विश्वविद्यालय सहायक कुल सचिव रिश्वत लेते गिरफ्तार, घर में छापेमारी में संपत्ति का खुलासा

फुलवारी शरीफ में मौलाना मजहरूल हक विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। निगरानी विभाग ने उनके फ्लैट में छापेमारी कर सोने-चांदी के आभूषण और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए।

फुलवारी शरीफ में भ्रष्टाचार विरोधी शाखा की बड़ी कार्रवाई: मौलाना मजहरूल हक विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव गिरफ्तार, फ्लैट में छापेमारी में भारी मात्रा में संपत्ति बरामद फुलवारी शरीफ के मीठापुर स्थित मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव मो० सनाउल्लाह खान को दो लाख पचास हजार रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग की टीम ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। गिरफ्तारी के बाद, निगरानी विभाग की टीम ने अलीनगर स्थित लेडी इमाम अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 404 में एक विस्तृत तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान लगभग छह घंटे तक चला, जिसके दौरान टीम को घर से सोने-चांदी के आभूषण, संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज, एलआईसी में किए गए निवेश के कागजात और उन्नीस हजार रुपये की नकद राशि बरामद हुई। बरामद सोने के आभूषणों की अनुमानित कीमत लगभग पच्चीस लाख रुपये बताई जा रही है, जिसका वजन लगभग डेढ़ सौ ग्राम है। इस दौरान, सनाउल्लाह खान की पत्नी, बच्चे और पड़ोसी घर पर मौजूद थे और निगरानी टीम ने बरामद सामान की पूरी सूची तैयार कर परिजनों से हस्ताक्षर भी लिए। बरामद दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है ताकि संपत्ति के स्रोत का पता लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह संपत्ति कानूनी रूप से अर्जित की गई है। इस छापेमारी की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और अपार्टमेंट परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को देखकर आश्चर्यचकित थे। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से विश्वविद्यालय और आसपास के क्षेत्रों में खलबली मच गई है। सनाउल्लाह खान की पत्नी और परिवार के सदस्यों ने दावा किया है कि बरामद किए गए आभूषण खानदानी हैं और उनके पति को एक गहरी साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उनके पति निर्दोष हैं और उन्होंने कभी भी रिश्वत नहीं ली। परिवार के सदस्यों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। निगरानी विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे सभी पहलुओं की गहनता से जांच करेंगे और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दस्तावेजों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और मामले को जल्द से जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में आगे की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो संपत्ति के स्रोत और रिश्वत लेने के मकसद की जांच करेगी। निगरानी विभाग का यह अभियान भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिकारियों का कहना है कि वे विश्वविद्यालय ों और अन्य सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस मामले में, निगरानी विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक भ्रष्ट अधिकारी को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है और उसकी संपत्ति का पता लगाया है। यह कार्रवाई अन्य भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है। इस घटना के बाद, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में भी चिंता का माहौल है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले में सहयोग करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि वे निगरानी विभाग को हर संभव मदद करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि वे विश्वविद्यालय में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले की आगे की जांच से विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के अन्य पहलुओं का भी पता चल सकता है। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से जनता में विश्वास बढ़ा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा मिली है। यह उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी और भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

फुलवारी शरीफ में भ्रष्टाचार विरोधी शाखा की बड़ी कार्रवाई: मौलाना मजहरूल हक विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव गिरफ्तार, फ्लैट में छापेमारी में भारी मात्रा में संपत्ति बरामद फुलवारी शरीफ के मीठापुर स्थित मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव मो० सनाउल्लाह खान को दो लाख पचास हजार रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग की टीम ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। गिरफ्तारी के बाद, निगरानी विभाग की टीम ने अलीनगर स्थित लेडी इमाम अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 404 में एक विस्तृत तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान लगभग छह घंटे तक चला, जिसके दौरान टीम को घर से सोने-चांदी के आभूषण, संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज, एलआईसी में किए गए निवेश के कागजात और उन्नीस हजार रुपये की नकद राशि बरामद हुई। बरामद सोने के आभूषणों की अनुमानित कीमत लगभग पच्चीस लाख रुपये बताई जा रही है, जिसका वजन लगभग डेढ़ सौ ग्राम है। इस दौरान, सनाउल्लाह खान की पत्नी, बच्चे और पड़ोसी घर पर मौजूद थे और निगरानी टीम ने बरामद सामान की पूरी सूची तैयार कर परिजनों से हस्ताक्षर भी लिए। बरामद दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है ताकि संपत्ति के स्रोत का पता लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह संपत्ति कानूनी रूप से अर्जित की गई है। इस छापेमारी की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और अपार्टमेंट परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को देखकर आश्चर्यचकित थे। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से विश्वविद्यालय और आसपास के क्षेत्रों में खलबली मच गई है। सनाउल्लाह खान की पत्नी और परिवार के सदस्यों ने दावा किया है कि बरामद किए गए आभूषण खानदानी हैं और उनके पति को एक गहरी साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उनके पति निर्दोष हैं और उन्होंने कभी भी रिश्वत नहीं ली। परिवार के सदस्यों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। निगरानी विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे सभी पहलुओं की गहनता से जांच करेंगे और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दस्तावेजों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और मामले को जल्द से जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में आगे की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो संपत्ति के स्रोत और रिश्वत लेने के मकसद की जांच करेगी। निगरानी विभाग का यह अभियान भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिकारियों का कहना है कि वे विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस मामले में, निगरानी विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक भ्रष्ट अधिकारी को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है और उसकी संपत्ति का पता लगाया है। यह कार्रवाई अन्य भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है। इस घटना के बाद, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में भी चिंता का माहौल है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले में सहयोग करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि वे निगरानी विभाग को हर संभव मदद करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि वे विश्वविद्यालय में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले की आगे की जांच से विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के अन्य पहलुओं का भी पता चल सकता है। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से जनता में विश्वास बढ़ा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा मिली है। यह उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी और भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी





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