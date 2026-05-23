विशेष रिपोर्ट्स और रोचक जानकारी के लिए पढ़ें

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जानिए कैसे गुजरता है विमान और अपने साथियों के साथ महिला पायलट का एक दिन. मारी-लुईजे एटा पुरुषों की जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा में किसी टीम की मुख्य कोच बनने वाली पहली महिला हैं.

स्पेसएक्स इतिहास की सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टिंग लॉन्च कर रहा है, जिससे इलॉन मस्क की दौलत आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी. स्मार्ट तकनीक अब फार्म मालिकों को घोड़ों और गायों पर 24 घंटे नजर रखने का बढ़िया तरीका मुहैया करा रही है. सांस लेने या फेफड़ों की जरूरत सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए नहीं होती.

देखिए मंथन का नया एपिसोड मंथन के इस एपिसोड में जानिए कैसे रोजाना सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज आपके नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर बुढ़ापे तक आपको फिट और फुर्तीला रख सकती है. एक खास रिपोर्ट अफ्रीका के देश युगांडा से जहां पुराने शिकारियों ने ही अब वन्यजीवों की सुरक्षा की ठानी है. और अंत में जानिए इटली की एस्प्रेसो संस्कृति और कॉफी बार के सामाजिक महत्व को.1972 के बाद पहली बार चार अंतरिक्ष यात्री, चंद्रमा के करीब पहुंचे हैं.

इस अभियान के दौरान वे चांद की परिक्रमा करेंगे और ये होमवर्क करेंगे कि चांद पर स्थायी इंसानी बस्ती बनाने के लिए इंसान को क्या क्या करना होगा. थकान और झनझनाहट को नजरअंदाज न करें क्योंकि यह शरीर की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी एक गंभीर चेतावनी हो सकती है





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