विश्व पर्यावरण दिवस 2025: भारत की 5 सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर की कीमतें

विश्व पर्यावरण दिवस पर जानें भारत की पांच सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारों और स्कूटरों की कीमत, बैटरी क्षमता और रेंज के बारे में विस्तार से।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, आइए जानते हैं भारत की पांच सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार ों और स्कूटरों की कीमतें। यह दिन हमें प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाने की याद दिलाता है। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, और भारत में इनकी स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईवी अपनाने के आह्वान ने भी इस बढ़ती लोकप्रियता को बल दिया है। आज हम आपको टाटा पंच ईवी, एमजी विंडसर ईवी, महिंद्रा एक्सईवी 9एस, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और टाटा टियागो ईवी जैसी पांच कारों तथा टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक, एथर रिज्ता, हीरो विडा वीएक्स2 प्लस और रिवर इंडी जैसे पांच स्कूटरों की कीमत और बैटरी रेंज के बारे में बताएंगे। टाटा मोटर्स की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी का नया फेसलिफ्ट मॉडल 6.

99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच उपलब्ध है। इसमें 24 किलोवाट-घंटे (केडब्ल्यूएच) तक की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर 285 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करती है। वहीं, टाटा पंच ईवी, एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी, जिसकी कीमत 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये तक है, में 40 केडब्ल्यूएच तक की बैटरी और 350 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। एमजी विंडसर ईवी, जो भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है, की कीमत 14 लाख रुपये से 18.50 लाख रुपये तक है। इसमें 52.9 केडब्ल्यूएच की बैटरी है और यह 449 किलोमीटर तक चल सकती है। महिंद्रा एक्सईवी 9एस, एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी, 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये तक उपलब्ध है, जिसमें 79 केडब्ल्यूएच की बैटरी और 679 किलोमीटर तक की रेंज है। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की कीमत 18.02 लाख रुपये से 24.70 लाख रुपये तक है, इसमें 51.4 केडब्ल्यूएच की बैटरी और 510 किलोमीटर तक की रेंज है। इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बात करें तो टीवीएस आईक्यूब, जो देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है, की कीमत 1,15,322 रुपये से 1,70,984 रुपये (एक्स-शोरूम) तक है। इसमें 5.3 केडब्ल्यूएच तक की बैटरी है और यह 212 किलोमीटर तक चलता है। बजाज चेतक, दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर, 96,504 रुपये से 1,46,305 रुपये तक उपलब्ध है, जिसमें 3 केडब्ल्यूएच बैटरी और 153 किलोमीटर रेंज है। एथर रिज्ता एक फैमिली स्कूटर है जिसकी कीमत 1,21,046 रुपये से 1,39,045 रुपये तक है, इसमें 2.9 केडब्ल्यूएच बैटरी और 123 किलोमीटर रेंज है। हीरो विडा वीएक्स2 प्लस की कीमत 1,20,990 रुपये है, इसमें 2.2 केडब्ल्यूएच बैटरी और 142 किलोमीटर रेंज है। रिवर इंडी, एक स्टाइलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर, 1,45,999 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें 4 केडब्ल्यूएच बैटरी और 163 किलोमीटर रेंज है। ये सभी ईवी पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहे हैं और भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में सकारात्मक बदलाव का संकेत देते हैं





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