विशेष सत्र में गूँजता 1995 का गेस्ट हाउस कांड: मायावती पर हुआ हिंसात्मक हमला

लखनऊ में विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान 1995 के गेस्ट हाउस कांड की पुनः चर्चा हुई। बीएसपी सुप्रमुख मायावती पर हुए घातक हमले, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की सुरक्षा भूमिका और इस घटना के बाद सपा‑बीएसपी संबंधों में आई दरार को समझें।

लखनऊ में विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण पर चर्चा के बीच 1995 के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड की गूंज फिर से सुनाई दी। उस समय यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के बीच गठबंधन था, लेकिन 2 जून 1995 को बसपा ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार अल्पमत में ढंकी। इसी तनाव के बीच मीराबाई मार्ग के स्टेट गेस्ट हाउस में एक भयानक घटना घटी। रिपोर्टों के अनुसार, बीएसपी की सुप्रमुख मायावती , अपने दल के साथ गेस्ट हाउस के कमरे नंबर 1 में बैठी थीं, जब सपा से जुड़े कुछ कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ अचानक प्रवेश कर गई। उन्होंने मायावती को कमरे में बंद कर दिया, कपड़े फाड़े और शारीरिक हमला किया। कई बार्परिवर्तित गवाहों के अनुसार, मायावती को जबरन बाहर निकाला गया, जबकि कुछ बीएसपी विधायक भी मारपीट के शिकार हुए। इस दौरान कुछ पुलिस अधिकारी सक्रिय रूप से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे, परन्तु कईयों की निष्क्रियता को लेकर सवाल उठे। अंततः अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए और स्थिति धीरे‑धीरे सामान्य हुई। इस हिंसक हादसे में भाजपा के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए भीड़ को पीछे हटाया और मायावती को सुरक्षित करने की कोशिश की। मायावती ने बाद में द्विवेदी को अपना "भाई" कहकर सम्मानित किया और सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस कांड पर टिप्पणी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का असली चेहरा 1995 के गेस्ट हाउस कांड में उजागर हो चुका है, क्योंकि इस घटना में दलित महिला नेता के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उस समय भाजपा ने मायावती को समर्थन देकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की थी। गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा‑बीएसपी के बीच संबंधों में गहरी दरार आ गई और आगे कई वर्षों तक दोनों दलों ने किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं किया। यह घटना आज भी राजनीति में महिला आरक्षण, जाति‑धर्म आधारित हिंसा और सुरक्षा के मुद्दों पर बहस को तीव्र बना देती है। कई राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि गेस्ट हाउस कांड ने उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के प्रति सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर किया और राजनीति क ध्रुवीकरण को और बढ़ा दिया। यह कहानी अजय बोस की किताब "बहनजी" में विस्तृत रूप से बताई गई है, जहाँ कांड के विभिन्न पहलुओं को दस्तावेज़ी प्रमाणों और गवाहियों के माध्यम से पेश किया गया है। वर्तमान में भी यह घटना विशेष सत्र के दौरान विभिन्न राजनीति क दलों द्वारा दोहराए जाने वाले विवादों में एक प्रमुख संदर्भ बन कर बनी हुई है.

लखनऊ में विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण पर चर्चा के बीच 1995 के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड की गूंज फिर से सुनाई दी। उस समय यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के बीच गठबंधन था, लेकिन 2 जून 1995 को बसपा ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार अल्पमत में ढंकी। इसी तनाव के बीच मीराबाई मार्ग के स्टेट गेस्ट हाउस में एक भयानक घटना घटी। रिपोर्टों के अनुसार, बीएसपी की सुप्रमुख मायावती, अपने दल के साथ गेस्ट हाउस के कमरे नंबर 1 में बैठी थीं, जब सपा से जुड़े कुछ कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ अचानक प्रवेश कर गई। उन्होंने मायावती को कमरे में बंद कर दिया, कपड़े फाड़े और शारीरिक हमला किया। कई बार्परिवर्तित गवाहों के अनुसार, मायावती को जबरन बाहर निकाला गया, जबकि कुछ बीएसपी विधायक भी मारपीट के शिकार हुए। इस दौरान कुछ पुलिस अधिकारी सक्रिय रूप से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे, परन्तु कईयों की निष्क्रियता को लेकर सवाल उठे। अंततः अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए और स्थिति धीरे‑धीरे सामान्य हुई। इस हिंसक हादसे में भाजपा के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए भीड़ को पीछे हटाया और मायावती को सुरक्षित करने की कोशिश की। मायावती ने बाद में द्विवेदी को अपना "भाई" कहकर सम्मानित किया और सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस कांड पर टिप्पणी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का असली चेहरा 1995 के गेस्ट हाउस कांड में उजागर हो चुका है, क्योंकि इस घटना में दलित महिला नेता के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उस समय भाजपा ने मायावती को समर्थन देकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की थी। गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा‑बीएसपी के बीच संबंधों में गहरी दरार आ गई और आगे कई वर्षों तक दोनों दलों ने किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं किया। यह घटना आज भी राजनीति में महिला आरक्षण, जाति‑धर्म आधारित हिंसा और सुरक्षा के मुद्दों पर बहस को तीव्र बना देती है। कई राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि गेस्ट हाउस कांड ने उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के प्रति सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर किया और राजनीतिक ध्रुवीकरण को और बढ़ा दिया। यह कहानी अजय बोस की किताब "बहनजी" में विस्तृत रूप से बताई गई है, जहाँ कांड के विभिन्न पहलुओं को दस्तावेज़ी प्रमाणों और गवाहियों के माध्यम से पेश किया गया है। वर्तमान में भी यह घटना विशेष सत्र के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दोहराए जाने वाले विवादों में एक प्रमुख संदर्भ बन कर बनी हुई है





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