विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक पद पर नीलकंठ मिश्रा की नियुक्ति, तीन साल के लिए शीर्ष पद संभालेंगे

भारत के वरिष्ठ अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को अमेरिका में स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने इस फैसले की मुहर लगाई। मिश्रा तीन साल के लिए इस शीर्ष वैश्विक पद पर कार्यभार संभालेंगे और पूर्व आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे। मिश्रा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य हैं और उनके पास वैश्विक वित्तीय बाजारों का गहरा अनुभव है।
भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलकंठ मिश्रा को अमेरिका में स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण फैसले पर केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति (एसीसी) ने गुरुवार को अपनी मुहर लगा दी। मिश्रा का यह कार्यकाल तीन साल के लिए होगा और वह विश्व बैंक के मौजूदा कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे, जिनके कार्यकाल को मिश्रा के कार्यभार संभालने तक बढ़ा दिया गया है। अय्यर उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें फरवरी 2023 में इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नया आदेश के मुताबिक, जब तक मिश्रा वाशिंगटन डीसी स्थित मुख्यालय में अपना कार्यभार नहीं संभाल लेते, तब तक अय्यर इस पद पर बने रहेंगे और एसीसी ने अय्यर के सेवा विस्तार को 19 जून 2026 तक मंजूरी दे दी है। नीलकंठ मिश्रा भारत के आर्थिक नीति निर्धारण में एक प्रभावी और जाना-माना व्यक्तित्व हैं। वह वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के अंशकालिक सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो सीधे प्रधानमंत्री को आर्थिक और नीतिगत मुद्दों पर सलाह देती है। इसके अलावा, मिश्रा के पास वैश्विक वित्तीय बाजारों का भी लंबा और गहरा अनुभव है और वह वर्तमान में क्रेडिट सुइस में एशिया पैसिफिक के इक्विटी स्ट्रैटेजी के सह-प्रमुख और इंडिया स्ट्रैटेजिस्ट के रूप से कार्यरत हैं। मिश्रा ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईएडीआई) के अंशकालिक अध्यक्ष और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य की भी भूमिका निभाई है।विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक का पद बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक माना जाता है। इस भूमिका में नीलकंठ मिश्रा अमेरिका में बैठकर न केवल भारत बल्कि वैश्विक वित्तीय नीतियों को आकार देने में सहायता कर सकेंगे। उनके पास निजी क्षेत्र के बाजार की समझ और सरकारी नीतियों के संचालन का अनूठा मिश्रण है, जो विश्व बैंक में भारत के पक्ष को और मजबूती देने में मददगार साबित होगा। मिश्रा की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी उनके लिए के लाभदायक साबित होगी। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जो उनकी तीक्ष्ण आर्थिक समझ और विश्लेषण क्षमता को दर्शाता है। यह नियुक्ति ऐतिहासिक है क्योंकि यह पहली बार है कि भारत के ऐसे दिग्गज अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री के निकट सलाहकार हैं और निजी क्षेत्र में बहुत सारी अनुभव रखते हैं, विश्व बैंक के शीर्ष पद पर आए हैं। इसमें डिजिटल स्पेस और आर्थिक नीति निर्धारण की समझ का बेहतरीन मिश्रण होगा.
भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलकंठ मिश्रा को अमेरिका में स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण फैसले पर केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति (एसीसी) ने गुरुवार को अपनी मुहर लगा दी। मिश्रा का यह कार्यकाल तीन साल के लिए होगा और वह विश्व बैंक के मौजूदा कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे, जिनके कार्यकाल को मिश्रा के कार्यभार संभालने तक बढ़ा दिया गया है। अय्यर उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें फरवरी 2023 में इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नया आदेश के मुताबिक, जब तक मिश्रा वाशिंगटन डीसी स्थित मुख्यालय में अपना कार्यभार नहीं संभाल लेते, तब तक अय्यर इस पद पर बने रहेंगे और एसीसी ने अय्यर के सेवा विस्तार को 19 जून 2026 तक मंजूरी दे दी है।नीलकंठ मिश्रा भारत के आर्थिक नीति निर्धारण में एक प्रभावी और जाना-माना व्यक्तित्व हैं। वह वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के अंशकालिक सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो सीधे प्रधानमंत्री को आर्थिक और नीतिगत मुद्दों पर सलाह देती है। इसके अलावा, मिश्रा के पास वैश्विक वित्तीय बाजारों का भी लंबा और गहरा अनुभव है और वह वर्तमान में क्रेडिट सुइस में एशिया पैसिफिक के इक्विटी स्ट्रैटेजी के सह-प्रमुख और इंडिया स्ट्रैटेजिस्ट के रूप से कार्यरत हैं। मिश्रा ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईएडीआई) के अंशकालिक अध्यक्ष और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य की भी भूमिका निभाई है।विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक का पद बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक माना जाता है। इस भूमिका में नीलकंठ मिश्रा अमेरिका में बैठकर न केवल भारत बल्कि वैश्विक वित्तीय नीतियों को आकार देने में सहायता कर सकेंगे। उनके पास निजी क्षेत्र के बाजार की समझ और सरकारी नीतियों के संचालन का अनूठा मिश्रण है, जो विश्व बैंक में भारत के पक्ष को और मजबूती देने में मददगार साबित होगा। मिश्रा की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी उनके लिए के लाभदायक साबित होगी। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जो उनकी तीक्ष्ण आर्थिक समझ और विश्लेषण क्षमता को दर्शाता है। यह नियुक्ति ऐतिहासिक है क्योंकि यह पहली बार है कि भारत के ऐसे दिग्गज अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री के निकट सलाहकार हैं और निजी क्षेत्र में बहुत सारी अनुभव रखते हैं, विश्व बैंक के शीर्ष पद पर आए हैं। इसमें डिजिटल स्पेस और आर्थिक नीति निर्धारण की समझ का बेहतरीन मिश्रण होगा
नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक कार्यकारी निदेशक भारत अर्थशास्त्री कैबिनेट नियुक्ति समिति आईआईटी कानपुर