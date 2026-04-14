वृंदावन हादसा: ढोलक बजाते हुए यमुना में डूबा लुधियाना का युवक, मां से आखिरी बातचीत

वृंदावन नाव हादसे में लुधियाना के युवक यश भल्ला की दुखद कहानी, मां से आखिरी बातचीत, ढोलक के प्रति प्रेम और हादसे की पूरी जानकारी।

वृंदावन हादसे में लुधियाना के यश भल्ला की दुखद कहानी: मां से आखिरी बातचीत, ढोलक की धुन और अंत वृंदावन में हुए नाव हादसे में लुधियाना के यश भल्ला की मौत ने उनके परिवार और दोस्तों को गहरा सदमा पहुंचाया है। यश की मां सरोज ने अपने बेटे के साथ हुई आखिरी बातचीत को याद करते हुए बताया कि कैसे उसने ढोलक बजाते हुए यमुना में डूबने से पहले उनसे बात की थी। यश पहली बार वृंदावन जा रहा था और इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित था। उसने अपनी मां से वादा किया था कि अगली बार वह उन्हें भी साथ ले जाएगा। हादसे से पहले का एक वीडियो सामने आया था जिसमें यश को ढोलक बजाते हुए देखा जा सकता है, यह उसकी ढोलक के प्रति प्रेम और संगीत के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यह घटना 10 अप्रैल को हुई जब पंजाब के श्रद्धालुओं की एक नाव यमुना नदी में पलट गई, जिससे कई लोग पानी में डूब गए। यश हादसे के बाद से लापता था और परिवार को उसकी सलामती की उम्मीद थी, लेकिन सोमवार 13 अप्रैल को उसका शव यमुना में मिला। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जलालाबाद के पंकज मल्होत्रा अभी भी लापता हैं। यश का अंतिम संस्कार लुधियाना के पीरू मोहल्ला, सलेम टाबरी स्थित श्मशान घाट में किया गया।

यश की मां सरोज ने बताया कि यश को बचपन से ही ढोलक बजाने का शौक था। वह आनंद मार्गी मंदिर में अक्सर ढोलक बजाता था। 8 साल की उम्र में उसने ढोलक बजाना सीखा और तब से लेकर अपनी मृत्यु तक वह ढोलक बजाता रहा। यश के भाई रजत ने बताया कि ढाई साल पहले एक सत्संग के दौरान बांके बिहारी क्लब के सदस्यों ने उसे ढोलक बजाते हुए देखा और फिर उसे अपने कार्यक्रमों में बुलाना शुरू कर दिया। वह लगातार उनके साथ जाता रहा। वह ढोलक बजाने के साथ-साथ कंप्यूटर कोर्स भी कर रहा था। रजत ने बताया कि यात्रा में गए लोगों ने बताया कि लुधियाना से लेकर वृंदावन पहुंचने तक संकीर्तन करते रहे, यश पूरे रास्ते ढोलक बजाता रहा। जब अगले दिन स्टीमर पर कीर्तन करने लगे तो भी वह ढोलक बजा रहा था। रजत ने बताया कि हादसे के पहले जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें वह स्टीमर में आखिरी सीट पर बैठा दिख रहा है और ढोलक बजा रहा है। उन्होंने बताया कि जब नाव पलटी तो उस समय भी वो ढोलक बजा रहा था। 9 अप्रैल की शाम को लंगर खाने के बाद जगराओं से यात्रा वृंदावन के लिए रवाना हुई। एक बस में कुछ श्रद्धालु लुधियाना के दुगरी से बैठे। 10 अप्रैल सुबह सभी वृंदावन में होटल में पहुंचे और नाश्ता किया। इसके बाद कुछ श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने गए और कुछ श्रद्धालु यमुना में स्टीमर में संकीर्तन करने गए।

इस हादसे ने न केवल यश भल्ला के परिवार को बल्कि पूरे समुदाय को भी झकझोर कर रख दिया है। 10 अप्रैल को स्टीमर में 37 श्रद्धालु सवार थे और वे संकीर्तन कर रहे थे। अचानक नाव पलट गई। 10 अप्रैल की रात तक 10 श्रद्धालुओं की मौत और पांच के लापता होने की सूचना मिली। लुधियाना और जगराओं से लोग वृंदावन रवाना हुए और देर रात तक अपने परिजनों से संपर्क साधते रहे। मथुरा प्रशासन ने शवों का पोस्टमॉर्टम किया और रात को 10 एंबुलेंसों में शव रवाना किए। जगराओं में पांच चिताएं एक साथ जलीं। मुख्यमंत्री भगवंत मान मृतकों के घर गए और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान अबोहर के मानिक टंडन का शव भी बरामद हो गया। रविवार को लुधियाना की डिंकी और ऋषव का शव मिला और मृतकों की संख्या 13 तक पहुंच गई। 13 अप्रैल को उनका संस्कार हुआ तो सूचना मिली कि यश और मोनिका का शव भी बरामद हो गया, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 15 हो गई। जलालाबाद का पंकज मल्होत्रा अभी भी लापता है। इस दुखद घटना के बीच, एक सकारात्मक खबर भी आई। वृंदावन हादसे में मौत से जंग जीतकर आई लुधियाना की रजिंदर कौर की जान एक इंस्टाग्राम रील की वजह से बच गई। रजिंदर कौर ने बताया कि उसने रील में देखा था कि जब पानी में हादसा हो जाए तो मुंह नहीं खोलना, सांस रोकनी है और दोनों हाथ सीधे करके पैर चलाने हैं। उसने रील के अनुसार काम किया और अपनी जान बचाई





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

वृंदावन हादसा लुधियाना यश भल्ला ढोलक यमुना अंतिम संस्कार लापता मृतक इंस्टाग्राम रजिंदर कौर

United States Latest News, United States Headlines