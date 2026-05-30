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वीकेंड पर मसूरी में भारी भीड़, लंबे ट्रैफिक जाम

पर्यटन News

वीकेंड पर मसूरी में भारी भीड़, लंबे ट्रैफिक जाम
मसूरीवीकेंडभारी भीड़
📆30-05-2026 17:46:00
📰Dainik Jagran
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वीकेंड पर मसूरी में भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे शहरभर में लंबे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। होटलों में 95 से 100 प्रतिशत तक आक्यूपेंसी दर्ज की गई।

वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार रही, जिससे होटल भरे रहे और बाजारों में रौनक दिखी। हालांकि, भारी भीड़ के कारण शहरभर में लंब मसूरी में वीकेंड पर शनिवार को पर्यटकों के उमड़ने से सुबह से लेकर शाम तक जाम की स्थिति बनी रही। शनिवार शाम को लाइब्रेरी चौक पर लगा जाम। फोटो जागरण वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार हो उठी। शनिवार को मसूरी के साथ ही धनोल्टी, काणाताल, बुरांशखंडा व कैम्पटी फाल जैसे पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। होटल लगभग फुल हो गए, बाजार में देर रात तक रौनक रही, लेकिन इस भीड़ का दूसरा पहलू शहरभर में लगे लंबे ट्रैफिक जाम के रूप में सामने आया। शनिवार सुबह से ही मसूरी की प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने लगा। किंक्रेग से लाइब्रेरी चौक, जीरो प्वाइंट कैम्पटी रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, हरनाम सिंह मार्ग, पिक्चर पैलेस, घंटाघर और चार दुकान क्षेत्र तक कई जगह वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। हालात ऐसे रहे कि कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। जाम का असर आम जनजीवन पर भी पड़ा। मोतीलाल नेहरू मार्ग और हरनाम सिंह मार्ग पर यातायात बाधित रहने से स्कूली बच्चों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। कई बच्चे करीब एक घंटे की देरी से विद्यालय पहुंच सके।मालरोड, लाइब्रेरी बाजार और कुलड़ी बाजार में दिनभर पर्यटकों की चहल-पहल बनी रही। शाम होते-होते स्थिति यह रही कि कई रेस्टोरेंट और भोजनालयों में लोगों को भोजन के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। बाजार देर रात तक पर्यटकों की भीड़ से गुलजार रहे।शनिवार दोपहर बाद हुई अच्छी बारिश ने मौसम को और अधिक खुशनुमा बना दिया। गर्मी से राहत मिलने के बाद पर्यटक मालरोड और विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर मौसम का आनंद लेते दिखाई दिए। हालांकि, बारिश के बाद भी ट्रैफिक दबाव कम नहीं हुआ और जाम की समस्या बनी रही। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि शनिवार शाम तक शहर के अधिकांश होटल ों में 95 से 100 प्रतिशत तक आक्यूपेंसी दर्ज की गई। बड़े और स्टार श्रेणी के होटल पूरी तरह भर चुके हैं। वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंचे हैं, जिससे पर्यटन कारोबार में भी अच्छी रौनक है।लाइब्रेरी चौक और पिक्चर पैलेस चौक जैसे प्रमुख यातायात केंद्रों पर पुलिसकर्मियों को व्यवस्था संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देहरादून- मसूरी मार्ग पर भी वाहनों का दबाव लगातार बना रहा, जिससे दोनों ओर आने-जाने वाले यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वीकेंड पर ट्रैफिक प्रबंधन की चुनौती गंभीर होती जा रही है और इसके लिए स्थायी समाधान की आवश्यकता है.

वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार रही, जिससे होटल भरे रहे और बाजारों में रौनक दिखी। हालांकि, भारी भीड़ के कारण शहरभर में लंबमसूरी में वीकेंड पर शनिवार को पर्यटकों के उमड़ने से सुबह से लेकर शाम तक जाम की स्थिति बनी रही। शनिवार शाम को लाइब्रेरी चौक पर लगा जाम। फोटो जागरणवीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार हो उठी। शनिवार को मसूरी के साथ ही धनोल्टी, काणाताल, बुरांशखंडा व कैम्पटी फाल जैसे पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। होटल लगभग फुल हो गए, बाजार में देर रात तक रौनक रही, लेकिन इस भीड़ का दूसरा पहलू शहरभर में लगे लंबे ट्रैफिक जाम के रूप में सामने आया। शनिवार सुबह से ही मसूरी की प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने लगा। किंक्रेग से लाइब्रेरी चौक, जीरो प्वाइंट कैम्पटी रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, हरनाम सिंह मार्ग, पिक्चर पैलेस, घंटाघर और चार दुकान क्षेत्र तक कई जगह वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। हालात ऐसे रहे कि कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। जाम का असर आम जनजीवन पर भी पड़ा। मोतीलाल नेहरू मार्ग और हरनाम सिंह मार्ग पर यातायात बाधित रहने से स्कूली बच्चों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। कई बच्चे करीब एक घंटे की देरी से विद्यालय पहुंच सके।मालरोड, लाइब्रेरी बाजार और कुलड़ी बाजार में दिनभर पर्यटकों की चहल-पहल बनी रही। शाम होते-होते स्थिति यह रही कि कई रेस्टोरेंट और भोजनालयों में लोगों को भोजन के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। बाजार देर रात तक पर्यटकों की भीड़ से गुलजार रहे।शनिवार दोपहर बाद हुई अच्छी बारिश ने मौसम को और अधिक खुशनुमा बना दिया। गर्मी से राहत मिलने के बाद पर्यटक मालरोड और विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर मौसम का आनंद लेते दिखाई दिए। हालांकि, बारिश के बाद भी ट्रैफिक दबाव कम नहीं हुआ और जाम की समस्या बनी रही।मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि शनिवार शाम तक शहर के अधिकांश होटलों में 95 से 100 प्रतिशत तक आक्यूपेंसी दर्ज की गई। बड़े और स्टार श्रेणी के होटल पूरी तरह भर चुके हैं। वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंचे हैं, जिससे पर्यटन कारोबार में भी अच्छी रौनक है।लाइब्रेरी चौक और पिक्चर पैलेस चौक जैसे प्रमुख यातायात केंद्रों पर पुलिसकर्मियों को व्यवस्था संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देहरादून-मसूरी मार्ग पर भी वाहनों का दबाव लगातार बना रहा, जिससे दोनों ओर आने-जाने वाले यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वीकेंड पर ट्रैफिक प्रबंधन की चुनौती गंभीर होती जा रही है और इसके लिए स्थायी समाधान की आवश्यकता है

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मसूरी वीकेंड भारी भीड़ लंबे ट्रैफिक जाम होटल पर्यटन कारोबार

 

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