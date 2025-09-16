विश्व ओजोन दिवस: ८ अपडेट्स – झारखंड में होमगार्ड भर्ती, SSC परीक्षा में बदलाव और CBSE परीक्षा में बदलाव

यह लेख भारत में हाल ही में की गई भर्तियों, SSC परीक्षा में बदलावों और CBSE परीक्षा में बदलावों के बारे में जानने योग्य महत्वपूर्ण अपडेट दे रहा है। यह लेख विशेष रूप से यात्रियों को डाउनटाइम और फ्लाईट के बारे में नवीनतम अपडेट सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

१५ सितंबर को अंतरराष्ट्रीय मूल्य सम्मिट २०२५ का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। इस कार्यक्रम की थीम 'मूल्यवर्ती पद्धति अर्थव्यवस्था की नींवों को मजबूत करने के लिए' है। २.

शतरंज ग्रैंडमास्टर आर वैशाली ने १५ सितंबर को FIDE ग्रांड स्विस टाइटल जीता। वैशाली लगातार दो वर्षों तक यह शीर्षक जीतने वाली पहली ग्रैंडमास्टर बनी हैं। इस जीत के साथ उन्होंने २०२६ महिला उम्मीदवार टूर्नामेंट के लिए भी योग्यता हासिल की है। ३. रोड एक्सीडेंट्स रिपोर्ट २०२३ १५ सितंबर को यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने साल २०२३ की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार २०२३ में ४,८०,५८३ सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जो पिछले वर्ष से ४.२% अधिक हैं। इन हादसों में १,७२,८९० मौतें हुईं, जो पिछले वर्ष से २.६% अधिक हैं। सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुईं। १६ सितंबर को दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम 'साइंस टू ग्लोबल एक्शन' है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने १९९४ में इस दिन को मान्यता दी थी। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने ग्रामीण और शहरी होमगार्ड के ४६३ पदों पर भर्ती निकाली है। १८ से ४० साल के तक आठवीं से दसवीं पास उम्मीदवार ३० सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों के लिए वेतन अभी जारी नहीं किया गया है। उम्मीदवार recruitment.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड एसएसएससी ने विशेष शिक्षण शिक्षक के १२८ पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। २१ से ४२ साल तक के विशेष शिक्षण में बीएड वाले उम्मीदवार ७ अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को ४४,९०० से लेकर १,४२,४०० रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। उम्मीदवार sssc.uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। १२ सितंबर से शुरू होने वाले एसएससी सीजीएल टियर १ परीक्षा की अब तक २५ शिफ्ट रद्द हो चुकी हैं और ३३ परीक्षा केंद्र सूची से हटा दिए गए हैं। एसएससी ने जानकारी दी है कि अब तक कुल २,४३५ शिफ्ट में परीक्षा हुई है, जिसमें से २५ रद्द की गई हैं। इससे प्रभावित हुए ७,७०५ उम्मीदवारों को नई परीक्षा तिथि दी गई है। परीक्षा अब २६० की बजाय २२७ परीक्षा केंद्रों पर ही हो रही है। ३३ केंद्र हटा दिए गए हैं। बता दें कि परीक्षा के पहले ही दिन गुरुग्राम, दिल्ली, कोलकाता सहित कई केंद्रों से छात्रों के नारेबाजी के वीडियो सामने आए थे। अभी भी सोशल मीडिया पर एसएससी के खिलाफ विरोध और अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की जा रही है। टियर १ परीक्षा २६ सितंबर तक चलेगी जिसमें २८ लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होंगे। सीबीएसई ने बोर्ड छात्रों के लिए नोटिस जारी कर बताया है कि अंतिम परीक्षा केवल उन विषयों में दी जा सकेगी जिनकी पढ़ाई दो वर्ष की हो। पिछले हफ्ते निजी छात्रों ने शिकायत की थी कि बिना नोटिस सीबीएसई ने वैकल्पिक विषय के विकल्प को हटा दिया है। बोर्ड ने ७ बिंदुओं में परीक्षा में शामिल होने के नियम बताए हैं। इसी के एक बिंदु में बताया गया कि १०वीं के छात्र २ जबकि १२वीं के छात्र १ अतिरिक्त वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। लेकिन उस स्कूल में वैकल्पिक विषय के टीचर, प्रयोगशाला और सीबीएसई का अप्रूवल होना जरूरी है। सीबीएसई के फैसले से लगभग १.५ लाख छात्र प्रभावित हुए हैं, जिनके लिए अब बहुआयामी करियर का विकल्प बंद हो गया है





