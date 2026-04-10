वृंदावन नाव हादसा: पैंटून पुल से टकराई नाव, 10 की मौत, कई लापता

उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन में शुक्रवार को एक नाव दुर्घटना हुई। पैंटून पुल से टकराकर नाव पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं और कुछ लापता हैं। बचाव अभियान जारी है।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में शुक्रवार दोपहर को एक दुखद नाव दुर्घटना हुई। यमुना नदी में, श्रृंगार घाट के पास, एक नाव पैंटून पुल से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप नाव पलट गई। इस नाव में लगभग 25 से 30 श्रद्धालु सवार थे, जो एक धार्मिक यात्रा पर निकले थे। इस भीषण हादसे में अब तक 10 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं और कुछ अभी भी लापता हैं। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई, चीख-पुकार और दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल तुरंत हरकत

में आ गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। \हादसे से पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें श्रद्धालु भक्तिभाव से राधे-राधे का जाप करते और तालियां बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी श्रद्धालु ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। इससे नाविक की लापरवाही का भी संकेत मिलता है, जो इस दुर्घटना का एक संभावित कारण हो सकता है। गोताखोरों ने 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है, जिन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए अस्पतालों में ले जाया गया। सेना और पीएसी के गोताखोरों ने बचाव अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंचीं। शाम तक, पांच से छह श्रद्धालुओं का कोई पता नहीं चल पाया था, जिनकी तलाश यमुना नदी में जारी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। डीआईजी शैलेश पांडे ने बताया कि 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 12 घायल हैं और पांच लोग अभी भी लापता हैं। बचाव दल सभी लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है और उन्हें सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहा है। \घायलों को तत्काल मांट सीएचसी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के पीछे एक वजह यमुना नदी पर चल रहे निर्माण कार्य भी बताई जा रही है, जिसके कारण पैंटून पुल को हटाया गया था। इससे नाव का संतुलन बिगड़ने की आशंका थी, जो दुर्घटना का कारण बन सकती है। घटना के बाद, नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। बचाव दल लगातार लापता लोगों की तलाश कर रहा है, और उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। यह दुखद घटना वृंदावन में धार्मिक यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए एक गहरा आघात है, और प्रशासन पीड़ितों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह घटना सुरक्षा उपायों की आवश्यकता और जागरूकता पर भी प्रकाश डालती है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके





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