वीसीके: द्रविड़ दलों से अलग, अब सत्ता समीकरण तय करने वाली अहम ताकत

वीसीके, जिसे विदुथलाई चिरुथइगल काची नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय तक द्रविड़ दलों के साए में रहा है। लेकिन अब यह दल केवल एक सहयोगी दल नहीं, बल्कि सत्ता समीकरण तय करने वाली अहम ताकत बनकर उभरी है। थोल. थिरुमावलवन के नेतृत्व वाली यह पार्टी आज राज्य की सबसे प्रभावशाली दलित राजनीतिक आवाज मानी जा रही है।

चेन्नेई: तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय तक द्रविड़ दलों के साए में रहने वाली वीसीके अब सिर्फ एक सहयोगी दल नहीं, बल्कि सत्ता समीकरण तय करने वाली अहम ताकत बनकर उभरी है। थोल.

थिरुमावलवन के नेतृत्व वाली यह पार्टी आज राज्य की सबसे प्रभावशाली दलित राजनीतिक आवाज मानी जा रही है। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम में भी वीसीके ने जिस तरह अपना रुख तय किया उसने साफ कर दिया कि तमिलनाडु की सरकार के गठन में उसकी भूमिका को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं है।विदुथलाई चिरुथइगल काची यानीपार्टी का नाम तमिल भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुक्ति पैंथर्स पार्टी। वीसीके पहले दलित पैंथर्स इयक्कम यानी दलित पैंथर्स आंदोलन के नाम से जानी जाती थी। बाद में इसे राजनीतिक दल के रूप में विस्तार दिया गया।1999 में चुनावी शुरुआत, संघर्ष से पहचान वीसीके ने 1999 में चुनावी राजनीति में कदम रखा। शुरुआत में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन थिरुमावलवन ने खुद को सिर्फ चुनावी नेता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों की मजबूत आवाज के रूप में स्थापित किया। इसके प्रमुख मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। यही वजह है कि देश के प्रमुख वाम दलों के साथ इसका सहयोग बेहतर रहा है। 2001 के विधानसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हुए थिरुमावलवन ने पहली बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद पार्टी अधिकतर समय डीएमके को सहयोगी रही। 2006 में एआईडीएमके की भी सहयोगी रही। वीसीके की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उसकी वैचारिक पहचान और गठबंधन लचीलापन माना जाता है। पार्टी ने अलग-अलग चुनावों में रणनीतिक गठबंधन किए लेकिन दलित अधिकार, सामाजिक न्याय और संविधान की राजनीति को लगातार अपने केंद्र में रखा। 2009 लोकसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन के साथ जीत ने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और थिरुमावलवन पहली बार सांसद बने। 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने डीएमके गठबंधन के साथ दो सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वीसीके ने अपना प्रदर्शन बरकरार रखा और पार्टी के दो सांसद चुनकर संसद पहुंचे।सामाजिक गठजोड़ की राजनीतिराजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वीसीके ने खुद को केवल एक आइडेंटिटी पार्टी तक सीमित नहीं रखा। पार्टी ने दलित-मुस्लिम-पिछड़ा वर्ग और प्रगतिशील राजनीति के बीच एक साझा सामाजिक गठजोड़ बनाने की कोशिश की। थिरुमावलवन की छवि एक आक्रामक लेकिन वैचारिक नेता की रही है। संसद से लेकर सड़क तक वे जातीय हिंसा, सामाजिक भेदभाव और केंद्र की नीतियों पर खुलकर बोलते रहे हैं।मौजूदा सियासी हलचल में क्यों अहम है वीसीकेतमिलनाडु में त्रिशंकु हालात और सरकार गठन की उठापटक के बीच वीसीके का समर्थन निर्णायक बन गया है। पार्टी के पास भले सीमित विधायक हों, लेकिन गठबंधन अंकगणित में उसकी भूमिका बेहद अहम है। इस बार पार्टी ने सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर समर्थन देने में देर भी की। हालांकि वीसीके की चुनौती भी कम नहीं है। पार्टी को अब आंदोलनकारी राजनीति से आगे बढ़कर शासन और विकास के मुद्दों पर अपनी विश्वसनीयता मजबूत करनी होगी





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