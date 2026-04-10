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वृंदावन मोटरबोट हादसा: मृतकों के परिजनों को सहायता राशि की घोषणा, बचाव अभियान जारी

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वृंदावन मोटरबोट हादसा: मृतकों के परिजनों को सहायता राशि की घोषणा, बचाव अभियान जारी
वृंदावनहादसामोटरबोट
📆10-04-2026 21:32:00
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वृंदावन में मोटरबोट हादसे में 10 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री आपदा कोष से मृतकों के परिजनों को सहायता राशि की घोषणा, बचाव अभियान जारी, 5 लोग लापता।

प्रधानमंत्री आपदा कोष से वृंदावन में हुए मोटरबोट हादसे में मृतक ों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। हादसे में लापता लोगों की तलाश में अभियान जारी है। पांच लोग लापता बताए जा रहे हैं। देर रात आगरा के डिविजनल कमिश्नर नागेंद्र प्रताप ने बताया कि बचाव अभियान जारी है। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है और शवों को उनके घरों पर भेजने से पहले उनका पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है। घायलों का इलाज वृंदावन में चल रहा है। मंत्री लक्ष्मी नारायण

चौधरी ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हरियाणा और पंजाब से आए तीर्थयात्री यमुना नदी में अचानक आए तूफान के कारण नाव पलटने से डूब गए। 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और उन्हें मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। NDRF और SDRF सहित पूरा जिला प्रशासन जमीन पर काम कर रहा है। दिन में हुआ बड़ा हादसा वृंदावन में शुक्रवार को हुआ। लुधियाना, हिसार, मुक्तसर, जगरांव से आए 30-32 श्रद्धालुओं से भरी एक मोटरबोट केसीघाट और बंशीवट के बीच पांटून पुल से टकराकर पलट गई। हादसे में छह महिलाओं सहित 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि गोताखोरों ने 15 को बचा लिया, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सेना और पीएसी के गोताखोर बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ को बुलाया गया है। देर रात तक पांच से छह श्रद्धालुओं का पता नहीं चल पाया था। उनकी तलाश यमुना में की जा रही है। दुख जताया हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है।\वृंदावन में हुए मोटरबोट हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह हादसा यमुना नदी में हुआ, जब श्रद्धालु मोटरबोट में सवार होकर यात्रा कर रहे थे। अचानक आए तूफान के कारण नाव पलट गई, जिससे यह दुखद घटना हुई। हादसे के बाद तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया, जिसमें NDRF, SDRF, सेना और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर काम किया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और मृतकों के शवों को बरामद करने का काम जारी रहा। इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। सरकार ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह घटना न केवल मानवीय त्रासदी है, बल्कि सुरक्षा उपायों की कमी को भी उजागर करती है।\यह हादसा उन श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी क्षति है जो अपनी धार्मिक यात्रा पर निकले थे। इस घटना ने एक बार फिर जलमार्गों पर सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। मोटरबोट में क्षमता से अधिक लोगों का होना और खराब मौसम में यात्रा करना भी इस दुर्घटना का कारण बन सकता है। स्थानीय प्रशासन इस घटना की जांच कर रहा है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सरकार ने इस घटना में शामिल लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वृंदावन में हुआ यह हादसा एक दुखद सबक है जो हमें सुरक्षा और सतर्कता के महत्व को सिखाता है। सभी को जलमार्गों पर यात्रा करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए और किसी भी आपदा के लिए तैयार रहना चाहिए

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