमीशन दी गई थी। दरभंगा के केवटी प्रखंड के बीडीओ चंद्र मोहन पासवान के कार्यालय, सरकारी आवास और निजी ठिकानों समेत छह स्थानों पर छापेमारी की गई। प्रारंभिक जांच में बीडीओ चंद्र मोहन पासवान के पास 89 लाख 13 हजार 500 रुपये की अवैध संपत्ति होने के प्रमाण मिले हैं। फिलहाल दोनों मामलों में जांच एजेंसियां दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जांच कर रही हैं.

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