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विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स: F-35, Su-57, J-20 से लेकर F-22 और F-15EX तक

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विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स: F-35, Su-57, J-20 से लेकर F-22 और F-15EX तक
F-35Su-57J-20
📆07-06-2026 05:19:00
📰NBT Hindi News
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आधुनिक युद्ध में हवाई शक्ति का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इस लेख में हम दुनिया की सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिनमें अमेरिका के F-35, F-22, F-15EX, रूस का Su-57, चीन का J-20 और यूरोप का यूरोफाइटर टाइफūn शामिल हैं। इनके विशेषताएं, स्टेलstice क्षमता, सेंसर फ्यूजन, हथियार ले जाने की क्षमता और मिशन की लचीलाापन पर चर्चा की गई है।

विश्व की सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों की सूची में अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश प्रमुख स्थान छीन रहे हैं। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम की शुरुआत ने हवाई शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। आधुनिक लड़ाई में हवाई ताकत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और जमीनी सेनाओं की महत्ता कुछ हद तक कम हो गई है। इससे बेहतर से बेहतर जेट बनाने की तेज़ दौड़ चली है। अमेरिका F-35 लाइटनिंग II को दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला पांचवां दौर का फाइटर जेट मानता है। इसकी स्टेल्थ क्षमता, सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बहुमुखी प्रकार के मिशन करने की लचीलापन इसे अत्यंत प्रभावी बनाती है। यह परंपरागत कैरियर से उड़ने वाले और शॉर्ट टेक-ऑफ/वर्टिकल लैंडिंग वाले वैरिएंट में उपलब्ध है, जिससे इसे विभिन्न मिशनों में उपयोग किया जा सकता है। रूस का Su-57 एक उन्नत मल्टीरोल विमान है जिसके डिजाइन में स्टेल्थ के बजाय कम परदे की खूबी और बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी को प्राधान्य दिया गया है। इसके एडवांस्ड इंजन और थ्रस्ट-वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी इसे तेज़ गति देते हैं। यह हवा और जमीन दोनों प्रकार के लक्ष्यों पर निशाना लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन का Chengdu J-20 पहला ऑपरेशनल स्टील्थ फाइटर है और लंबी दूरी के मिशन के लिए बनाया गया है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में इसकी कार्यक्षमता महत्वपूर्ण है। एडवांस्ड सेंसर और स्टीलthorness के साथ ही इसकी उत्पादन संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिससे यह एशियाई हवाई शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व बन रहा है। अमेरिका का F-22 रैप्टर अब तक बना उन्नत एयर-सुपीरियरिटी फाइटर है, हालांकि इसका उत्पादन समाप्त हो चुका है। यह सुपरक्रूज, स्टेल्थ और बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी का संयोजन प्रदान करता है और रेडार से छुपकर उड़ सकता है। F-22 हवा में होने वाली लड़ाई में एक बमबारी है। बोइंग F-15EX ईगल II आधुनिक मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। यह मौजूदा किसी भी फाइटर से अधिक मिसाइल और बombe ले सकता है। इसकी गति, परास और पेलोड के संयोजन से यह विश्व की सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म में से एक बना हुआ है। यूरोपियन कंपनियों का यूरोफाइटर टाइफून एक बहुराष्ट्रीय प्रक्षेपण है जो हवाई दबदबा बनाने के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन अब यह एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। इसमें तेज़ गति, ऊँची ढाल और उन्नत तकनीक शामिल है.

विश्व की सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों की सूची में अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश प्रमुख स्थान छीन रहे हैं। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम की शुरुआत ने हवाई शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। आधुनिक लड़ाई में हवाई ताकत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और जमीनी सेनाओं की महत्ता कुछ हद तक कम हो गई है। इससे बेहतर से बेहतर जेट बनाने की तेज़ दौड़ चली है। अमेरिका F-35 लाइटनिंग II को दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला पांचवां दौर का फाइटर जेट मानता है। इसकी स्टेल्थ क्षमता, सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बहुमुखी प्रकार के मिशन करने की लचीलापन इसे अत्यंत प्रभावी बनाती है। यह परंपरागत कैरियर से उड़ने वाले और शॉर्ट टेक-ऑफ/वर्टिकल लैंडिंग वाले वैरिएंट में उपलब्ध है, जिससे इसे विभिन्न मिशनों में उपयोग किया जा सकता है। रूस का Su-57 एक उन्नत मल्टीरोल विमान है जिसके डिजाइन में स्टेल्थ के बजाय कम परदे की खूबी और बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी को प्राधान्य दिया गया है। इसके एडवांस्ड इंजन और थ्रस्ट-वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी इसे तेज़ गति देते हैं। यह हवा और जमीन दोनों प्रकार के लक्ष्यों पर निशाना लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन का Chengdu J-20 पहला ऑपरेशनल स्टील्थ फाइटर है और लंबी दूरी के मिशन के लिए बनाया गया है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में इसकी कार्यक्षमता महत्वपूर्ण है। एडवांस्ड सेंसर और स्टीलthorness के साथ ही इसकी उत्पादन संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिससे यह एशियाई हवाई शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला मुख्य तत्व बन रहा है। अमेरिका का F-22 रैप्टर अब तक बना उन्नत एयर-सुपीरियरिटी फाइटर है, हालांकि इसका उत्पादन समाप्त हो चुका है। यह सुपरक्रूज, स्टेल्थ और बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी का संयोजन प्रदान करता है और रेडार से छुपकर उड़ सकता है। F-22 हवा में होने वाली लड़ाई में एक बमबारी है। बोइंग F-15EX ईगल II आधुनिक मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। यह मौजूदा किसी भी फाइटर से अधिक मिसाइल और बombe ले सकता है। इसकी गति, परास और पेलोड के संयोजन से यह विश्व की सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म में से एक बना हुआ है। यूरोपियन कंपनियों का यूरोफाइटर टाइफून एक बहुराष्ट्रीय प्रक्षेपण है जो हवाई दबदबा बनाने के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन अब यह एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। इसमें तेज़ गति, ऊँची ढाल और उन्नत तकनीक शामिल है

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F-35 Su-57 J-20 F-22 F-15EX यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट स्टेलstice विमान हवाई शक्ति मिलिट्री

 

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