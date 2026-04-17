विश्व लिवर दिवस: इन फलों और पत्तों से बनाएं अपने लिवर को मजबूत

भागदौड़ भरी जिंदगी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण लिवर पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए, विश्व लिवर दिवस पर लिवर को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक उपायों पर जोर दिया जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने आंवला, पपीता, अनार, अंगूर, संतरा, नींबू के साथ-साथ माकोय और मोरिंगा के पत्तों को लिवर के लिए बेहद फायदेमंद बताया है।

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। हमारा लिवर, वह महत्वपूर्ण अंग जो हमारे शरीर में कई आवश्यक कार्य करता है, जैसे रक्त को शुद्ध करना, पाचन क्रिया को सुचारू बनाना और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी, अ स्वास्थ्य कर आहार और अनियमित दिनचर्या हमारे लिवर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा रही है। इस महत्वपूर्ण अंग के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर, विशेषज्ञ बताते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के फल और

पत्ते लिवर को स्वस्थ रखने में असाधारण रूप से प्रभावी साबित होते हैं। आंवला से लेकर पपीता तक, ये फल लिवर के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, आयुर्वेदिक सिद्धांतों और सचेत भोजन (Mindful Eating) को अपनाने से हम अपने लिवर को अधिक मजबूत बना सकते हैं। विश्व लिवर दिवस पर, आयुष मंत्रालय लोगों को सही आहार और प्राकृतिक उत्पादों के माध्यम से अपने लिवर की देखभाल करने की सलाह दे रहा है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि इन लाभकारी फलों और पत्तों को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इन्हें ताजा फल के रूप में खाया जा सकता है, जूस बनाकर पिया जा सकता है, या सलाद में शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, तले-भुने खाद्य पदार्थ, जंक फूड और अत्यधिक शराब के सेवन से परहेज करना लिवर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी लिवर की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। लिवर के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है आंवला। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है, जो लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आंवले का रोजाना सेवन या आंवला जूस का सेवन लिवर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। पपीता, जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, लिवर में जमा होने वाले विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यह लिवर में होने वाली सूजन को कम करने में भी काफी मददगार साबित होता है। अनार का रस, अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण, लिवर की कोशिकाओं को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाता है और रक्त को शुद्ध रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अंगूर में पाए जाने वाले कंपाउंड लिवर को डिटॉक्सिफाई करने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। वहीं, संतरा और नींबू, दोनों ही विटामिन सी से भरपूर फल हैं। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से लिवर की सफाई बहुत प्रभावी ढंग से होती है, जिससे लिवर अपना कार्य बेहतर तरीके से कर पाता है। फलों के अलावा, कुछ विशेष पत्ते भी लिवर के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। माकोय के पत्ते, जो लिवर की सूजन और उससे संबंधित अन्य समस्याओं में राहत प्रदान करते हैं, आयुर्वेद में एक शक्तिशाली लिवर टॉनिक के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह, मोरिंगा के पत्तों में पोषक तत्वों का खजाना होता है। ये लिवर को मजबूत बनाने के साथ-साथ शरीर को डिटॉक्स करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। इन प्राकृतिक उपायों को अपनाकर हम अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं और कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। भागदौड़ भरी आधुनिक जीवनशैली, अनहेल्दी खान-पान की आदतें, और नियमित व्यायाम की कमी हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग, लिवर, पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। लिवर हमारे शरीर को विषमुक्त करने, पाचन को बेहतर बनाने और रक्त को शुद्ध करने जैसे कई vital कार्यों के लिए जिम्मेदार है। जब लिवर ठीक से काम नहीं करता, तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए, लिवर के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है। इस दिन, विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि प्राकृतिक तरीके से लिवर को स्वस्थ रखना संभव है। आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुछ खास फल और पत्ते लिवर के लिए अमृत समान हैं। आंवला, जिसे अक्सर ‘सुपरफूड’ माना जाता है, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो लिवर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। रोजाना एक गिलास आंवला जूस पीना लिवर को साफ और स्वस्थ रखने का एक बेहतरीन तरीका है। पपीता, जो अपने पाचन-सहायक गुणों के लिए जाना जाता है, लिवर में जमा गंदगी को बाहर निकालता है और सूजन को कम करता है। अनार, अपने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के साथ, लिवर की कोशिकाओं को क्षति से बचाता है और रक्त को शुद्ध करता है। अंगूर, खासकर काले अंगूर, लिवर को डिटॉक्स करने और सूजन से लड़ने में मदद करते हैं। संतरा और नींबू, जिनमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, नींबू पानी के रूप में सुबह खाली पेट पीने पर लिवर की सफाई में अद्भुत काम करते हैं। इन फलों के अलावा, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के पत्ते भी लिवर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। माकोय के पत्ते, जिन्हें आयुर्वेद में लिवर के लिए टॉनिक माना जाता है, लिवर की सूजन और अन्य संबंधित विकारों में राहत देते हैं। इसी प्रकार, मोरिंगा (सहजन) के पत्ते पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और लिवर को मजबूत बनाने के साथ-साथ शरीर को डिटॉक्स करने में भी सहायक होते हैं। इन प्राकृतिक उपहारों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके, हम अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। तले-भुने, प्रोसेस्ड फूड और अत्यधिक शराब का सेवन लिवर के लिए अत्यंत हानिकारक है, इनसे बचना चाहिए। साथ ही, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद लिवर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

लिवर स्वास्थ्य विश्व लिवर दिवस आयुर्वेदिक उपाय फल पत्ते

United States Latest News, United States Headlines