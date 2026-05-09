विशेष चिंता का देश: अमरीकी आयोग ने अमेरिका सरकार से धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत को 'समावेशी' ठहराने का अनुरोध किया। आयोग ने अपनी 2026 रिपोर्ट में भारत को 'विशेष चिंता का देश' घोषित करने की सिफारिश की है, क्योंकि वहां धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार, व्यवस्थित और गंभीर है। इसके अलावा विदेशों में रहने वाले आलोचकों को निशाना बनाने वाले बढ़ते सीमा पर दमन के आरोपों पर भी चर्चा हुई.
वॉशिंगटन: अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) ने एक बार फिर अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को ' विशेष चिंता का देश ' घोषित करने का आग्रह किया है। इसके लिए आयोग ने अपने 2026 के आकलन और देश में 'लगातार व्यवस्थित और गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों' पर हुई सुनवाई का हवाला दिया है। इस मुद्दे पर गुरुवार (7 मई) को वाशिंगटन में एक प्रत्यक्ष सुनवाई के दौरान चर्चा की गई। इस सुनवाई में आयुक्तों, सांसदों, विद्वानों और कानूनी विशेषज्ञों ने भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों जिनमें ईसाई, मुस्लिम, सिख शामिल हैं उनको लेकर अपने विचार साझा किए। इसके अलावा विदेशों में रहने वाले आलोचकों को निशाना बनाने वाले बढ़ते सीमा-पार दमन के आरोपों पर भी चर्चा हुई.
